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Номер извещения
ГП914250
Уникальный номер закупки
136
Наименование закупки
Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2019 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-58-22
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
F.Abzalov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абзалов Фидан Фанзарович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.02.2019 11:00 GMT +319.02.2019 11:0019.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП914250Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.02.2019 14:0026.02.2019 14:0026.02.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП914250Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)Екатеринбург
Дата и время проведения
27.02.2019 13:0027.02.2019 13:0027.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП914250Дата и время проведения Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
05.03.2019 13:0505.03.2019 13:0505.03.2019 13:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП914250Подведение итогов не позднее Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)Екатеринбург
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)
Начальная цена
15 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300