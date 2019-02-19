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    Главная / Торги / Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)

    Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.02.2019 11:0019.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП914250Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП914250

    Уникальный номер закупки

    136

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о реализации

    Приложение №1 - Заявка на участие

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-58-22

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    F.Abzalov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абзалов Фидан Фанзарович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом, металл, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.02.2019 11:00 GMT +319.02.2019 11:0019.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП914250Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.02.2019 14:0026.02.2019 14:0026.02.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП914250Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)Екатеринбург

    Дата и время проведения

    27.02.2019 13:0027.02.2019 13:0027.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП914250Дата и время проведения Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2019 13:0505.03.2019 13:0505.03.2019 13:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП914250Подведение итогов не позднее Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)Екатеринбург

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    05.03.201905.03.2019 13:0505.03.2019 13:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП914250Подведение итогов не позднее Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация металлоотходов невостребованных в собственном производстве (лом стальной смешанный)

    Начальная цена

    15 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом стальной смешанный н/н 18930001000"

    Кол-во: 300

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