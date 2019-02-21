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Номер извещения
ГП914206
Уникальный номер закупки
запрос 5200
Наименование закупки
Гибка труб для пресса 6000
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2019 10:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7555
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Vitalijj.Sergeev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Сергеев Виталий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гибка труб 9 позиций.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.02.2019 11:00 GMT +321.02.2019 11:0021.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП914206Дата и время окончания срока приема заявок Гибка труб 9 позиций.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.02.2019 11:0021.02.2019 11:0021.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП914206Дата и время вскрытия заявок Гибка труб 9 позиций.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.02.2019 23:5928.02.2019 23:5928.02.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП914206Подведение итогов не позднее Гибка труб 9 позиций.Санкт-Петербург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гибка труб 9 позиций.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
9 шт/100%/гибка
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Колпино/подрядчик/гибкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
33.20.32.000
24.10.2
Документация лота
Кол-во: 9