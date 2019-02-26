Оказание услуг по вывозу промышленно-строительных и крупногабаритных отходов для ООО "Мечел-Ремсервис"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты за оказанные услуги по вывозу ПСО и КГО осуществляются Заказчиком помесячно. При этом фактический объем (в метрах кубических) вывезенных ПСО и КГО за месяц определяется путем суммирования количества, указанного в талонах установленного образца на переработку отходов за отчетный месяц, прилагаемых подрядчиком к акту выполненных работ, подписанному полномочными представителями обеих сторон.