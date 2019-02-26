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    Главная / Торги / Оказание услуг по вывозу промышленно-строительных и крупногабаритных отходов для ООО "Мечел-Ремсервис"

    Оказание услуг по вывозу промышленно-строительных и крупногабаритных отходов для ООО "Мечел-Ремсервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.02.2019 10:0026.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП914194Дата и время окончания срока приема заявок Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон, в соответствии с которыми подрядчик берет на себя обязательства по регулярному вывозу промышленно-строительных (далее ПСО) и крупногабаритных отходов (далее КГО) автомобильным транспортом от территории заказчика на полигон по переработке отходов, а заказчик обязуется своевременно оплачивать подрядчику выполнение работ.НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП914194

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по вывозу промышленно-строительных и крупногабаритных отходов для ООО "Мечел-Ремсервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 08:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    тех задание

    проект договора

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10

    Контактный телефон

    +7 41147 9-28-77

    Факс

    +7 41147 9-27-80

    Адрес электронной почты

    Nikolay.Teryutin@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Терютин Николай Куприянович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон, в соответствии с которыми подрядчик берет на себя обязательства по регулярному вывозу промышленно-строительных (далее ПСО) и крупногабаритных отходов (далее КГО) автомобильным транспортом от территории заказчика на полигон по переработке отходов, а заказчик обязуется своевременно оплачивать подрядчику выполнение работ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.02.2019 10:00 GMT +326.02.2019 10:0026.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП914194Дата и время окончания срока приема заявок Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон, в соответствии с которыми подрядчик берет на себя обязательства по регулярному вывозу промышленно-строительных (далее ПСО) и крупногабаритных отходов (далее КГО) автомобильным транспортом от территории заказчика на полигон по переработке отходов, а заказчик обязуется своевременно оплачивать подрядчику выполнение работ.Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    26.02.2019 10:0026.02.2019 10:0026.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП914194Дата и время вскрытия заявок Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон, в соответствии с которыми подрядчик берет на себя обязательства по регулярному вывозу промышленно-строительных (далее ПСО) и крупногабаритных отходов (далее КГО) автомобильным транспортом от территории заказчика на полигон по переработке отходов, а заказчик обязуется своевременно оплачивать подрядчику выполнение работ.Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2019 04:0028.02.2019 04:0028.02.2019 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП914194Подведение итогов не позднее Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон, в соответствии с которыми подрядчик берет на себя обязательства по регулярному вывозу промышленно-строительных (далее ПСО) и крупногабаритных отходов (далее КГО) автомобильным транспортом от территории заказчика на полигон по переработке отходов, а заказчик обязуется своевременно оплачивать подрядчику выполнение работ.Нерюнгри

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.201928.02.2019 04:0028.02.2019 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП914194Подведение итогов не позднее Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон, в соответствии с которыми подрядчик берет на себя обязательства по регулярному вывозу промышленно-строительных (далее ПСО) и крупногабаритных отходов (далее КГО) автомобильным транспортом от территории заказчика на полигон по переработке отходов, а заказчик обязуется своевременно оплачивать подрядчику выполнение работ.Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон, в соответствии с которыми подрядчик берет на себя обязательства по регулярному вывозу промышленно-строительных (далее ПСО) и крупногабаритных отходов (далее КГО) автомобильным транспортом от территории заказчика на полигон по переработке отходов, а заказчик обязуется своевременно оплачивать подрядчику выполнение работ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сбор и вывоз промышленно-строительных и крупногабаритных отходов в кол-ве 100 м/час

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нерюнгри, ул. Заводская 10, ООО "Мечел-Ремсервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты за оказанные услуги по вывозу ПСО и КГО осуществляются Заказчиком помесячно. При этом фактический объем (в метрах кубических) вывезенных ПСО и КГО за месяц определяется путем суммирования количества, указанного в талонах установленного образца на переработку отходов за отчетный месяц, прилагаемых подрядчиком к акту выполненных работ, подписанному полномочными представителями обеих сторон.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10

    Классификатор ОКПД2

    38.21.10.000

    Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вывоз промышленно-строительных и крупногабаритных отходов"

    Кол-во: 100

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