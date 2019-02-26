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Номер извещения
ГП914194
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по вывозу промышленно-строительных и крупногабаритных отходов для ООО "Мечел-Ремсервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2019 08:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10
Контактный телефон
+7 41147 9-28-77
Факс
+7 41147 9-27-80
Адрес электронной почты
Nikolay.Teryutin@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Терютин Николай Куприянович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон, в соответствии с которыми подрядчик берет на себя обязательства по регулярному вывозу промышленно-строительных (далее ПСО) и крупногабаритных отходов (далее КГО) автомобильным транспортом от территории заказчика на полигон по переработке отходов, а заказчик обязуется своевременно оплачивать подрядчику выполнение работ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.02.2019 10:00 GMT +326.02.2019 10:0026.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП914194Дата и время окончания срока приема заявок Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон, в соответствии с которыми подрядчик берет на себя обязательства по регулярному вывозу промышленно-строительных (далее ПСО) и крупногабаритных отходов (далее КГО) автомобильным транспортом от территории заказчика на полигон по переработке отходов, а заказчик обязуется своевременно оплачивать подрядчику выполнение работ.Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
26.02.2019 10:0026.02.2019 10:0026.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП914194Дата и время вскрытия заявок Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон, в соответствии с которыми подрядчик берет на себя обязательства по регулярному вывозу промышленно-строительных (далее ПСО) и крупногабаритных отходов (далее КГО) автомобильным транспортом от территории заказчика на полигон по переработке отходов, а заказчик обязуется своевременно оплачивать подрядчику выполнение работ.Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
28.02.2019 04:0028.02.2019 04:0028.02.2019 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП914194Подведение итогов не позднее Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон, в соответствии с которыми подрядчик берет на себя обязательства по регулярному вывозу промышленно-строительных (далее ПСО) и крупногабаритных отходов (далее КГО) автомобильным транспортом от территории заказчика на полигон по переработке отходов, а заказчик обязуется своевременно оплачивать подрядчику выполнение работ.Нерюнгри
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
28.02.201928.02.2019 04:0028.02.2019 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП914194Подведение итогов не позднее Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон, в соответствии с которыми подрядчик берет на себя обязательства по регулярному вывозу промышленно-строительных (далее ПСО) и крупногабаритных отходов (далее КГО) автомобильным транспортом от территории заказчика на полигон по переработке отходов, а заказчик обязуется своевременно оплачивать подрядчику выполнение работ.Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон, в соответствии с которыми подрядчик берет на себя обязательства по регулярному вывозу промышленно-строительных (далее ПСО) и крупногабаритных отходов (далее КГО) автомобильным транспортом от территории заказчика на полигон по переработке отходов, а заказчик обязуется своевременно оплачивать подрядчику выполнение работ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сбор и вывоз промышленно-строительных и крупногабаритных отходов в кол-ве 100 м/час
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нерюнгри, ул. Заводская 10, ООО "Мечел-Ремсервис"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10
38.21.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100