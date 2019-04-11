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Номер извещения
31907650051
Уникальный номер закупки
9
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция коллектора Д=1200 мм от ул. Леушинская до ул. Терешковой по ул. Томилинская (САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР инв.№000113360). Участок от КК15 до КК20"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 14:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6262
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
a.romashko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ромашко Алла Николаевна
Место рассмотрения предложений
121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция коллектора Д=1200 мм от ул. Леушинская до ул. Терешковой по ул. Томилинская (САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР инв.№000113360). Участок от КК15 до КК20"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 10:00 GMT +311.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907650051Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция коллектора Д=1200 мм от ул. Леушинская до ул. Терешковой по ул. Томилинская (САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР инв.№000113360). Участок от КК15 до КК20" 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2019 10:0011.04.2019 10:0011.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907650051Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция коллектора Д=1200 мм от ул. Леушинская до ул. Терешковой по ул. Томилинская (САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР инв.№000113360). Участок от КК15 до КК20" 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 11:0030.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907650051Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция коллектора Д=1200 мм от ул. Леушинская до ул. Терешковой по ул. Томилинская (САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР инв.№000113360). Участок от КК15 до КК20" 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907650051Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция коллектора Д=1200 мм от ул. Леушинская до ул. Терешковой по ул. Томилинская (САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР инв.№000113360). Участок от КК15 до КК20" 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция коллектора Д=1200 мм от ул. Леушинская до ул. Терешковой по ул. Томилинская (САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР инв.№000113360). Участок от КК15 до КК20"
Начальная цена
3 208 420,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Оренбург, участок от КК15 до КК20 по ул. Томилинская.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
43.29.19.190
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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