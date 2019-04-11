Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ (оказания услуг, поставки): в течение 45 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи объекта. Условия выполнения работ (оказания услуг, поставки): в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке). Условия оплаты: а) форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя); б) сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость работ по договору в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.