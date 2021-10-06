Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, количество путевок - 120 шт. 0151500000221000063

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0151500000221000063 Уникальный номер закупки 0151500000221000063 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, количество путевок - 120 шт. 0151500000221000063 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры МИНТРУДА И СОЦРАЗВИТИЯ НСО Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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