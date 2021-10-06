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Номер извещения
0151500000221000063
Уникальный номер закупки
0151500000221000063
Наименование закупки
Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, количество путевок - 120 шт. 0151500000221000063
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ)
Дата публикации
29.09.2021 05:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, количество путевок - 120 шт.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, количество путевок - 120 шт.
Начальная цена
1 873 368,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов