Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка бензина, дизельного топлива

    Поставка бензина, дизельного топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 06:2913.02.2019 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907488872Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджанПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907488872

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бензина, дизельного топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2019 15:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Приложение № 1 к Информационной карте Критерии оценки

    Документация

    Извещение

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Почтовый адрес

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Контактный телефон

    +7 42622 2-02-03 доб. 0

    Факс

    +7 42622 2-37-95

    Адрес электронной почты

    ryaznatali2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рязанова Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Биробиджан

    Закупки и тендеры Еврейская автономная область

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение бензина, дизельного топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.02.2019 06:29 GMT +313.02.2019 06:2913.02.2019 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907488872Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Дата и время вскрытия заявок

    13.02.2019 06:3013.02.2019 06:3013.02.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907488872Дата и время вскрытия заявок Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Подведение итогов не позднее

    14.02.2019 07:0014.02.2019 07:0014.02.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907488872Подведение итогов не позднее Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    14.02.201914.02.2019 07:0014.02.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907488872Подведение итогов не позднее Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение бензина, дизельного топлива

    Начальная цена

    1 934 270,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    42612, литр

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получение Заказчиком Товаров на АЗС в г. Биробиджан, п. Николаевка, п. Смидович, г. Облучье, в Хабаровском крае при предъявлении Топливной картыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: ежемесячная предоплата 100% Товара согласно заявки Покупателя о среднемесячном объеме Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных с даты получения заявки Поставщиком при условии получения Покупателем счета на оплату. Условия и порядок поставки товара согласно п. 3.3 Технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Классификатор ОКПД2

    19.2

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.2

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Приложение № 1 к Информационной карте Критерии оценки

    04.02.2019

    Документация

    04.02.2019

    Извещение

    04.02.2019

    Техническое задание

    04.02.2019

    Договор

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 42612

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП145220
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    537913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП202705
    Стружка с содержанием лития, стружка магниевых сплавов
    Стружка с содержанием лития, стружка магниевых сплавов
    596652
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    04.02.2022 г., 11:35
    Дата аукциона:
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП202700
    Оборудование для монтажа периметрального охранного освещения объектов ТЭК ПАО "Южный Кузбасс", согласно ТЗ.
    Оборудование для монтажа периметрального охранного освещения объектов ТЭК ПАО "Южный Кузбасс",...
    596608
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП202691
    Поставка электродов
    Поставка электродов
    596613
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ДМУ
    Запрос предложений № ГП202291
    Закупка запорной водопроводной арматуры производителя HAWLE для объекта "Реконструкция Октябрьского пр-та, г. Люберцы".
    Закупка запорной водопроводной арматуры производителя HAWLE для объекта "Реконструкция...
    595508
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225609
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    591755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202703
    Гидравлика (РТИ)
    Гидравлика (РТИ)
    596639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ДМУ
    Запрос предложений № ГП202216
    Закупка ЖБИ для объекта "Реконструкция Октябрьского проспекта в г. Люберцы"
    Закупка ЖБИ для объекта "Реконструкция Октябрьского проспекта в г. Люберцы"
    595120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить