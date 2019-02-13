Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: ежемесячная предоплата 100% Товара согласно заявки Покупателя о среднемесячном объеме Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных с даты получения заявки Поставщиком при условии получения Покупателем счета на оплату. Условия и порядок поставки товара согласно п. 3.3 Технического задания