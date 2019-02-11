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Номер извещения
ГП902292
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительно монтажные работы, полный комплекс работ согласно проекта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2019 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в
Почтовый адрес
445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в
Контактный телефон
+7 966 195-03-66
Факс
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Адрес электронной почты
1950366@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трофимова Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва, Московская область
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительно монтажные работы помещения согласно проекта: отделка, вентиляция, кондиционирование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.02.2019 12:00 GMT +311.02.2019 12:0011.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП902292Дата и время окончания срока приема заявок Строительно монтажные работы помещения согласно проекта: отделка, вентиляция, кондиционированиеМосква, Московская область
Дата и время вскрытия заявок
11.02.2019 12:0011.02.2019 12:0011.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП902292Дата и время вскрытия заявок Строительно монтажные работы помещения согласно проекта: отделка, вентиляция, кондиционированиеМосква, Московская область
Подведение итогов не позднее
11.02.2019 13:0011.02.2019 13:0011.02.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП902292Подведение итогов не позднее Строительно монтажные работы помещения согласно проекта: отделка, вентиляция, кондиционированиеМосква, Московская область
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительно монтажные работы помещения согласно проекта: отделка, вентиляция, кондиционирование
Начальная цена
1,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно проекта
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Наро-ФоминскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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