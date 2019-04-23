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Номер извещения
ГП927164
Уникальный номер закупки
ОСКиОЗД/19-00526
Наименование закупки
Закупка ленты конвейерной для нужд ПАО "ЧМК". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая конвейерная лента должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "ЧМК".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная закупка
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 12:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62696
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
irina.pochalkina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Почалкина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка ленты конвейерной для нужд ПАО "ЧМК". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая конвейерная лента должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "ЧМК".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.06.201928.06.2019 17:0028.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927164Подведение итогов не позднее Закупка ленты конвейерной для нужд ПАО "ЧМК". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая конвейерная лента должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "ЧМК".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ленты конвейерной для нужд ПАО "ЧМК". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая конвейерная лента должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "ЧМК".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
22.19
13.96.6
Документация лота
Кол-во: 1342
Кол-во: 699.6
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Кол-во: 100
Кол-во: 741.6
Кол-во: 441.6
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Кол-во: 157.2
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