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    Главная / Торги / Закупка ленты конвейерной для нужд ПАО "ЧМК". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая конвейерная лента должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "ЧМК".

    Закупка ленты конвейерной для нужд ПАО "ЧМК". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая конвейерная лента должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "ЧМК".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.04.2019 14:0023.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927164Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ленты конвейерной для нужд ПАО "ЧМК". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая конвейерная лента должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "ЧМК".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927164

    Уникальный номер закупки

    ОСКиОЗД/19-00526

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ленты конвейерной для нужд ПАО "ЧМК". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая конвейерная лента должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "ЧМК".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Тех.задание1

    Изменения в извещении

    Тех.задание5

    Тех.задание7

    Зак.документация

    Приложение5

    Приложение1

    Тех.задание8

    Тех.задание6

    Договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Тех.задание4

    Тех.задание2

    Тех.задание3

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62696

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    irina.pochalkina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Почалкина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ленты конвейерной для нужд ПАО "ЧМК". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая конвейерная лента должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "ЧМК".

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.201928.06.2019 17:0028.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927164Подведение итогов не позднее Закупка ленты конвейерной для нужд ПАО "ЧМК". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая конвейерная лента должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "ЧМК".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ленты конвейерной для нужд ПАО "ЧМК". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая конвейерная лента должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "ЧМК".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.19

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    13.96.6

    Производство текстильных материалов и изделий технического назначения (включая фитили, калильные сетки газовых фонарей, текстильные шланги, конвейерные ленты и приводные ремни, ситовые ткани и фильтровальные ткани)

    Документация лота

    Договор

    21.03.2019

    Приложение5

    21.03.2019

    Приложение1

    21.03.2019

    Зак.документация

    21.03.2019

    Тех.задание8

    21.03.2019

    Тех.задание7

    21.03.2019

    Тех.задание6

    21.03.2019

    Тех.задание5

    21.03.2019

    Тех.задание4

    21.03.2019

    Тех.задание3

    21.03.2019

    Тех.задание2

    21.03.2019

    Тех.задание1

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвейерная лента2Т3-1400-5-ЕР-200-8-2-Т3-РБ (370 + 58 + 58 + 370 - май 2019г.;58 + 58 + 370 - июнь 2019г.) ГОСТ 20-85 / ТУ Производителя, DIN "

    Кол-во: 1342

    "Позиция 2"

    "Конвейерная лента2Т3-800-5-ЕР-200-8-2-Т3-РБ (162 + 57,6 + 34 + 127 - май 2019г.;216 + 55 + 48 - июнь 2019г.) ГОСТ 20-85 / ТУ Производителя, DIN"

    Кол-во: 699.6

    "Позиция 3"

    "Конвейерная лента2Т3-1200-5-ЕР-200-8-2-Т3-РБ (39 + 39 + 164 + 164 - май 2019г.;39 + 164 - июнь 2019г.) ГОСТ 20-85 / ТУ Производителя, DIN"

    Кол-во: 609

    "Позиция 4"

    "Конвейерная лента2.1-1000-5-ЕР-200-6-2-Б-РБ (100 - май 2019г.) ГОСТ 20-85 / ТУ Производителя, DIN"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Конвейерная лента2М-1200-5-ЕР-200-6-2-М-РБ (168 +108 + 90 + 114 - май 2019г.;93,6 + 168 - июнь 2019г.) ГОСТ 20-85 / ТУ Производителя, DIN"

    Кол-во: 741.6

    "Позиция 6"

    "Конвейерная лента2.1-1200-5-ЕР-200-6-2-Б-РБ (72 + 72 + 72 + 139,2 - май 2019г.;86,4 - июнь 2019г.) ГОСТ 20-85 / ТУ Производителя, DIN"

    Кол-во: 441.6

    "Позиция 7"

    "Конвейерная лента2.1-1400-6-ЕР-200-6-2-Б-РБ (245 + 245 - июнь 2019г.) ГОСТ 20-85 / ТУ Производителя, DIN"

    Кол-во: 490

    "Позиция 8"

    "Конвейерная лента2.1-1600-6-ЕР-200-6-2-Б-РБ (51,2 + 106 - май 2019г.) ГОСТ 20-85 / ТУ Производителя, DIN"

    Кол-во: 157.2

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