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Номер извещения
ГП503026
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №201-230)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Сосенский
Ключевые слова:
кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили
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Трубоукладчик ТГ-124 А РС 44-17 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Трубоукладчик ТГ-124 А РС 44-17 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Трубоукладчик ТГ-124 А РС 44-17 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Трубоукладчик ТГ-124 А РС 44-17 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Трубоукладчик ТГ-124 А РС 44-17 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубоукладчик ТГ-124 А РС 44-17 62
Начальная цена
238 440,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 922,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УРАЛ 4320 НЗАС Х 799 ВС 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок УРАЛ 4320 НЗАС Х 799 ВС 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок УРАЛ 4320 НЗАС Х 799 ВС 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения УРАЛ 4320 НЗАС Х 799 ВС 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее УРАЛ 4320 НЗАС Х 799 ВС 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УРАЛ 4320 НЗАС Х 799 ВС 62
Начальная цена
295 793,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 790,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
КАМАЗ 432600 специальный Х 857 АО 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок КАМАЗ 432600 специальный Х 857 АО 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок КАМАЗ 432600 специальный Х 857 АО 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения КАМАЗ 432600 специальный Х 857 АО 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее КАМАЗ 432600 специальный Х 857 АО 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАМАЗ 432600 специальный Х 857 АО 62
Начальная цена
198 895,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 945,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УАЗ 331512 Е 393 АТ 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ 331512 Е 393 АТ 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ 331512 Е 393 АТ 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения УАЗ 331512 Е 393 АТ 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее УАЗ 331512 Е 393 АТ 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ 331512 Е 393 АТ 62
Начальная цена
62 226,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 111,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Экскаватор ЭО-4225 А РР 97-42 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЭО-4225 А РР 97-42 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор ЭО-4225 А РР 97-42 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Экскаватор ЭО-4225 А РР 97-42 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО-4225 А РР 97-42 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экскаватор ЭО-4225 А РР 97-42 62
Начальная цена
225 274,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 264,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62
Начальная цена
247 597,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 380,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62
Начальная цена
60 246,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 012,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62
Начальная цена
25 677,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
25 677,86 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62
Начальная цена
111 074,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 554,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Экскаватор ЭО-5126 66-74 РС 62Экскаватор ЭО-5126 66-74 РС 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЭО-5126 66-74 РС 62Экскаватор ЭО-5126 66-74 РС 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор ЭО-5126 66-74 РС 62Экскаватор ЭО-5126 66-74 РС 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Экскаватор ЭО-5126 66-74 РС 62Экскаватор ЭО-5126 66-74 РС 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО-5126 66-74 РС 62Экскаватор ЭО-5126 66-74 РС 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экскаватор ЭО-5126 66-74 РС 62Экскаватор ЭО-5126 66-74 РС 62
Начальная цена
322 966,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 148,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПАЗ 32053 Х 977 КА 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 32053 Х 977 КА 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 32053 Х 977 КА 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения ПАЗ 32053 Х 977 КА 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее ПАЗ 32053 Х 977 КА 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ 32053 Х 977 КА 62
Начальная цена
106 886,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 344,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕРСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕРСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕРСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕРСосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕР
Начальная цена
724 500,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
36 225,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МОСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МОСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МОСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МОСосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МО
Начальная цена
134 976,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 749,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООГрузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ОО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООГрузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООГрузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООГрузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООГрузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООСосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООГрузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ОО
Начальная цена
51 789,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 589,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404ММ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404ММСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404ММСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404ММСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404ММСосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404ММ
Начальная цена
32 551,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 628,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВСосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВ
Начальная цена
246 102,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 305,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТМСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТМСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТМСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТМСосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТМ
Начальная цена
166 408,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 320,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автофургон 473211 г.н. Р356АОАвтофургон 473211 г.н. Р356АО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Автофургон 473211 г.н. Р356АОАвтофургон 473211 г.н. Р356АОСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Автофургон 473211 г.н. Р356АОАвтофургон 473211 г.н. Р356АОСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Автофургон 473211 г.н. Р356АОАвтофургон 473211 г.н. Р356АОСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Автофургон 473211 г.н. Р356АОАвтофургон 473211 г.н. Р356АОСосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автофургон 473211 г.н. Р356АОАвтофургон 473211 г.н. Р356АО
Начальная цена
227 886,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 394,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КССамосвал МАЗ 5516 г.н.К992КС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КССамосвал МАЗ 5516 г.н.К992КССосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КССамосвал МАЗ 5516 г.н.К992КССосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КССамосвал МАЗ 5516 г.н.К992КССосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КССамосвал МАЗ 5516 г.н.К992КССосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КССамосвал МАЗ 5516 г.н.К992КС
Начальная цена
262 085,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
13 104,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТСосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТ
Начальная цена
18 286,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
914,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519АА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519ААСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519ААСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519ААСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519ААСосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519АА
Начальная цена
18 597,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
930,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АКСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АКСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АКСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АКСосенский
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АК
Начальная цена
41 501,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 075,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384АА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384ААСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384ААСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384ААСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384ААСосенский
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384АА
Начальная цена
45 569,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 278,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕН
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНСосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕН
Начальная цена
317 456,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 873,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КАСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КАСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КАСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КАСосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КА
Начальная цена
309 698,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 485,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472НН
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472ННСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472ННСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472ННСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472ННСосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472НН
Начальная цена
38 631,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 932,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РРСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РРСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РРСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РРСосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РР
Начальная цена
57 011,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 851,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОССосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОССосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОССосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОССосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОС
Начальная цена
76 627,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 831,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71
Начальная цена
32 035,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 602,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503026Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503026Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503026Дата и время проведения Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503026Подведение итогов не позднее Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71
Начальная цена
52 715,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов