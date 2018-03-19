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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №181-200)

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №181-200)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-309. Автомашина УРАЛ-4320 г.н.М742НВСосенскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП503025

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №181-200)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-04-40

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.kunceva@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кунцева Анна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Сосенский

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги головных офисов; услуги консультативные в области управления предприятием

    Закупки и тендеры Услуги финансовые и страховые

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

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    автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили

    Список лотов

    Лот 1

    Инв. номер: 05-2168. Автобус МАЗ-104С-21 г.н.С449ММ90

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-2168. Автобус МАЗ-104С-21 г.н.С449ММ90Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-2168. Автобус МАЗ-104С-21 г.н.С449ММ90Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения Инв. номер: 05-2168. Автобус МАЗ-104С-21 г.н.С449ММ90Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2168. Автобус МАЗ-104С-21 г.н.С449ММ90Сосенский

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2168. Автобус МАЗ-104С-21 г.н.С449ММ90Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 05-2168. Автобус МАЗ-104С-21 г.н.С449ММ90

    Начальная цена

    258 629,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 931,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Инв. номер: 05-2171. МАЗ-642508-030 грузовой-тягачь седельный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-2171. МАЗ-642508-030 грузовой-тягачь седельныйСосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-2171. МАЗ-642508-030 грузовой-тягачь седельныйСосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения Инв. номер: 05-2171. МАЗ-642508-030 грузовой-тягачь седельныйСосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2171. МАЗ-642508-030 грузовой-тягачь седельныйСосенский

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2171. МАЗ-642508-030 грузовой-тягачь седельныйСосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 05-2171. МАЗ-642508-030 грузовой-тягачь седельный

    Начальная цена

    555 166,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    27 758,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Инв. номер: 05-309. Автомашина УРАЛ-4320 г.н.М742НВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-309. Автомашина УРАЛ-4320 г.н.М742НВСосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-309. Автомашина УРАЛ-4320 г.н.М742НВСосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения Инв. номер: 05-309. Автомашина УРАЛ-4320 г.н.М742НВСосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-309. Автомашина УРАЛ-4320 г.н.М742НВСосенский

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-309. Автомашина УРАЛ-4320 г.н.М742НВСосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 05-309. Автомашина УРАЛ-4320 г.н.М742НВ

    Начальная цена

    317 402,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    15 870,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Инв. номер: 05-895. Автомобиль МАЗ 5516 г.н.М840МТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-895. Автомобиль МАЗ 5516 г.н.М840МТСосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-895. Автомобиль МАЗ 5516 г.н.М840МТСосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения Инв. номер: 05-895. Автомобиль МАЗ 5516 г.н.М840МТСосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-895. Автомобиль МАЗ 5516 г.н.М840МТСосенский

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-895. Автомобиль МАЗ 5516 г.н.М840МТСосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 05-895. Автомобиль МАЗ 5516 г.н.М840МТ

    Начальная цена

    262 018,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    13 101,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    АВТОМОБИЛЬ - ЛЕГКОВАЯ УАЗ-3151 г.н. В 552 ВР 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок АВТОМОБИЛЬ - ЛЕГКОВАЯ УАЗ-3151 г.н. В 552 ВР 68Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОМОБИЛЬ - ЛЕГКОВАЯ УАЗ-3151 г.н. В 552 ВР 68Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения АВТОМОБИЛЬ - ЛЕГКОВАЯ УАЗ-3151 г.н. В 552 ВР 68Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее АВТОМОБИЛЬ - ЛЕГКОВАЯ УАЗ-3151 г.н. В 552 ВР 68Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее АВТОМОБИЛЬ - ЛЕГКОВАЯ УАЗ-3151 г.н. В 552 ВР 68Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОМОБИЛЬ - ЛЕГКОВАЯ УАЗ-3151 г.н. В 552 ВР 68

    Начальная цена

    39 287,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 964,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    ГРУЗОВОЙ СЕД.ТЯГАЧ КРАЗ 255Б-1А-0000130 г.н. В 626 КВ 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ СЕД.ТЯГАЧ КРАЗ 255Б-1А-0000130 г.н. В 626 КВ 68Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ СЕД.ТЯГАЧ КРАЗ 255Б-1А-0000130 г.н. В 626 КВ 68Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ СЕД.ТЯГАЧ КРАЗ 255Б-1А-0000130 г.н. В 626 КВ 68Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ СЕД.ТЯГАЧ КРАЗ 255Б-1А-0000130 г.н. В 626 КВ 68Сосенский

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ СЕД.ТЯГАЧ КРАЗ 255Б-1А-0000130 г.н. В 626 КВ 68Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГРУЗОВОЙ СЕД.ТЯГАЧ КРАЗ 255Б-1А-0000130 г.н. В 626 КВ 68

    Начальная цена

    149 640,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 482,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    АВТОБУС ТАМ-190А110Т BUS г.н. В 089 НР 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС ТАМ-190А110Т BUS г.н. В 089 НР 68Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС ТАМ-190А110Т BUS г.н. В 089 НР 68Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения АВТОБУС ТАМ-190А110Т BUS г.н. В 089 НР 68Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее АВТОБУС ТАМ-190А110Т BUS г.н. В 089 НР 68Сосенский

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее АВТОБУС ТАМ-190А110Т BUS г.н. В 089 НР 68Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОБУС ТАМ-190А110Т BUS г.н. В 089 НР 68

    Начальная цена

    271 776,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    13 589,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Автомобиль грузовой (тягач-плетевоз) УрАЛ 375ЕМ г.н. Н447ТХ 48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой (тягач-плетевоз) УрАЛ 375ЕМ г.н. Н447ТХ 48Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой (тягач-плетевоз) УрАЛ 375ЕМ г.н. Н447ТХ 48Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения Автомобиль грузовой (тягач-плетевоз) УрАЛ 375ЕМ г.н. Н447ТХ 48Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой (тягач-плетевоз) УрАЛ 375ЕМ г.н. Н447ТХ 48Сосенский

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой (тягач-плетевоз) УрАЛ 375ЕМ г.н. Н447ТХ 48Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузовой (тягач-плетевоз) УрАЛ 375ЕМ г.н. Н447ТХ 48

    Начальная цена

    749 165,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    37 458,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    37 458,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    ГРУЗОВОЙ, САМОСВАЛ ЗИЛ451400 г.н. В 608 КВ 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ, САМОСВАЛ ЗИЛ451400 г.н. В 608 КВ 68Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ, САМОСВАЛ ЗИЛ451400 г.н. В 608 КВ 68Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ, САМОСВАЛ ЗИЛ451400 г.н. В 608 КВ 68Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ, САМОСВАЛ ЗИЛ451400 г.н. В 608 КВ 68Сосенский

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ, САМОСВАЛ ЗИЛ451400 г.н. В 608 КВ 68Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГРУЗОВОЙ, САМОСВАЛ ЗИЛ451400 г.н. В 608 КВ 68

    Начальная цена

    147 594,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 380,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУЗС-3 НА ЗИЛ131 г.н. В 124 СК 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУЗС-3 НА ЗИЛ131 г.н. В 124 СК 68Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУЗС-3 НА ЗИЛ131 г.н. В 124 СК 68Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУЗС-3 НА ЗИЛ131 г.н. В 124 СК 68Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУЗС-3 НА ЗИЛ131 г.н. В 124 СК 68Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУЗС-3 НА ЗИЛ131 г.н. В 124 СК 68Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУЗС-3 НА ЗИЛ131 г.н. В 124 СК 68

    Начальная цена

    117 179,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 859,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 11

    СПЕЦ.ЗАПРАВЩИК АТЗ10,5 НА МАЗ5337 г.н. А 276 РТ 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок СПЕЦ.ЗАПРАВЩИК АТЗ10,5 НА МАЗ5337 г.н. А 276 РТ 68Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок СПЕЦ.ЗАПРАВЩИК АТЗ10,5 НА МАЗ5337 г.н. А 276 РТ 68Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения СПЕЦ.ЗАПРАВЩИК АТЗ10,5 НА МАЗ5337 г.н. А 276 РТ 68Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее СПЕЦ.ЗАПРАВЩИК АТЗ10,5 НА МАЗ5337 г.н. А 276 РТ 68Сосенский

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее СПЕЦ.ЗАПРАВЩИК АТЗ10,5 НА МАЗ5337 г.н. А 276 РТ 68Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СПЕЦ.ЗАПРАВЩИК АТЗ10,5 НА МАЗ5337 г.н. А 276 РТ 68

    Начальная цена

    137 844,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    6 892,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 12

    АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬН.ПРОЧИЕ АЦП6/640 НА УрАЛ5557 10 г.н. А 133 ОС 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬН.ПРОЧИЕ АЦП6/640 НА УрАЛ5557 10 г.н. А 133 ОС 68Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬН.ПРОЧИЕ АЦП6/640 НА УрАЛ5557 10 г.н. А 133 ОС 68Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬН.ПРОЧИЕ АЦП6/640 НА УрАЛ5557 10 г.н. А 133 ОС 68Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬН.ПРОЧИЕ АЦП6/640 НА УрАЛ5557 10 г.н. А 133 ОС 68Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬН.ПРОЧИЕ АЦП6/640 НА УрАЛ5557 10 г.н. А 133 ОС 68Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬН.ПРОЧИЕ АЦП6/640 НА УрАЛ5557 10 г.н. А 133 ОС 68

    Начальная цена

    378 825,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    18 941,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 13

    ВАЗ 21213 легковой гос. № В 739 АА 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок ВАЗ 21213 легковой гос. № В 739 АА 62Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок ВАЗ 21213 легковой гос. № В 739 АА 62Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения ВАЗ 21213 легковой гос. № В 739 АА 62Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее ВАЗ 21213 легковой гос. № В 739 АА 62Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее ВАЗ 21213 легковой гос. № В 739 АА 62Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ВАЗ 21213 легковой гос. № В 739 АА 62

    Начальная цена

    30 936,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 547,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 14

    Мини -трактор "Беларусь МТЗ-082" 62 РТ 97-21

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок Мини -трактор "Беларусь МТЗ-082" 62 РТ 97-21Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок Мини -трактор "Беларусь МТЗ-082" 62 РТ 97-21Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения Мини -трактор "Беларусь МТЗ-082" 62 РТ 97-21Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее Мини -трактор "Беларусь МТЗ-082" 62 РТ 97-21Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее Мини -трактор "Беларусь МТЗ-082" 62 РТ 97-21Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мини -трактор "Беларусь МТЗ-082" 62 РТ 97-21

    Начальная цена

    60 249,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 012,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 15

    ЗИЛ 431412 Х 779 ВС 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок ЗИЛ 431412 Х 779 ВС 62Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок ЗИЛ 431412 Х 779 ВС 62Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения ЗИЛ 431412 Х 779 ВС 62Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее ЗИЛ 431412 Х 779 ВС 62Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее ЗИЛ 431412 Х 779 ВС 62Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИЛ 431412 Х 779 ВС 62

    Начальная цена

    106 164,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 308,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 16

    ИКАРУС 25674 Х 798 ВС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок ИКАРУС 25674 Х 798 ВССосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок ИКАРУС 25674 Х 798 ВССосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения ИКАРУС 25674 Х 798 ВССосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее ИКАРУС 25674 Х 798 ВССосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее ИКАРУС 25674 Х 798 ВССосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ИКАРУС 25674 Х 798 ВС

    Начальная цена

    156 850,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 843,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 17

    КАМАЗ 4310/ АМТ-3В В 307 ВХ 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок КАМАЗ 4310/ АМТ-3В В 307 ВХ 62Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок КАМАЗ 4310/ АМТ-3В В 307 ВХ 62Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения КАМАЗ 4310/ АМТ-3В В 307 ВХ 62Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее КАМАЗ 4310/ АМТ-3В В 307 ВХ 62Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее КАМАЗ 4310/ АМТ-3В В 307 ВХ 62Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КАМАЗ 4310/ АМТ-3В В 307 ВХ 62

    Начальная цена

    195 300,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    9 765,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 18

    КРАЗ 260 Х 738 АВ 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок КРАЗ 260 Х 738 АВ 62Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок КРАЗ 260 Х 738 АВ 62Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения КРАЗ 260 Х 738 АВ 62Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее КРАЗ 260 Х 738 АВ 62Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее КРАЗ 260 Х 738 АВ 62Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КРАЗ 260 Х 738 АВ 62

    Начальная цена

    169 956,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 498,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 19

    МАЗ 5337 АТЗ-10К Х 789 ВС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ 5337 АТЗ-10К Х 789 ВССосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ 5337 АТЗ-10К Х 789 ВССосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения МАЗ 5337 АТЗ-10К Х 789 ВССосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее МАЗ 5337 АТЗ-10К Х 789 ВССосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее МАЗ 5337 АТЗ-10К Х 789 ВССосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МАЗ 5337 АТЗ-10К Х 789 ВС

    Начальная цена

    137 844,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    6 892,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 20

    Трактор колесный К-701 РС 44-24 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503025Дата и время окончания срока приема заявок Трактор колесный К-701 РС 44-24 62Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503025Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор колесный К-701 РС 44-24 62Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503025Дата и время проведения Трактор колесный К-701 РС 44-24 62Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее Трактор колесный К-701 РС 44-24 62Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503025Подведение итогов не позднее Трактор колесный К-701 РС 44-24 62Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трактор колесный К-701 РС 44-24 62

    Начальная цена

    170 099,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 505,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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