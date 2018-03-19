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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №161-180)

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №161-180)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62СосенскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП503024

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №161-180)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-04-40

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.kunceva@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кунцева Анна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Сосенский

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги головных офисов; услуги консультативные в области управления предприятием

    Закупки и тендеры Услуги финансовые и страховые

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили

    Список лотов

    Лот 1

    СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71

    Начальная цена

    290 947,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    14 547,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, г.н. Н726НЕ 71

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, г.н. Н726НЕ 71Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, г.н. Н726НЕ 71Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, г.н. Н726НЕ 71Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, г.н. Н726НЕ 71Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, г.н. Н726НЕ 71Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, г.н. Н726НЕ 71

    Начальная цена

    88 200,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    4 410,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71

    Начальная цена

    67 513,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 376,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62

    Начальная цена

    322 966,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    16 148,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Трактор Б-170М.01Е, гос. № 0718 РС 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Трактор Б-170М.01Е, гос. № 0718 РС 62Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор Б-170М.01Е, гос. № 0718 РС 62Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Трактор Б-170М.01Е, гос. № 0718 РС 62Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Трактор Б-170М.01Е, гос. № 0718 РС 62Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Трактор Б-170М.01Е, гос. № 0718 РС 62Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трактор Б-170М.01Е, гос. № 0718 РС 62

    Начальная цена

    248 642,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 432,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    ЗИЛ433100 грузовой бортовой гос. № О 106 ВУ 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок ЗИЛ433100 грузовой бортовой гос. № О 106 ВУ 62Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок ЗИЛ433100 грузовой бортовой гос. № О 106 ВУ 62Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения ЗИЛ433100 грузовой бортовой гос. № О 106 ВУ 62Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее ЗИЛ433100 грузовой бортовой гос. № О 106 ВУ 62Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее ЗИЛ433100 грузовой бортовой гос. № О 106 ВУ 62Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИЛ433100 грузовой бортовой гос. № О 106 ВУ 62

    Начальная цена

    70 869,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 543,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62

    Начальная цена

    131 550,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    6 578,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62

    Начальная цена

    115 871,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 794,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62

    Начальная цена

    250 871,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 544,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    Автомобиль-самосвал 45065 гос.№ Х 261 ВЕ 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль-самосвал 45065 гос.№ Х 261 ВЕ 62Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль-самосвал 45065 гос.№ Х 261 ВЕ 62Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Автомобиль-самосвал 45065 гос.№ Х 261 ВЕ 62Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Автомобиль-самосвал 45065 гос.№ Х 261 ВЕ 62Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Автомобиль-самосвал 45065 гос.№ Х 261 ВЕ 62Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль-самосвал 45065 гос.№ Х 261 ВЕ 62

    Начальная цена

    90 622,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    4 531,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 11

    Автосамосвал 55111А Камаз-55111А гос.№ Т 416 КВ 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Автосамосвал 55111А Камаз-55111А гос.№ Т 416 КВ 62Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Автосамосвал 55111А Камаз-55111А гос.№ Т 416 КВ 62Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Автосамосвал 55111А Камаз-55111А гос.№ Т 416 КВ 62Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2015 11:4213.04.2015 11:4213.04.2015 11:42Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Автосамосвал 55111А Камаз-55111А гос.№ Т 416 КВ 62Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.201513.04.2015 11:4213.04.2015 11:42Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Автосамосвал 55111А Камаз-55111А гос.№ Т 416 КВ 62Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автосамосвал 55111А Камаз-55111А гос.№ Т 416 КВ 62

    Начальная цена

    226 790,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 340,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 12

    Грузовой-самосвал МАЗ-5551-020 гос. № С 364 ВС 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой-самосвал МАЗ-5551-020 гос. № С 364 ВС 62Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой-самосвал МАЗ-5551-020 гос. № С 364 ВС 62Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Грузовой-самосвал МАЗ-5551-020 гос. № С 364 ВС 62Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Грузовой-самосвал МАЗ-5551-020 гос. № С 364 ВС 62Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Грузовой-самосвал МАЗ-5551-020 гос. № С 364 ВС 62Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой-самосвал МАЗ-5551-020 гос. № С 364 ВС 62

    Начальная цена

    193 256,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    9 663,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 13

    Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26

    Начальная цена

    442 964,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    22 148,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 14

    Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НАСосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НАСосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НАСосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НАСосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НАСосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НА

    Начальная цена

    290 947,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    14 547,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 15

    Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМСосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМСосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМСосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМСосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМСосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМ

    Начальная цена

    38 466,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 923,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 16

    Инв. номер: 05-1264. А/м ГАЗ-3110 г.н.М181ММ50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-1264. А/м ГАЗ-3110 г.н.М181ММ50Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-1264. А/м ГАЗ-3110 г.н.М181ММ50Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 05-1264. А/м ГАЗ-3110 г.н.М181ММ50Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2015 16:0513.04.2015 16:0513.04.2015 16:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-1264. А/м ГАЗ-3110 г.н.М181ММ50Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.201513.04.2015 16:0513.04.2015 16:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-1264. А/м ГАЗ-3110 г.н.М181ММ50Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 05-1264. А/м ГАЗ-3110 г.н.М181ММ50

    Начальная цена

    18 620,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    931,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 17

    Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50

    Начальная цена

    331 701,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    16 585,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 18

    Инв. номер: 05-2158. Автомобиль Тьянай Адмирал пикап г.н. Х030МУ90

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-2158. Автомобиль Тьянай Адмирал пикап г.н. Х030МУ90Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-2158. Автомобиль Тьянай Адмирал пикап г.н. Х030МУ90Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 05-2158. Автомобиль Тьянай Адмирал пикап г.н. Х030МУ90Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2015 11:2513.04.2015 11:2513.04.2015 11:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2158. Автомобиль Тьянай Адмирал пикап г.н. Х030МУ90Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.201513.04.2015 11:2513.04.2015 11:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2158. Автомобиль Тьянай Адмирал пикап г.н. Х030МУ90Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 05-2158. Автомобиль Тьянай Адмирал пикап г.н. Х030МУ90

    Начальная цена

    108 907,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 445,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 19

    Инв. номер: 05-2163. Автофоргон (КУНГ) Н694МТ90

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-2163. Автофоргон (КУНГ) Н694МТ90Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-2163. Автофоргон (КУНГ) Н694МТ90Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 05-2163. Автофоргон (КУНГ) Н694МТ90Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2163. Автофоргон (КУНГ) Н694МТ90Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2163. Автофоргон (КУНГ) Н694МТ90Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 05-2163. Автофоргон (КУНГ) Н694МТ90

    Начальная цена

    280 219,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    14 011,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 20

    Инв. номер: 05-2164. Автобус МАЗ-104С-21 г.н. Х447ММ50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-2164. Автобус МАЗ-104С-21 г.н. Х447ММ50Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-2164. Автобус МАЗ-104С-21 г.н. Х447ММ50Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 05-2164. Автобус МАЗ-104С-21 г.н. Х447ММ50Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2164. Автобус МАЗ-104С-21 г.н. Х447ММ50Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2164. Автобус МАЗ-104С-21 г.н. Х447ММ50Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 05-2164. Автобус МАЗ-104С-21 г.н. Х447ММ50

    Начальная цена

    256 924,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 846,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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