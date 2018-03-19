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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП503024
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №161-180)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Сосенский
Ключевые слова:
кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили
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СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71
Начальная цена
290 947,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 547,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, г.н. Н726НЕ 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, г.н. Н726НЕ 71Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, г.н. Н726НЕ 71Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, г.н. Н726НЕ 71Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, г.н. Н726НЕ 71Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, г.н. Н726НЕ 71
Начальная цена
88 200,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 410,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71
Начальная цена
67 513,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 376,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62
Начальная цена
322 966,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 148,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трактор Б-170М.01Е, гос. № 0718 РС 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Трактор Б-170М.01Е, гос. № 0718 РС 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор Б-170М.01Е, гос. № 0718 РС 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Трактор Б-170М.01Е, гос. № 0718 РС 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Трактор Б-170М.01Е, гос. № 0718 РС 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трактор Б-170М.01Е, гос. № 0718 РС 62
Начальная цена
248 642,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 432,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЗИЛ433100 грузовой бортовой гос. № О 106 ВУ 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок ЗИЛ433100 грузовой бортовой гос. № О 106 ВУ 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок ЗИЛ433100 грузовой бортовой гос. № О 106 ВУ 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения ЗИЛ433100 грузовой бортовой гос. № О 106 ВУ 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее ЗИЛ433100 грузовой бортовой гос. № О 106 ВУ 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИЛ433100 грузовой бортовой гос. № О 106 ВУ 62
Начальная цена
70 869,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 543,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62
Начальная цена
131 550,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 578,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62
Начальная цена
115 871,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 794,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62
Начальная цена
250 871,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 544,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль-самосвал 45065 гос.№ Х 261 ВЕ 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль-самосвал 45065 гос.№ Х 261 ВЕ 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль-самосвал 45065 гос.№ Х 261 ВЕ 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Автомобиль-самосвал 45065 гос.№ Х 261 ВЕ 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Автомобиль-самосвал 45065 гос.№ Х 261 ВЕ 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль-самосвал 45065 гос.№ Х 261 ВЕ 62
Начальная цена
90 622,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 531,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автосамосвал 55111А Камаз-55111А гос.№ Т 416 КВ 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Автосамосвал 55111А Камаз-55111А гос.№ Т 416 КВ 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Автосамосвал 55111А Камаз-55111А гос.№ Т 416 КВ 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Автосамосвал 55111А Камаз-55111А гос.№ Т 416 КВ 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
13.04.2015 11:4213.04.2015 11:4213.04.2015 11:42Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Автосамосвал 55111А Камаз-55111А гос.№ Т 416 КВ 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автосамосвал 55111А Камаз-55111А гос.№ Т 416 КВ 62
Начальная цена
226 790,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 340,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузовой-самосвал МАЗ-5551-020 гос. № С 364 ВС 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой-самосвал МАЗ-5551-020 гос. № С 364 ВС 62Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой-самосвал МАЗ-5551-020 гос. № С 364 ВС 62Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Грузовой-самосвал МАЗ-5551-020 гос. № С 364 ВС 62Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Грузовой-самосвал МАЗ-5551-020 гос. № С 364 ВС 62Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой-самосвал МАЗ-5551-020 гос. № С 364 ВС 62
Начальная цена
193 256,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 663,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26
Начальная цена
442 964,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
22 148,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НАСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НАСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НАСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НАСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НА
Начальная цена
290 947,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 547,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМ
Начальная цена
38 466,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 923,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 05-1264. А/м ГАЗ-3110 г.н.М181ММ50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-1264. А/м ГАЗ-3110 г.н.М181ММ50Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-1264. А/м ГАЗ-3110 г.н.М181ММ50Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 05-1264. А/м ГАЗ-3110 г.н.М181ММ50Сосенский
Подведение итогов не позднее
13.04.2015 16:0513.04.2015 16:0513.04.2015 16:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-1264. А/м ГАЗ-3110 г.н.М181ММ50Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 05-1264. А/м ГАЗ-3110 г.н.М181ММ50
Начальная цена
18 620,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
931,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50
Начальная цена
331 701,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 585,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 05-2158. Автомобиль Тьянай Адмирал пикап г.н. Х030МУ90
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-2158. Автомобиль Тьянай Адмирал пикап г.н. Х030МУ90Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-2158. Автомобиль Тьянай Адмирал пикап г.н. Х030МУ90Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 05-2158. Автомобиль Тьянай Адмирал пикап г.н. Х030МУ90Сосенский
Подведение итогов не позднее
13.04.2015 11:2513.04.2015 11:2513.04.2015 11:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2158. Автомобиль Тьянай Адмирал пикап г.н. Х030МУ90Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 05-2158. Автомобиль Тьянай Адмирал пикап г.н. Х030МУ90
Начальная цена
108 907,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 445,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 05-2163. Автофоргон (КУНГ) Н694МТ90
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-2163. Автофоргон (КУНГ) Н694МТ90Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-2163. Автофоргон (КУНГ) Н694МТ90Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 05-2163. Автофоргон (КУНГ) Н694МТ90Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2163. Автофоргон (КУНГ) Н694МТ90Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 05-2163. Автофоргон (КУНГ) Н694МТ90
Начальная цена
280 219,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 011,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 05-2164. Автобус МАЗ-104С-21 г.н. Х447ММ50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2015 16:00 GMT +304.04.2015 16:0004.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503024Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-2164. Автобус МАЗ-104С-21 г.н. Х447ММ50Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503024Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-2164. Автобус МАЗ-104С-21 г.н. Х447ММ50Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503024Дата и время проведения Инв. номер: 05-2164. Автобус МАЗ-104С-21 г.н. Х447ММ50Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503024Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2164. Автобус МАЗ-104С-21 г.н. Х447ММ50Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 05-2164. Автобус МАЗ-104С-21 г.н. Х447ММ50
Начальная цена
256 924,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 846,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов