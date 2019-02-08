Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129

    Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.02.2019 04:5908.02.2019 04:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907478573Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129БиробиджанПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907478573

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.01.2019 17:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о запросе предложений.docx

    Техническое задание ГНС 2019

    Договор на охрану ГНС 2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Почтовый адрес

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Контактный телефон

    +7 42622 2-02-03

    Факс

    +7 42622 2-37-95

    Адрес электронной почты

    ryaznatali2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рязанова Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Биробиджан

    Закупки и тендеры Еврейская автономная область

    Закупки и тендеры Услуги частных охранных служб

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.02.2019 04:59 GMT +308.02.2019 04:5908.02.2019 04:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907478573Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129Биробиджан

    Дата и время вскрытия заявок

    08.02.2019 06:3008.02.2019 06:3008.02.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907478573Дата и время вскрытия заявок Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129Биробиджан

    Подведение итогов не позднее

    11.02.2019 07:0011.02.2019 07:0011.02.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907478573Подведение итогов не позднее Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129Биробиджан

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    11.02.201911.02.2019 07:0011.02.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907478573Подведение итогов не позднее Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129Биробиджан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129

    Начальная цена

    1 620 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Усл.ед. 1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Биробиджан, ул. Советская, 129.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в следующих размерах и в следующие сроки: 100% стоимости фактически оказанных Услуг за отчетный месяц в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон акта оказанных услуг и/или иного документа, предусмотренного законодательством РФ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Классификатор ОКПД2

    80.1

    Услуги частных охранных служб

    Классификатор ОКВЭД2

    80.1

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    Техническое задание ГНС 2019

    31.01.2019

    Договор на охрану ГНС 2019

    31.01.2019

    Документация о запросе предложений.docx

    31.01.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 1

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП145220
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    537913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП202705
    Стружка с содержанием лития, стружка магниевых сплавов
    Стружка с содержанием лития, стружка магниевых сплавов
    596652
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    04.02.2022 г., 11:35
    Дата аукциона:
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП202700
    Оборудование для монтажа периметрального охранного освещения объектов ТЭК ПАО "Южный Кузбасс", согласно ТЗ.
    Оборудование для монтажа периметрального охранного освещения объектов ТЭК ПАО "Южный Кузбасс",...
    596608
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП202691
    Поставка электродов
    Поставка электродов
    596613
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ДМУ
    Запрос предложений № ГП202291
    Закупка запорной водопроводной арматуры производителя HAWLE для объекта "Реконструкция Октябрьского пр-та, г. Люберцы".
    Закупка запорной водопроводной арматуры производителя HAWLE для объекта "Реконструкция...
    595508
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225609
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    591755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202703
    Гидравлика (РТИ)
    Гидравлика (РТИ)
    596639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ДМУ
    Запрос предложений № ГП202216
    Закупка ЖБИ для объекта "Реконструкция Октябрьского проспекта в г. Люберцы"
    Закупка ЖБИ для объекта "Реконструкция Октябрьского проспекта в г. Люберцы"
    595120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить