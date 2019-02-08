Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в следующих размерах и в следующие сроки: 100% стоимости фактически оказанных Услуг за отчетный месяц в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон акта оказанных услуг и/или иного документа, предусмотренного законодательством РФ.