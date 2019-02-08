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Номер извещения
31907478573
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.01.2019 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Почтовый адрес
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Контактный телефон
+7 42622 2-02-03
Факс
+7 42622 2-37-95
Адрес электронной почты
ryaznatali2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рязанова Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Биробиджан
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.02.2019 04:59 GMT +308.02.2019 04:5908.02.2019 04:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907478573Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129Биробиджан
Дата и время вскрытия заявок
08.02.2019 06:3008.02.2019 06:3008.02.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907478573Дата и время вскрытия заявок Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129Биробиджан
Подведение итогов не позднее
11.02.2019 07:0011.02.2019 07:0011.02.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907478573Подведение итогов не позднее Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129Биробиджан
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по физической охране технических объектов по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 129
Начальная цена
1 620 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Усл.ед. 1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Биробиджан, ул. Советская, 129.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Адрес местонахождения
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
80.1
80.1
Документация лота
Кол-во: 1