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Номер извещения
ГП503019
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №141-160)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Сосенский
Ключевые слова:
кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили
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Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48
Начальная цена
58 661,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 933,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№А038МК/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№А038МК/48Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№А038МК/48Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№А038МК/48Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№А038МК/48Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№А038МК/48
Начальная цена
566 742,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
28 337,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 10444. Автомобиль легковой, Адмирал-СА2020Y2А 4WD,гос№Е094НН/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 10444. Автомобиль легковой, Адмирал-СА2020Y2А 4WD,гос№Е094НН/48Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 10444. Автомобиль легковой, Адмирал-СА2020Y2А 4WD,гос№Е094НН/48Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 10444. Автомобиль легковой, Адмирал-СА2020Y2А 4WD,гос№Е094НН/48Сосенский
Подведение итогов не позднее
13.04.2015 13:3013.04.2015 13:3013.04.2015 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 10444. Автомобиль легковой, Адмирал-СА2020Y2А 4WD,гос№Е094НН/48Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 10444. Автомобиль легковой, Адмирал-СА2020Y2А 4WD,гос№Е094НН/48
Начальная цена
105 136,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 257,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос.№А044ХО/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос.№А044ХО/48Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос.№А044ХО/48Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос.№А044ХО/48Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос.№А044ХО/48Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос.№А044ХО/48
Начальная цена
195 300,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 765,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос.№В045ВК/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос.№В045ВК/48Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос.№В045ВК/48Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос.№В045ВК/48Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос.№В045ВК/48Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос.№В045ВК/48
Начальная цена
156 850,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 843,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос.№А018МК/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос.№А018МК/48Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос.№А018МК/48Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос.№А018МК/48Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос.№А018МК/48Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос.№А018МК/48
Начальная цена
182 041,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 102,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48
Начальная цена
301 346,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 067,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1051502004. Грузовой-самосвал МАЗ-5516, гос.№В076ТР/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1051502004. Грузовой-самосвал МАЗ-5516, гос.№В076ТР/48Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1051502004. Грузовой-самосвал МАЗ-5516, гос.№В076ТР/48Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1051502004. Грузовой-самосвал МАЗ-5516, гос.№В076ТР/48Сосенский
Подведение итогов не позднее
13.04.2015 13:4813.04.2015 13:4813.04.2015 13:48Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051502004. Грузовой-самосвал МАЗ-5516, гос.№В076ТР/48Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1051502004. Грузовой-самосвал МАЗ-5516, гос.№В076ТР/48
Начальная цена
276 858,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
13 843,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос.№С067НК/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос.№С067НК/48Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос.№С067НК/48Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос.№С067НК/48Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос.№С067НК/48Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос.№С067НК/48
Начальная цена
52 762,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 638,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629
Начальная цена
23 080,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 154,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос.№ Е 029 КТ/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос.№ Е 029 КТ/48Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос.№ Е 029 КТ/48Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос.№ Е 029 КТ/48Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос.№ Е 029 КТ/48Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос.№ Е 029 КТ/48
Начальная цена
314 408,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 720,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тентСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тентСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тентСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тентСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тент
Начальная цена
38 590,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 930,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71
Начальная цена
503 805,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
25 190,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71
Начальная цена
186 671,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 334,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71
Начальная цена
197 464,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 873,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71
Начальная цена
171 340,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 567,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71
Начальная цена
122 364,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 118,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71
Начальная цена
225 274,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 264,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71
Начальная цена
45 500,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 275,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71
Начальная цена
45 500,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 275,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов