Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №141-160)

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №141-160)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629СосенскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП503019

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №141-160)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-04-40

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.kunceva@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кунцева Анна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Сосенский

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги головных офисов; услуги консультативные в области управления предприятием

    Закупки и тендеры Услуги финансовые и страховые

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили

    Список лотов

    Лот 1

    Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48

    Начальная цена

    58 661,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 933,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№А038МК/48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№А038МК/48Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№А038МК/48Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№А038МК/48Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№А038МК/48Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№А038МК/48Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№А038МК/48

    Начальная цена

    566 742,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    28 337,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Инв. номер: 10444. Автомобиль легковой, Адмирал-СА2020Y2А 4WD,гос№Е094НН/48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 10444. Автомобиль легковой, Адмирал-СА2020Y2А 4WD,гос№Е094НН/48Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 10444. Автомобиль легковой, Адмирал-СА2020Y2А 4WD,гос№Е094НН/48Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 10444. Автомобиль легковой, Адмирал-СА2020Y2А 4WD,гос№Е094НН/48Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2015 13:3013.04.2015 13:3013.04.2015 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 10444. Автомобиль легковой, Адмирал-СА2020Y2А 4WD,гос№Е094НН/48Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.201513.04.2015 13:3013.04.2015 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 10444. Автомобиль легковой, Адмирал-СА2020Y2А 4WD,гос№Е094НН/48Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 10444. Автомобиль легковой, Адмирал-СА2020Y2А 4WD,гос№Е094НН/48

    Начальная цена

    105 136,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 257,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос.№А044ХО/48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос.№А044ХО/48Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос.№А044ХО/48Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос.№А044ХО/48Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос.№А044ХО/48Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос.№А044ХО/48Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос.№А044ХО/48

    Начальная цена

    195 300,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    9 765,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос.№В045ВК/48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос.№В045ВК/48Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос.№В045ВК/48Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос.№В045ВК/48Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос.№В045ВК/48Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос.№В045ВК/48Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос.№В045ВК/48

    Начальная цена

    156 850,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 843,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос.№А018МК/48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос.№А018МК/48Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос.№А018МК/48Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос.№А018МК/48Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос.№А018МК/48Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос.№А018МК/48Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос.№А018МК/48

    Начальная цена

    182 041,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    9 102,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос.№А050УО/48

    Начальная цена

    301 346,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    15 067,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Инв. номер: 1051502004. Грузовой-самосвал МАЗ-5516, гос.№В076ТР/48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1051502004. Грузовой-самосвал МАЗ-5516, гос.№В076ТР/48Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1051502004. Грузовой-самосвал МАЗ-5516, гос.№В076ТР/48Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1051502004. Грузовой-самосвал МАЗ-5516, гос.№В076ТР/48Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2015 13:4813.04.2015 13:4813.04.2015 13:48Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051502004. Грузовой-самосвал МАЗ-5516, гос.№В076ТР/48Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.201513.04.2015 13:4813.04.2015 13:48Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051502004. Грузовой-самосвал МАЗ-5516, гос.№В076ТР/48Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 1051502004. Грузовой-самосвал МАЗ-5516, гос.№В076ТР/48

    Начальная цена

    276 858,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    13 843,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос.№С067НК/48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос.№С067НК/48Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос.№С067НК/48Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос.№С067НК/48Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос.№С067НК/48Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос.№С067НК/48Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос.№С067НК/48

    Начальная цена

    52 762,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 638,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629

    Начальная цена

    23 080,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 154,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 11

    Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос.№ Е 029 КТ/48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос.№ Е 029 КТ/48Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос.№ Е 029 КТ/48Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос.№ Е 029 КТ/48Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос.№ Е 029 КТ/48Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос.№ Е 029 КТ/48Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос.№ Е 029 КТ/48

    Начальная цена

    314 408,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    15 720,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 12

    Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тентСосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тентСосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тентСосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тентСосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тентСосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тент

    Начальная цена

    38 590,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 930,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 13

    ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71

    Начальная цена

    503 805,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    25 190,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 14

    ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71

    Начальная цена

    186 671,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    9 334,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 15

    ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71

    Начальная цена

    197 464,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    9 873,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 16

    АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71

    Начальная цена

    171 340,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 567,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 17

    СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71

    Начальная цена

    122 364,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    6 118,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 18

    Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71

    Начальная цена

    225 274,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 264,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 19

    Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71

    Начальная цена

    45 500,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 275,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 20

    Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503019Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503019Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503019Дата и время проведения Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503019Подведение итогов не позднее Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71

    Начальная цена

    45 500,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 275,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП148045
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным работам оборудования.
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным...
    580258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148892
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    583262
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211071984
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    592169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Конкурентный отбор № 32211099595
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на использование программы
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на...
    596279
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:29(GMT+03:00)
    1 150 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202004
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (КрасФан)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211070546
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург...
    588461
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    6 940 148
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202001
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    594634
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211100567
    Поставка резинотехнических изделий и асбестовых (п. 121 ПЗ)
    Поставка резинотехнических изделий и асбестовых (п. 121 ПЗ)
    596440
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    3 506 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить