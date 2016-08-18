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Номер извещения
ГП503015
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №101-120)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Сосенский
Ключевые слова:
бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили
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Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150
Начальная цена
72 251,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 613,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50 Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50 Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50 Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50 Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50
Начальная цена
44 304,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 215,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50
Начальная цена
40 649,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 032,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
КС-3577 М 217 МА 150
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок КС-3577 М 217 МА 150Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок КС-3577 М 217 МА 150Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения КС-3577 М 217 МА 150Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее КС-3577 М 217 МА 150Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КС-3577 М 217 МА 150
Начальная цена
437 972,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
21 899,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)
Начальная цена
61 204,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 060,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УРАЛ-43203-10 О756 МС 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок УРАЛ-43203-10 О756 МС 50Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок УРАЛ-43203-10 О756 МС 50Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения УРАЛ-43203-10 О756 МС 50Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее УРАЛ-43203-10 О756 МС 50Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УРАЛ-43203-10 О756 МС 50
Начальная цена
327 716,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 386,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной(330 л.с)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной(330 л.с)Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной(330 л.с)Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной(330 л.с)Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной(330 л.с)Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной(330 л.с)
Начальная цена
235 162,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 758,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 002569КАМАЗ-55111 Е 383 МТ 50(220 л.с)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 002569КАМАЗ-55111 Е 383 МТ 50(220 л.с)Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 002569КАМАЗ-55111 Е 383 МТ 50(220 л.с)Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения Инв. номер: 002569КАМАЗ-55111 Е 383 МТ 50(220 л.с)Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее Инв. номер: 002569КАМАЗ-55111 Е 383 МТ 50(220 л.с)Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 002569КАМАЗ-55111 Е 383 МТ 50(220 л.с)
Начальная цена
219 191,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 960,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УРАЛ-43203 мастерская
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок УРАЛ-43203 мастерскаяСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок УРАЛ-43203 мастерскаяСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения УРАЛ-43203 мастерскаяСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее УРАЛ-43203 мастерскаяСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УРАЛ-43203 мастерская
Начальная цена
211 462,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 573,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УРАЛ-4320 прочие грузовые топливозаправщик
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок УРАЛ-4320 прочие грузовые топливозаправщикСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок УРАЛ-4320 прочие грузовые топливозаправщикСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения УРАЛ-4320 прочие грузовые топливозаправщикСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее УРАЛ-4320 прочие грузовые топливозаправщикСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УРАЛ-4320 прочие грузовые топливозаправщик
Начальная цена
185 850,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 293,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УАЗ-3909 фургон
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ-3909 фургонСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ-3909 фургонСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения УАЗ-3909 фургонСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее УАЗ-3909 фургонСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ-3909 фургон
Начальная цена
33 479,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 674,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
КАМАЗ-43101 фургон
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок КАМАЗ-43101 фургонСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок КАМАЗ-43101 фургонСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения КАМАЗ-43101 фургонСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее КАМАЗ-43101 фургонСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАМАЗ-43101 фургон
Начальная цена
435 079,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
21 754,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
МАЗ 642539 седельный тягач
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ 642539 седельный тягачСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ 642539 седельный тягачСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения МАЗ 642539 седельный тягачСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее МАЗ 642539 седельный тягачСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МАЗ 642539 седельный тягач
Начальная цена
472 723,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
23 636,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УАЗ-31512 прочие легковые
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ-31512 прочие легковыеСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ-31512 прочие легковыеСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения УАЗ-31512 прочие легковыеСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее УАЗ-31512 прочие легковыеСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ-31512 прочие легковые
Начальная цена
32 771,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 639,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГАЗ-3110 легковой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ-3110 легковойСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ-3110 легковойСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения ГАЗ-3110 легковойСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее ГАЗ-3110 легковойСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЗ-3110 легковой
Начальная цена
20 049,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 002,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УАЗ-31514 грузопассажирский а/м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ-31514 грузопассажирский а/мСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ-31514 грузопассажирский а/мСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения УАЗ-31514 грузопассажирский а/мСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее УАЗ-31514 грузопассажирский а/мСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ-31514 грузопассажирский а/м
Начальная цена
50 345,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 517,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
КАМАЗ-55111С автосамосвал 55111С
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок КАМАЗ-55111С автосамосвал 55111ССосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок КАМАЗ-55111С автосамосвал 55111ССосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения КАМАЗ-55111С автосамосвал 55111ССосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее КАМАЗ-55111С автосамосвал 55111ССосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАМАЗ-55111С автосамосвал 55111С
Начальная цена
225 378,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 269,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГАЗ-3110 Седан
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ-3110 СеданСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ-3110 СеданСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения ГАЗ-3110 СеданСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее ГАЗ-3110 СеданСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЗ-3110 Седан
Начальная цена
21 095,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 055,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Бульдозер Т-170-01
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок Бульдозер Т-170-01Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок Бульдозер Т-170-01Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения Бульдозер Т-170-01Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее Бульдозер Т-170-01Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бульдозер Т-170-01
Начальная цена
220 073,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 004,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УРАЛ-4320 ПВ-95 прочие грузовые. 2.Плетевоз ПВ-95 прицепы со спец.кузовом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503015Дата и время окончания срока приема заявок УРАЛ-4320 ПВ-95 прочие грузовые. 2.Плетевоз ПВ-95 прицепы со спец.кузовомСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503015Дата окончания срока рассмотрения заявок УРАЛ-4320 ПВ-95 прочие грузовые. 2.Плетевоз ПВ-95 прицепы со спец.кузовомСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503015Дата и время проведения УРАЛ-4320 ПВ-95 прочие грузовые. 2.Плетевоз ПВ-95 прицепы со спец.кузовомСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503015Подведение итогов не позднее УРАЛ-4320 ПВ-95 прочие грузовые. 2.Плетевоз ПВ-95 прицепы со спец.кузовомСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УРАЛ-4320 ПВ-95 прочие грузовые. 2.Плетевоз ПВ-95 прицепы со спец.кузовом
Начальная цена
317 874,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 894,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов