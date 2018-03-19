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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №61-80)

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №61-80)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Полуприцеп МАЗ938662 – 013 АН 9731 46СосенскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП503013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №61-80)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-04-40

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.kunceva@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кунцева Анна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Сосенский

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги головных офисов; услуги консультативные в области управления предприятием

    Закупки и тендеры Услуги финансовые и страховые

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили

    Список лотов

    Лот 1

    Грузовой автокран МАЗ-5337 г.н. В 538 кв 46

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой автокран МАЗ-5337 г.н. В 538 кв 46Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой автокран МАЗ-5337 г.н. В 538 кв 46Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Грузовой автокран МАЗ-5337 г.н. В 538 кв 46Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Грузовой автокран МАЗ-5337 г.н. В 538 кв 46Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Грузовой автокран МАЗ-5337 г.н. В 538 кв 46Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой автокран МАЗ-5337 г.н. В 538 кв 46

    Начальная цена

    228 374,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 419,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Полуприцеп МАЗ938662 – 013 АН 9731 46

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Полуприцеп МАЗ938662 – 013 АН 9731 46Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Полуприцеп МАЗ938662 – 013 АН 9731 46Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Полуприцеп МАЗ938662 – 013 АН 9731 46Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Полуприцеп МАЗ938662 – 013 АН 9731 46Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Полуприцеп МАЗ938662 – 013 АН 9731 46Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полуприцеп МАЗ938662 – 013 АН 9731 46

    Начальная цена

    99 685,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    4 984,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Автомобиль грузовой УАЗ – 390902 г.н. Е 893 ов 46

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой УАЗ – 390902 г.н. Е 893 ов 46Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой УАЗ – 390902 г.н. Е 893 ов 46Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль грузовой УАЗ – 390902 г.н. Е 893 ов 46Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой УАЗ – 390902 г.н. Е 893 ов 46Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой УАЗ – 390902 г.н. Е 893 ов 46Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузовой УАЗ – 390902 г.н. Е 893 ов 46

    Начальная цена

    67 096,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 355,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Автомобиль-лаборатория (ЛКК-1) УРАЛ 4320-1951-40,57351С г.н. В 376 ко 46

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль-лаборатория (ЛКК-1) УРАЛ 4320-1951-40,57351С г.н. В 376 ко 46Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль-лаборатория (ЛКК-1) УРАЛ 4320-1951-40,57351С г.н. В 376 ко 46Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль-лаборатория (ЛКК-1) УРАЛ 4320-1951-40,57351С г.н. В 376 ко 46Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль-лаборатория (ЛКК-1) УРАЛ 4320-1951-40,57351С г.н. В 376 ко 46Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль-лаборатория (ЛКК-1) УРАЛ 4320-1951-40,57351С г.н. В 376 ко 46Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль-лаборатория (ЛКК-1) УРАЛ 4320-1951-40,57351С г.н. В 376 ко 46

    Начальная цена

    456 975,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    22 849,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Автобус IKARUS-256 г.н. А 170 МТ 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автобус IKARUS-256 г.н. А 170 МТ 50Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус IKARUS-256 г.н. А 170 МТ 50Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автобус IKARUS-256 г.н. А 170 МТ 50Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автобус IKARUS-256 г.н. А 170 МТ 50Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автобус IKARUS-256 г.н. А 170 МТ 50Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус IKARUS-256 г.н. А 170 МТ 50

    Начальная цена

    161 893,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 095,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Автобус ИКАРУС 256.74

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ИКАРУС 256.74Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус ИКАРУС 256.74Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автобус ИКАРУС 256.74Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автобус ИКАРУС 256.74Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автобус ИКАРУС 256.74Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус ИКАРУС 256.74

    Начальная цена

    163 135,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 157,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Автобус МАЗ-103-043

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автобус МАЗ-103-043Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус МАЗ-103-043Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автобус МАЗ-103-043Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автобус МАЗ-103-043Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автобус МАЗ-103-043Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус МАЗ-103-043

    Начальная цена

    238 320,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 916,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Автомобиль ВАЗ-21099 легковой седан

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль ВАЗ-21099 легковой седанСосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль ВАЗ-21099 легковой седанСосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль ВАЗ-21099 легковой седанСосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль ВАЗ-21099 легковой седанСосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль ВАЗ-21099 легковой седанСосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль ВАЗ-21099 легковой седан

    Начальная цена

    17 675,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    884,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Автомобиль легковой ВАЗ-21099

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой ВАЗ-21099Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой ВАЗ-21099Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой ВАЗ-21099Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ВАЗ-21099Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ВАЗ-21099Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой ВАЗ-21099

    Начальная цена

    16 283,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    814,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    Автомобиль легковой ВАЗ-21111

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой ВАЗ-21111Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой ВАЗ-21111Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой ВАЗ-21111Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ВАЗ-21111Сосенский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ВАЗ-21111Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой ВАЗ-21111

    Начальная цена

    33 815,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 691,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 11

    Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102

    Начальная цена

    23 416,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 171,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 12

    Автомобиль легковой ГАЗ-3102

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой ГАЗ-3102

    Начальная цена

    25 677,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 284,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 13

    Автомобиль легковой ГАЗ-3102

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой ГАЗ-3102

    Начальная цена

    25 955,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 298,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 14

    Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102

    Начальная цена

    22 113,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 106,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 15

    Автомобиль легковой ГАЗ-3110

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой ГАЗ-3110

    Начальная цена

    20 208,09

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 010,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 16

    Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102

    Начальная цена

    23 303,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 165,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 17

    Автомобиль легковой ГАЗ-3110

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой ГАЗ-3110

    Начальная цена

    18 597,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    930,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 18

    Автомобиль ЗИЛ-5301 грузовой бортовой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль ЗИЛ-5301 грузовой бортовойСосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль ЗИЛ-5301 грузовой бортовойСосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль ЗИЛ-5301 грузовой бортовойСосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль ЗИЛ-5301 грузовой бортовойСосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль ЗИЛ-5301 грузовой бортовойСосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль ЗИЛ-5301 грузовой бортовой

    Начальная цена

    69 425,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 471,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 19

    Автомобиль ЗИЛ-5301АО грузовой бортовой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль ЗИЛ-5301АО грузовой бортовойСосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль ЗИЛ-5301АО грузовой бортовойСосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль ЗИЛ-5301АО грузовой бортовойСосенский

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль ЗИЛ-5301АО грузовой бортовойСосенский

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    10.04.201510.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль ЗИЛ-5301АО грузовой бортовойСосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль ЗИЛ-5301АО грузовой бортовой

    Начальная цена

    64 467,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 223,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 20

    Автомобиль легковой седан MERCEDES-BENZ-S 500

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой седан MERCEDES-BENZ-S 500Сосенский

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой седан MERCEDES-BENZ-S 500Сосенский

    Дата и время проведения

    07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой седан MERCEDES-BENZ-S 500Сосенский

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2015 14:3313.04.2015 14:3313.04.2015 14:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой седан MERCEDES-BENZ-S 500Сосенский

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.04.201513.04.2015 14:3313.04.2015 14:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой седан MERCEDES-BENZ-S 500Сосенский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой седан MERCEDES-BENZ-S 500

    Начальная цена

    231 569,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 578,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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