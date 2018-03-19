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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП503013
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ. (Лот №61-80)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Сосенский
Ключевые слова:
кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили
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Грузовой автокран МАЗ-5337 г.н. В 538 кв 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой автокран МАЗ-5337 г.н. В 538 кв 46Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой автокран МАЗ-5337 г.н. В 538 кв 46Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Грузовой автокран МАЗ-5337 г.н. В 538 кв 46Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Грузовой автокран МАЗ-5337 г.н. В 538 кв 46Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой автокран МАЗ-5337 г.н. В 538 кв 46
Начальная цена
228 374,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 419,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Полуприцеп МАЗ938662 – 013 АН 9731 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Полуприцеп МАЗ938662 – 013 АН 9731 46Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Полуприцеп МАЗ938662 – 013 АН 9731 46Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Полуприцеп МАЗ938662 – 013 АН 9731 46Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Полуприцеп МАЗ938662 – 013 АН 9731 46Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полуприцеп МАЗ938662 – 013 АН 9731 46
Начальная цена
99 685,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 984,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль грузовой УАЗ – 390902 г.н. Е 893 ов 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой УАЗ – 390902 г.н. Е 893 ов 46Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой УАЗ – 390902 г.н. Е 893 ов 46Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль грузовой УАЗ – 390902 г.н. Е 893 ов 46Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой УАЗ – 390902 г.н. Е 893 ов 46Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль грузовой УАЗ – 390902 г.н. Е 893 ов 46
Начальная цена
67 096,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 355,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль-лаборатория (ЛКК-1) УРАЛ 4320-1951-40,57351С г.н. В 376 ко 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль-лаборатория (ЛКК-1) УРАЛ 4320-1951-40,57351С г.н. В 376 ко 46Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль-лаборатория (ЛКК-1) УРАЛ 4320-1951-40,57351С г.н. В 376 ко 46Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль-лаборатория (ЛКК-1) УРАЛ 4320-1951-40,57351С г.н. В 376 ко 46Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль-лаборатория (ЛКК-1) УРАЛ 4320-1951-40,57351С г.н. В 376 ко 46Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль-лаборатория (ЛКК-1) УРАЛ 4320-1951-40,57351С г.н. В 376 ко 46
Начальная цена
456 975,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
22 849,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус IKARUS-256 г.н. А 170 МТ 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автобус IKARUS-256 г.н. А 170 МТ 50Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус IKARUS-256 г.н. А 170 МТ 50Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автобус IKARUS-256 г.н. А 170 МТ 50Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автобус IKARUS-256 г.н. А 170 МТ 50Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус IKARUS-256 г.н. А 170 МТ 50
Начальная цена
161 893,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 095,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус ИКАРУС 256.74
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ИКАРУС 256.74Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус ИКАРУС 256.74Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автобус ИКАРУС 256.74Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автобус ИКАРУС 256.74Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус ИКАРУС 256.74
Начальная цена
163 135,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 157,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус МАЗ-103-043
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автобус МАЗ-103-043Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус МАЗ-103-043Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автобус МАЗ-103-043Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автобус МАЗ-103-043Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус МАЗ-103-043
Начальная цена
238 320,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 916,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль ВАЗ-21099 легковой седан
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль ВАЗ-21099 легковой седанСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль ВАЗ-21099 легковой седанСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль ВАЗ-21099 легковой седанСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль ВАЗ-21099 легковой седанСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль ВАЗ-21099 легковой седан
Начальная цена
17 675,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
884,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль легковой ВАЗ-21099
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой ВАЗ-21099Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой ВАЗ-21099Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой ВАЗ-21099Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ВАЗ-21099Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой ВАЗ-21099
Начальная цена
16 283,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
814,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль легковой ВАЗ-21111
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой ВАЗ-21111Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой ВАЗ-21111Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой ВАЗ-21111Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ВАЗ-21111Сосенский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой ВАЗ-21111
Начальная цена
33 815,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 691,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102
Начальная цена
23 416,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 171,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль легковой ГАЗ-3102
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой ГАЗ-3102
Начальная цена
25 677,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 284,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль легковой ГАЗ-3102
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ-3102Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой ГАЗ-3102
Начальная цена
25 955,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 298,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102
Начальная цена
22 113,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 106,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль легковой ГАЗ-3110
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой ГАЗ-3110
Начальная цена
20 208,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 010,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой седан ГАЗ-3102
Начальная цена
23 303,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 165,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль легковой ГАЗ-3110
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ-3110Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой ГАЗ-3110
Начальная цена
18 597,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
930,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль ЗИЛ-5301 грузовой бортовой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль ЗИЛ-5301 грузовой бортовойСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль ЗИЛ-5301 грузовой бортовойСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль ЗИЛ-5301 грузовой бортовойСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль ЗИЛ-5301 грузовой бортовойСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль ЗИЛ-5301 грузовой бортовой
Начальная цена
69 425,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 471,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль ЗИЛ-5301АО грузовой бортовой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль ЗИЛ-5301АО грузовой бортовойСосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль ЗИЛ-5301АО грузовой бортовойСосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль ЗИЛ-5301АО грузовой бортовойСосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль ЗИЛ-5301АО грузовой бортовойСосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль ЗИЛ-5301АО грузовой бортовой
Начальная цена
64 467,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 223,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль легковой седан MERCEDES-BENZ-S 500
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503013Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой седан MERCEDES-BENZ-S 500Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503013Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой седан MERCEDES-BENZ-S 500Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503013Дата и время проведения Автомобиль легковой седан MERCEDES-BENZ-S 500Сосенский
Подведение итогов не позднее
13.04.2015 14:3313.04.2015 14:3313.04.2015 14:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503013Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой седан MERCEDES-BENZ-S 500Сосенский
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой седан MERCEDES-BENZ-S 500
Начальная цена
231 569,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 578,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов