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Номер извещения
ГП503006
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Сосенский
Ключевые слова:
атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили
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Грузовой-фургон УРАЛ 4320-10 гос.№ Н217УО 36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой-фургон УРАЛ 4320-10 гос.№ Н217УО 36Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой-фургон УРАЛ 4320-10 гос.№ Н217УО 36Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Грузовой-фургон УРАЛ 4320-10 гос.№ Н217УО 36Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Грузовой-фургон УРАЛ 4320-10 гос.№ Н217УО 36Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой-фургон УРАЛ 4320-10 гос.№ Н217УО 36
Начальная цена
162 224,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 111,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Прочий легковой УАЗ-31519 гос.№ К912УО 36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Прочий легковой УАЗ-31519 гос.№ К912УО 36Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Прочий легковой УАЗ-31519 гос.№ К912УО 36Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Прочий легковой УАЗ-31519 гос.№ К912УО 36Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Прочий легковой УАЗ-31519 гос.№ К912УО 36Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прочий легковой УАЗ-31519 гос.№ К912УО 36
Начальная цена
43 696,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 185,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Экскаватор ЭО-5126 0749ВС 36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЭО-5126 0749ВС 36Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор ЭО-5126 0749ВС 36Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Экскаватор ЭО-5126 0749ВС 36Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО-5126 0749ВС 36Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экскаватор ЭО-5126 0749ВС 36
Начальная цена
157 500,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 875,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Самосвал ЗИЛ 45085 гос.№ К940УО 36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Самосвал ЗИЛ 45085 гос.№ К940УО 36Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Самосвал ЗИЛ 45085 гос.№ К940УО 36Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Самосвал ЗИЛ 45085 гос.№ К940УО 36Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Самосвал ЗИЛ 45085 гос.№ К940УО 36Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Самосвал ЗИЛ 45085 гос.№ К940УО 36
Начальная цена
107 302,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 365,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Прицеп общего назначения ЧМЗАП-5208 гос.№ АО2443 36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Прицеп общего назначения ЧМЗАП-5208 гос.№ АО2443 36Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Прицеп общего назначения ЧМЗАП-5208 гос.№ АО2443 36Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Прицеп общего назначения ЧМЗАП-5208 гос.№ АО2443 36Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Прицеп общего назначения ЧМЗАП-5208 гос.№ АО2443 36Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прицеп общего назначения ЧМЗАП-5208 гос.№ АО2443 36
Начальная цена
228 900,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 445,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Специальная КАМАЗ-43101 гос.№ Н190УО 36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Специальная КАМАЗ-43101 гос.№ Н190УО 36Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Специальная КАМАЗ-43101 гос.№ Н190УО 36Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Специальная КАМАЗ-43101 гос.№ Н190УО 36Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Специальная КАМАЗ-43101 гос.№ Н190УО 36Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальная КАМАЗ-43101 гос.№ Н190УО 36
Начальная цена
559 125,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
27 956,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Седан ГАЗ-31029 гос.№ К916УО 36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Седан ГАЗ-31029 гос.№ К916УО 36Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Седан ГАЗ-31029 гос.№ К916УО 36Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Седан ГАЗ-31029 гос.№ К916УО 36Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Седан ГАЗ-31029 гос.№ К916УО 36Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Седан ГАЗ-31029 гос.№ К916УО 36
Начальная цена
16 786,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
839,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Тягач гусеничный АТС-59Л гос.№ 7906ВН 36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Тягач гусеничный АТС-59Л гос.№ 7906ВН 36Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Тягач гусеничный АТС-59Л гос.№ 7906ВН 36Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Тягач гусеничный АТС-59Л гос.№ 7906ВН 36Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Тягач гусеничный АТС-59Л гос.№ 7906ВН 36Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тягач гусеничный АТС-59Л гос.№ 7906ВН 36
Начальная цена
204 749,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 237,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75Д 1438ВО 36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75Д 1438ВО 36Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75Д 1438ВО 36Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75Д 1438ВО 36Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75Д 1438ВО 36Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75Д 1438ВО 36
Начальная цена
112 178,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 609,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Бульдозер Д-42 на ДТ-75 г.н 68 ТК 2064
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Бульдозер Д-42 на ДТ-75 г.н 68 ТК 2064Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Бульдозер Д-42 на ДТ-75 г.н 68 ТК 2064Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Бульдозер Д-42 на ДТ-75 г.н 68 ТК 2064Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Бульдозер Д-42 на ДТ-75 г.н 68 ТК 2064Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бульдозер Д-42 на ДТ-75 г.н 68 ТК 2064
Начальная цена
157 063,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 853,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трактор К-701 г.н 68 ТА 7898
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Трактор К-701 г.н 68 ТА 7898Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор К-701 г.н 68 ТА 7898Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Трактор К-701 г.н 68 ТА 7898Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Трактор К-701 г.н 68 ТА 7898Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трактор К-701 г.н 68 ТА 7898
Начальная цена
170 099,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 505,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Авутомобиль грузовой, самосвал КРАЗ6510 г.н А 415 ЕА 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Авутомобиль грузовой, самосвал КРАЗ6510 г.н А 415 ЕА 68Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Авутомобиль грузовой, самосвал КРАЗ6510 г.н А 415 ЕА 68Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Авутомобиль грузовой, самосвал КРАЗ6510 г.н А 415 ЕА 68Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Авутомобиль грузовой, самосвал КРАЗ6510 г.н А 415 ЕА 68Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Авутомобиль грузовой, самосвал КРАЗ6510 г.н А 415 ЕА 68
Начальная цена
131 550,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 578,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль специальный КУНГ УРАЛ-4320 ПЭЛ ЭХЗ г.н К 611 ОЕ 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль специальный КУНГ УРАЛ-4320 ПЭЛ ЭХЗ г.н К 611 ОЕ 68Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль специальный КУНГ УРАЛ-4320 ПЭЛ ЭХЗ г.н К 611 ОЕ 68Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Автомобиль специальный КУНГ УРАЛ-4320 ПЭЛ ЭХЗ г.н К 611 ОЕ 68Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Автомобиль специальный КУНГ УРАЛ-4320 ПЭЛ ЭХЗ г.н К 611 ОЕ 68Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль специальный КУНГ УРАЛ-4320 ПЭЛ ЭХЗ г.н К 611 ОЕ 68
Начальная цена
283 224,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 161,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль грузовой , бортовой КАМАЗ5320 г.н. К 822 ОО 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой , бортовой КАМАЗ5320 г.н. К 822 ОО 68Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой , бортовой КАМАЗ5320 г.н. К 822 ОО 68Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Автомобиль грузовой , бортовой КАМАЗ5320 г.н. К 822 ОО 68Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой , бортовой КАМАЗ5320 г.н. К 822 ОО 68Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль грузовой , бортовой КАМАЗ5320 г.н. К 822 ОО 68
Начальная цена
197 464,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 873,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль грузовой, прочие КРАЗ6510 г.н А 853 СО 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой, прочие КРАЗ6510 г.н А 853 СО 68Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой, прочие КРАЗ6510 г.н А 853 СО 68Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Автомобиль грузовой, прочие КРАЗ6510 г.н А 853 СО 68Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, прочие КРАЗ6510 г.н А 853 СО 68Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль грузовой, прочие КРАЗ6510 г.н А 853 СО 68
Начальная цена
131 550,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 578,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ43101 г.н К 607 ОЕ 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ43101 г.н К 607 ОЕ 68Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ43101 г.н К 607 ОЕ 68Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ43101 г.н К 607 ОЕ 68Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ43101 г.н К 607 ОЕ 68Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ43101 г.н К 607 ОЕ 68
Начальная цена
435 079,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
21 754,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль груз.тягач или седельный КРАЗ258Б-1 г.н К 603 ОЕ 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль груз.тягач или седельный КРАЗ258Б-1 г.н К 603 ОЕ 68Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль груз.тягач или седельный КРАЗ258Б-1 г.н К 603 ОЕ 68Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Автомобиль груз.тягач или седельный КРАЗ258Б-1 г.н К 603 ОЕ 68Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Автомобиль груз.тягач или седельный КРАЗ258Б-1 г.н К 603 ОЕ 68Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль груз.тягач или седельный КРАЗ258Б-1 г.н К 603 ОЕ 68
Начальная цена
125 228,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 261,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль специальн. прочие УРАЛ4320ПВ9531 г.н К 612 ММ 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль специальн. прочие УРАЛ4320ПВ9531 г.н К 612 ММ 68Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль специальн. прочие УРАЛ4320ПВ9531 г.н К 612 ММ 68Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Автомобиль специальн. прочие УРАЛ4320ПВ9531 г.н К 612 ММ 68Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Автомобиль специальн. прочие УРАЛ4320ПВ9531 г.н К 612 ММ 68Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль специальн. прочие УРАЛ4320ПВ9531 г.н К 612 ММ 68
Начальная цена
317 402,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 870,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль грузовой ЗИЛ- 431410 г.н В 460 РТ 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой ЗИЛ- 431410 г.н В 460 РТ 68Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой ЗИЛ- 431410 г.н В 460 РТ 68Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Автомобиль грузовой ЗИЛ- 431410 г.н В 460 РТ 68Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой ЗИЛ- 431410 г.н В 460 РТ 68Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль грузовой ЗИЛ- 431410 г.н В 460 РТ 68
Начальная цена
106 164,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 308,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль грузовой, прочие ЗИЛ43320 г.н А 026 СЕ 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2015 16:00 GMT +303.04.2015 16:0003.04.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП503006Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой, прочие ЗИЛ43320 г.н А 026 СЕ 68Сосенский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2015 18:0006.04.2015 18:0006.04.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП503006Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой, прочие ЗИЛ43320 г.н А 026 СЕ 68Сосенский
Дата и время проведения
07.04.2015 11:0007.04.2015 11:0007.04.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП503006Дата и время проведения Автомобиль грузовой, прочие ЗИЛ43320 г.н А 026 СЕ 68Сосенский
Подведение итогов не позднее
10.04.2015 18:0010.04.2015 18:0010.04.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП503006Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, прочие ЗИЛ43320 г.н А 026 СЕ 68Сосенский
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль грузовой, прочие ЗИЛ43320 г.н А 026 СЕ 68
Начальная цена
77 865,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 893,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов