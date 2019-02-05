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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП925727
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика трубной продукции (Базовая ЭСН)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.01.2019 16:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
e.shevelev@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевелев Егор Васильевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трубная продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.02.2019 17:00 GMT +305.02.2019 17:0005.02.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП925727Дата и время окончания срока приема заявок Трубная продукция Москва
Подведение итогов не позднее
18.02.2019 14:0018.02.2019 14:0018.02.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП925727Подведение итогов не позднее Трубная продукция Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубная продукция
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
99 т + 33 м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ст. Лена, г. Усть-КутРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
24.2
Документация лота
Кол-во: 0.24
Кол-во: 3.841
Кол-во: 0.169
Кол-во: 1.551
Кол-во: 1.574
Кол-во: 1.546
Кол-во: 21.496
Кол-во: 0.415
Кол-во: 2.673
Кол-во: 4.598
Кол-во: 0.031
Кол-во: 3.085
Кол-во: 0.011
Кол-во: 1.167
Кол-во: 2.494
Кол-во: 12.2
Кол-во: 20.8
Кол-во: 10.278
Кол-во: 1.438
Кол-во: 3.057
Кол-во: 19.172
Кол-во: 20.33