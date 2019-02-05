Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

По факту поставки в течение 30 календарных дней

99 т + 33 м

АОСТНГ Все закупки и тендеры АОСТНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба 159х6-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2" Кол-во: 0.24

"Позиция 2" "Труба 159х5-09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 3.841

"Позиция 3" "Труба 133х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2" Кол-во: 0.169

"Позиция 4" "Труба 108x4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470 Н/мм2, бт=265 Н/мм2, KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2" Кол-во: 1.551

"Позиция 5" "Труба 89х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)=3 кгсм/см2, KCV(-60)=3 кгсм/см2" Кол-во: 1.574

"Позиция 6" "Труба 76х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)=3 кгсм/см2, KCV(-60)=3 кгсм/см2" Кол-во: 1.546

"Позиция 7" "Труба 57х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2" Кол-во: 21.496

"Позиция 8" "Труба 168х6 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74" Кол-во: 0.415

"Позиция 9" "Труба 146х5 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74" Кол-во: 2.673

"Позиция 10" "Труба 133х4 ГОСТ 8732-78 В09Г2С ГОСТ 8731-74" Кол-во: 4.598

"Позиция 11" "Труба 108х3 ГОСТ 8732-78 09Г2С ГОСТ 8731-74" Кол-во: 0.031

"Позиция 12" "Труба 89х3,5 ГОСТ 8732-78 09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 3.085

"Позиция 13" "Труба 76х3 ГОСТ 8732-78 В09Г2С ГОСТ 8731-74" Кол-во: 0.011

"Позиция 14" "Труба 57х3 ГОСТ 8732-78 09Г2С ГОСТ 19281-89" Кол-во: 1.167

"Позиция 15" "Труба 159х6-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2 с заводской изоляцией НПЭПК-3 ТУ 1390-034-04005951-2008, Pp=1,6Мпа, Завод изготовитель по реестру ПАО "Газзпром"" Кол-во: 2.494

"Позиция 16" "Труба Ст219х5-ППУ-ПЭ 355 из трубы 219х5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с наружным однослойным эпоксидным антикоррозионным покрытием 1 ЭП-Т по ТУ 1390-008-35349408-2013, в изоляции ППУ-ПЭ ф355 по ТУ 23.99.19-022-35349408-2017" Кол-во: 12.2

"Позиция 17" "Труба Ст108х4-ППУ-ПЭ 200 из трубы 108х4 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с наружным однослойным эпоксидным антикоррозионным покрытием 1 ЭП-Т по ТУ 1390-008-35349408-2013, в изоляции ППУ-ПЭ ф200 по ТУ 23.99.19-022-35349408-2017" Кол-во: 20.8

"Позиция 18" "Труба 377х9-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2" Кол-во: 10.278

"Позиция 19" "Труба 325х8-09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТУ 14-3Р-1128-2007" Кол-во: 1.438

"Позиция 20" "Труба 273х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2" Кол-во: 3.057

"Позиция 21" "Труба 219х7-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2" Кол-во: 19.172