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    Главная / Торги / Выбор поставщика трубной продукции (Базовая ЭСН)

    Выбор поставщика трубной продукции (Базовая ЭСН)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.02.2019 17:0005.02.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП925727Дата и время окончания срока приема заявок Трубная продукция МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП925727

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика трубной продукции (Базовая ЭСН)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 16:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП

    Изменения в извещении

    Тип. дог.

    Форма ТКП

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.shevelev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевелев Егор Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Трубная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.02.2019 17:00 GMT +305.02.2019 17:0005.02.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП925727Дата и время окончания срока приема заявок Трубная продукция Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.02.2019 14:0018.02.2019 14:0018.02.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП925727Подведение итогов не позднее Трубная продукция Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    18.02.201918.02.2019 14:0018.02.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП925727Подведение итогов не позднее Трубная продукция Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубная продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    99 т + 33 м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ст. Лена, г. Усть-КутРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма ТКП

    30.01.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 159х6-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2"

    Кол-во: 0.24

    "Позиция 2"

    "Труба 159х5-09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 3.841

    "Позиция 3"

    "Труба 133х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2"

    Кол-во: 0.169

    "Позиция 4"

    "Труба 108x4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470 Н/мм2, бт=265 Н/мм2, KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2"

    Кол-во: 1.551

    "Позиция 5"

    "Труба 89х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)=3 кгсм/см2, KCV(-60)=3 кгсм/см2"

    Кол-во: 1.574

    "Позиция 6"

    "Труба 76х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)=3 кгсм/см2, KCV(-60)=3 кгсм/см2"

    Кол-во: 1.546

    "Позиция 7"

    "Труба 57х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2"

    Кол-во: 21.496

    "Позиция 8"

    "Труба 168х6 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.415

    "Позиция 9"

    "Труба 146х5 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 2.673

    "Позиция 10"

    "Труба 133х4 ГОСТ 8732-78 В09Г2С ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 4.598

    "Позиция 11"

    "Труба 108х3 ГОСТ 8732-78 09Г2С ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.031

    "Позиция 12"

    "Труба 89х3,5 ГОСТ 8732-78 09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 3.085

    "Позиция 13"

    "Труба 76х3 ГОСТ 8732-78 В09Г2С ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.011

    "Позиция 14"

    "Труба 57х3 ГОСТ 8732-78 09Г2С ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1.167

    "Позиция 15"

    "Труба 159х6-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2 с заводской изоляцией НПЭПК-3 ТУ 1390-034-04005951-2008, Pp=1,6Мпа, Завод изготовитель по реестру ПАО "Газзпром""

    Кол-во: 2.494

    "Позиция 16"

    "Труба Ст219х5-ППУ-ПЭ 355 из трубы 219х5 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с наружным однослойным эпоксидным антикоррозионным покрытием 1 ЭП-Т по ТУ 1390-008-35349408-2013, в изоляции ППУ-ПЭ ф355 по ТУ 23.99.19-022-35349408-2017"

    Кол-во: 12.2

    "Позиция 17"

    "Труба Ст108х4-ППУ-ПЭ 200 из трубы 108х4 09Г2С ГОСТ 19281-2014 с наружным однослойным эпоксидным антикоррозионным покрытием 1 ЭП-Т по ТУ 1390-008-35349408-2013, в изоляции ППУ-ПЭ ф200 по ТУ 23.99.19-022-35349408-2017"

    Кол-во: 20.8

    "Позиция 18"

    "Труба 377х9-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2"

    Кол-во: 10.278

    "Позиция 19"

    "Труба 325х8-09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 1.438

    "Позиция 20"

    "Труба 273х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2"

    Кол-во: 3.057

    "Позиция 21"

    "Труба 219х7-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-60)>=3кгсм/см2"

    Кол-во: 19.172

    "Позиция 22"

    "Труба 219х6-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 бв=470Н/мм2 бт=265Н/мм2 KCU(-60)>=3кгсм/см2 KCV(-40)>=3кгсм/см2"

    Кол-во: 20.33

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