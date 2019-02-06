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    Главная / Торги / Поставка лабораторного оборудования

    Поставка лабораторного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 15:0006.02.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907470353Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторное оборудованиеЛангепасПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907470353

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лабораторного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Образец договора

    Тех.задание

    Анкета участника

    Заявка на участие

    Пакет необходимых документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ

    Юридический адрес

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Почтовый адрес

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Контактный телефон

    +7 34669 2-14-59

    Факс

    +7 34669 2-97-88

    Адрес электронной почты

    rvoichenko@promit-langepas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Войченко Руслана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Лангепас

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лабораторное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.02.2019 15:00 GMT +306.02.2019 15:0006.02.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907470353Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторное оборудованиеЛангепас

    Дата и время вскрытия заявок

    07.02.2019 09:0007.02.2019 09:0007.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907470353Дата и время вскрытия заявок Лабораторное оборудованиеЛангепас

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    07.02.201907.02.2019 09:0007.02.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907470353Подведение итогов не позднее Лабораторное оборудованиеЛангепас

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лабораторное оборудование

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Лангепас, ВОС-8000.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется силами Поставщика: со дня заключения Договора до 15.02.2019 года, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Лангепас, ВОС-8000.Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется в течение 30 календарных дней со дня поставки Товара, на основании выставленных счетов-фактур и накладных путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ

    Адрес местонахождения

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 6

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