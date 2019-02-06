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Номер извещения
31907470353
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лабораторного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.01.2019 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30
Почтовый адрес
628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30
Контактный телефон
+7 34669 2-14-59
Факс
+7 34669 2-97-88
Адрес электронной почты
rvoichenko@promit-langepas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Войченко Руслана Александровна
Место рассмотрения предложений
Лангепас
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лабораторное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.02.2019 15:00 GMT +306.02.2019 15:0006.02.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907470353Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторное оборудованиеЛангепас
Дата и время вскрытия заявок
07.02.2019 09:0007.02.2019 09:0007.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907470353Дата и время вскрытия заявок Лабораторное оборудованиеЛангепас
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лабораторное оборудование
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Лангепас, ВОС-8000.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
Адрес местонахождения
628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30
26.51
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6