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Номер извещения
ГП925595
Уникальный номер закупки
Запрос 5082
Наименование закупки
Поставка приспособления для защиты струи.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.01.2019 07:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7555
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Vitalijj.Sergeev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Сергеев Виталий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка приспособления для защиты струи металла ч. 9967.11.13.400
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.02.2019 10:30 GMT +308.02.2019 10:3008.02.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП925595Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приспособления для защиты струи металла ч. 9967.11.13.400Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
08.02.2019 10:3008.02.2019 10:3008.02.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП925595Дата и время вскрытия заявок Поставка приспособления для защиты струи металла ч. 9967.11.13.400Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
22.02.2019 23:5922.02.2019 23:5922.02.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП925595Подведение итогов не позднее Поставка приспособления для защиты струи металла ч. 9967.11.13.400Санкт-Петербург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приспособления для защиты струи металла ч. 9967.11.13.400
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт /100%/поставка
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Колпино/подрядчик/поставкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
33.12.14.000
24.10.2
Документация лота
Кол-во: 2