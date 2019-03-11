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    Главная / Торги / Услуги по изготовлению полиграфической продукции

    Услуги по изготовлению полиграфической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2019 11:0011.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП925430Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить по макетам, утвержденным заказчиком, полиграфическую продукцию и/или оказать услуги в этой области (далее по тексту Услуги), а Заказчик принять и оплатить их.НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП925430

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по изготовлению полиграфической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.01.2019 07:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тех.задание

    проект договора

    документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10

    Контактный телефон

    +7 41147 9-28-77

    Факс

    +7 41147 9-27-80

    Адрес электронной почты

    Nikolay.Teryutin@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Терютин Николай Куприянович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги печатные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить по макетам, утвержденным заказчиком, полиграфическую продукцию и/или оказать услуги в этой области (далее по тексту Услуги), а Заказчик принять и оплатить их.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2019 11:00 GMT +311.03.2019 11:0011.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП925430Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить по макетам, утвержденным заказчиком, полиграфическую продукцию и/или оказать услуги в этой области (далее по тексту Услуги), а Заказчик принять и оплатить их.Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2019 11:0011.03.2019 11:0011.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП925430Дата и время вскрытия заявок 1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить по макетам, утвержденным заказчиком, полиграфическую продукцию и/или оказать услуги в этой области (далее по тексту Услуги), а Заказчик принять и оплатить их.Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2019 04:0012.03.2019 04:0012.03.2019 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП925430Подведение итогов не позднее 1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить по макетам, утвержденным заказчиком, полиграфическую продукцию и/или оказать услуги в этой области (далее по тексту Услуги), а Заказчик принять и оплатить их.Нерюнгри

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    12.03.201912.03.2019 04:0012.03.2019 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП925430Подведение итогов не позднее 1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить по макетам, утвержденным заказчиком, полиграфическую продукцию и/или оказать услуги в этой области (далее по тексту Услуги), а Заказчик принять и оплатить их.Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить по макетам, утвержденным заказчиком, полиграфическую продукцию и/или оказать услуги в этой области (далее по тексту Услуги), а Заказчик принять и оплатить их.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Типографские работы: Журнал А4 (100 листов) твердый перплет Журнал А4 (50 листов) твердый перплет Удостоверение (11*80) см Календарь домик календарь квартальный Баннер формат А2 Табличка (оракал) (40*18)см Переплетные работы: Ф А4 твердый до 1 см. Ф А4 твердый свыше 1см. Ф А4 мягкий до 1 см. Ф А4 мягкий свыше 1 см.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нерюнгри ул. Заводская 10 ООО "Мечел-Ремсервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата работ Исполнителя производится Заказчиком по факту выполнения работ, на основании выставленного счета и Акта выполненных работ, в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение пяти банковских дней со дня получения счета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10

    Классификатор ОКПД2

    18.14.10.000

    Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и аналогичных изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    18.12

    Прочие виды полиграфической деятельности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ф А4 твердый до 1 см."

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Табличка (оракал) (40*18)см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Баннер формат А2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "календарь квартальный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Календарь домик"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "Удостоверение (11*80) см"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Журнал А4 (50 листов) твердый перплет"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Журнал А4 (100 листов) твердый перплет"

    Кол-во: 90

    "Позиция 9"

    "Ф А4 мягкий свыше 1 см."

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Ф А4 мягкий до 1 см."

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Ф А4 твердый свыше 1см. "

    Кол-во: 400

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