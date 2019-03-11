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Номер извещения
ГП925430
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по изготовлению полиграфической продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.01.2019 07:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10
Контактный телефон
+7 41147 9-28-77
Факс
+7 41147 9-27-80
Адрес электронной почты
Nikolay.Teryutin@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Терютин Николай Куприянович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить по макетам, утвержденным заказчиком, полиграфическую продукцию и/или оказать услуги в этой области (далее по тексту Услуги), а Заказчик принять и оплатить их.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2019 11:00 GMT +311.03.2019 11:0011.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП925430Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить по макетам, утвержденным заказчиком, полиграфическую продукцию и/или оказать услуги в этой области (далее по тексту Услуги), а Заказчик принять и оплатить их.Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2019 11:0011.03.2019 11:0011.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП925430Дата и время вскрытия заявок 1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить по макетам, утвержденным заказчиком, полиграфическую продукцию и/или оказать услуги в этой области (далее по тексту Услуги), а Заказчик принять и оплатить их.Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
12.03.2019 04:0012.03.2019 04:0012.03.2019 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП925430Подведение итогов не позднее 1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить по макетам, утвержденным заказчиком, полиграфическую продукцию и/или оказать услуги в этой области (далее по тексту Услуги), а Заказчик принять и оплатить их.Нерюнгри
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
12.03.201912.03.2019 04:0012.03.2019 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП925430Подведение итогов не позднее 1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить по макетам, утвержденным заказчиком, полиграфическую продукцию и/или оказать услуги в этой области (далее по тексту Услуги), а Заказчик принять и оплатить их.Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить по макетам, утвержденным заказчиком, полиграфическую продукцию и/или оказать услуги в этой области (далее по тексту Услуги), а Заказчик принять и оплатить их.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Типографские работы: Журнал А4 (100 листов) твердый перплет Журнал А4 (50 листов) твердый перплет Удостоверение (11*80) см Календарь домик календарь квартальный Баннер формат А2 Табличка (оракал) (40*18)см Переплетные работы: Ф А4 твердый до 1 см. Ф А4 твердый свыше 1см. Ф А4 мягкий до 1 см. Ф А4 мягкий свыше 1 см.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нерюнгри ул. Заводская 10 ООО "Мечел-Ремсервис"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10
18.14.10.000
18.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 60
Кол-во: 25
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 90
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 400