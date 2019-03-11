Лот 1

1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготовить по макетам, утвержденным заказчиком, полиграфическую продукцию и/или оказать услуги в этой области (далее по тексту Услуги), а Заказчик принять и оплатить их.