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    Главная / Торги / поставка крышек для печи.

    поставка крышек для печи.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 09:3006.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП925346Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей для печиСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП925346

    Уникальный номер закупки

    Запрос 5090

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка крышек для печи.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос 5090

    Уэб

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7555

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Vitalijj.Sergeev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеев Виталий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Сталь

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деталей для печи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.02.2019 09:30 GMT +306.02.2019 09:3006.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП925346Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей для печиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.02.2019 09:3006.02.2019 09:3006.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП925346Дата и время вскрытия заявок Поставка деталей для печиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2019 12:0028.02.2019 12:0028.02.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП925346Подведение итогов не позднее Поставка деталей для печиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    28.02.201928.02.2019 12:0028.02.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП925346Подведение итогов не позднее Поставка деталей для печиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деталей для печи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 позиции для печи/100%/поставка

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Колпино/подрядчик/поставкаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    90 дней постоплата/1 квартал/поставка
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    33.12.14.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и печных горелок

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.2

    Производство стали в слитках

    Документация лота

    Уэб

    28.01.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Детали для печи /поставка"

    Кол-во: 3

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