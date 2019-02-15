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    Главная / Торги / Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз.

    Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 07:3015.02.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП925308Дата и время окончания срока приема заявок Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз. КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП925308

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 10:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАДАЛЬ
    Все закупки и тендеры РАДАЛЬ

    Юридический адрес

    420006, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Рахимова, 8

    Почтовый адрес

    420006, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Рахимова, 8

    Контактный телефон

    +7 908 343-56-59

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    obke@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафина Альбина -

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.02.2019 07:30 GMT +315.02.2019 07:3015.02.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП925308Дата и время окончания срока приема заявок Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз. Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    15.02.2019 07:3015.02.2019 07:3015.02.2019 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП925308Дата и время вскрытия заявок Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз. Казань

    Подведение итогов не позднее

    16.02.2019 13:0016.02.2019 13:0016.02.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП925308Подведение итогов не позднее Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз. Казань

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    16.02.201916.02.2019 13:0016.02.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП925308Подведение итогов не позднее Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз. Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз.

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    150 рулонов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РАДАЛЬ
    Все закупки и тендеры РАДАЛЬ

    Адрес местонахождения

    420006, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Рахимова, 8

    Классификатор ОКПД2

    16.23.11

    Окна, двери балконные и их коробки, двери и их коробки и пороги деревянные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. "

    Кол-во: 150

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