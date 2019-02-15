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Номер извещения
ГП925308
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.01.2019 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420006, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Рахимова, 8
Почтовый адрес
420006, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Рахимова, 8
Контактный телефон
+7 908 343-56-59
Факс
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Адрес электронной почты
obke@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафина Альбина -
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.02.2019 07:30 GMT +315.02.2019 07:3015.02.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП925308Дата и время окончания срока приема заявок Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз. Казань
Дата и время вскрытия заявок
15.02.2019 07:3015.02.2019 07:3015.02.2019 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП925308Дата и время вскрытия заявок Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз. Казань
Подведение итогов не позднее
16.02.2019 13:0016.02.2019 13:0016.02.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП925308Подведение итогов не позднее Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз. Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Окно пвх 1.25*2.5 поворотное. Самовывоз.
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
150 рулонов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
самовывозРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420006, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Рахимова, 8
16.23.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150