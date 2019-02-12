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Номер извещения
31907451337
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Внедрение, предоставление права использования и интеграция производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.01.2019 08:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по внедрению и предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.02.2019 10:00 GMT +312.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907451337Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по внедрению и предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
12.02.2019 10:0012.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907451337Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по внедрению и предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.02.2019 20:0015.02.2019 20:0015.02.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907451337Подведение итогов не позднее Выполнение работ по внедрению и предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
15.02.201915.02.2019 20:0015.02.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907451337Подведение итогов не позднее Выполнение работ по внедрению и предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по внедрению и предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»
Начальная цена
2 826 000,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, к. 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
63.99.10.190
63.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение работ по интеграции производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью с информационными системами АО «Авиакомпания «Россия»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.02.2019 10:00 GMT +312.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907451337Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по интеграции производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью с информационными системами АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
12.02.2019 10:0012.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907451337Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по интеграции производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью с информационными системами АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.02.2019 20:0015.02.2019 20:0015.02.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907451337Подведение итогов не позднее Выполнение работ по интеграции производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью с информационными системами АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
15.02.201915.02.2019 20:0015.02.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907451337Подведение итогов не позднее Выполнение работ по интеграции производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью с информационными системами АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по интеграции производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью с информационными системами АО «Авиакомпания «Россия»
Начальная цена
2 400 000,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, к. 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
63.99.10.190
63.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1