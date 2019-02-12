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    Главная / Торги / Внедрение, предоставление права использования и интеграция производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»

    Внедрение, предоставление права использования и интеграция производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907451337Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по интеграции производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью с информационными системами АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907451337

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Внедрение, предоставление права использования и интеграция производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 08:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение об изменении

    Извещение eng

    Приложение (новая редакция)

    Приложение eng

    Извещение об изменении (2)

    Изменения в извещении

    Документация

    Извещение

    Изменения в извещении

    Документация eng

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по внедрению и предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.02.2019 10:00 GMT +312.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907451337Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по внедрению и предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.02.2019 10:0012.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907451337Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по внедрению и предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2019 20:0015.02.2019 20:0015.02.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907451337Подведение итогов не позднее Выполнение работ по внедрению и предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.02.201915.02.2019 20:0015.02.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907451337Подведение итогов не позднее Выполнение работ по внедрению и предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по внедрению и предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью АО «Авиакомпания «Россия»

    Начальная цена

    2 826 000,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, к. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 20 % от общей стоимости этапов 1,2,3 - в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Договора и получения Заказчиком счета от Исполнителя. Оплата 80 % от общей стоимости этапа 1 - в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ и Акта приема-передачи прав на ПО по этапу 1 и со дня получения Заказчиком счета от Исполнителя. Оплата 80 % от общей стоимости этапа 2 - в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ и Акта приема-передачи прав на ПО по этапу 2 и со дня получения Заказчиком счета от Исполнителя. Оплата 80 % от общей стоимости этапа 3 - в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ и Акта приема-передачи прав на ПО по этапу 3 и со дня получения Заказчиком счета от Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    63.99.10.190

    Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99

    Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Выполнение работ по интеграции производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью с информационными системами АО «Авиакомпания «Россия»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.02.2019 10:00 GMT +312.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907451337Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по интеграции производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью с информационными системами АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.02.2019 10:0012.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907451337Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по интеграции производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью с информационными системами АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2019 20:0015.02.2019 20:0015.02.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907451337Подведение итогов не позднее Выполнение работ по интеграции производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью с информационными системами АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.02.201915.02.2019 20:0015.02.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907451337Подведение итогов не позднее Выполнение работ по интеграции производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью с информационными системами АО «Авиакомпания «Россия»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по интеграции производственной информационной системы планирования и управления производственной деятельностью с информационными системами АО «Авиакомпания «Россия»

    Начальная цена

    2 400 000,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, к. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 20 % от общей стоимости этапов 1,2,3,4 - в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Договора и получения Заказчиком счета от Исполнителя. Оплата 80 % от общей стоимости этапа 1 - в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по этапу 1 и со дня получения Заказчиком счета от Исполнителя. Оплата 80 % от общей стоимости этапа 2 - в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по этапу 2 и со дня получения Заказчиком счета от Исполнителя. Оплата 80 % от общей стоимости этапа 3 - в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по этапу 3 и со дня получения Заказчиком счета от Исполнителя. Оплата 80 % от общей стоимости этапа 4 - в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по этапу 4 и со дня получения Заказчиком счета от Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    63.99.10.190

    Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99

    Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1

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