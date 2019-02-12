Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предоплата 20 % от общей стоимости этапов 1,2,3 - в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Договора и получения Заказчиком счета от Исполнителя. Оплата 80 % от общей стоимости этапа 1 - в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ и Акта приема-передачи прав на ПО по этапу 1 и со дня получения Заказчиком счета от Исполнителя. Оплата 80 % от общей стоимости этапа 2 - в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ и Акта приема-передачи прав на ПО по этапу 2 и со дня получения Заказчиком счета от Исполнителя. Оплата 80 % от общей стоимости этапа 3 - в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ и Акта приема-передачи прав на ПО по этапу 3 и со дня получения Заказчиком счета от Исполнителя.