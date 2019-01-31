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    Главная / Торги / Выбор поставщика подвесных потолков

    Выбор поставщика подвесных потолков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 15:3031.01.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП913277Дата и время окончания срока приема заявок Подвесные потолкиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП913277

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика подвесных потолков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП ТЗ Тип. дог

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.shevelev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевелев Егор Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подвесные потолки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.01.2019 15:30 GMT +331.01.2019 15:3031.01.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП913277Дата и время окончания срока приема заявок Подвесные потолкиМосква

    Подведение итогов не позднее

    05.02.2019 10:0005.02.2019 10:0005.02.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП913277Подведение итогов не позднее Подвесные потолкиМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    05.02.201905.02.2019 10:0005.02.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП913277Подведение итогов не позднее Подвесные потолкиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подвесные потолки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 028,500 м2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Лена, г. Усть-Кут.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    25.23.11.110

    Материалы отделочные для пола, стен, потолка из полимеров винилхлорида

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    18.01.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Потолок подвесной кассетный на металлическом каркасе "ARMSTRONG" из плит типа Байкал 600х600мм,цвет белый, в полном объеме в комплекте с периметральным профилем и метизами для монтажа согласно спецификациям и примечаниям, шифр 15073-Р-03-АС1 изм.2, л.1, 14, пом. 106 (57,3м2), пом.110-112 (33,1м2), пом. 204, 207-212, 214 (217,4м2)"

    Кол-во: 307.8

    "Позиция 2"

    "Потолок подвесной "Армстронг" 15073-Р-02-АС1 изм.2 л.1, 16, 17 цвет белый матовый в полном объеме включая периметральный профиль, в комплекте с крепежом"

    Кол-во: 720.7

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