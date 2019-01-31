"Позиция 1" "Потолок подвесной кассетный на металлическом каркасе "ARMSTRONG" из плит типа Байкал 600х600мм,цвет белый, в полном объеме в комплекте с периметральным профилем и метизами для монтажа согласно спецификациям и примечаниям, шифр 15073-Р-03-АС1 изм.2, л.1, 14, пом. 106 (57,3м2), пом.110-112 (33,1м2), пом. 204, 207-212, 214 (217,4м2)"

Кол-во: 307.8