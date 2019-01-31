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Номер извещения
ГП913277
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика подвесных потолков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.01.2019 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
e.shevelev@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевелев Егор Васильевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подвесные потолки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.01.2019 15:30 GMT +331.01.2019 15:3031.01.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП913277Дата и время окончания срока приема заявок Подвесные потолкиМосква
Подведение итогов не позднее
05.02.2019 10:0005.02.2019 10:0005.02.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП913277Подведение итогов не позднее Подвесные потолкиМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подвесные потолки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 028,500 м2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ст. Лена, г. Усть-Кут.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
25.23.11.110
Документация лота
Кол-во: 307.8
Кол-во: 720.7