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Номер извещения
ГП901917
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Коммутационная панель 1HU, 24 порта, выдвижная 500.105 Lanmark, 6 штук; Модуль Nexans Lanmark6 Evo snap-n, Rj-45, кат.6 экран. - 144 шт; Шнур коммутационный LANmark-5 длиной RJ45 cat.5e - 60 шт.; Шнур коммутационный Lanmark-5, длиной 1,5м; Кабель витая пара LANmark-5, UTP, cat.5e- 6,98км; Кабель опт. LANmark-OFsm, TBW 8x9/125 - 0,5 км
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.01.2019 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17
Почтовый адрес
423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17
Контактный телефон
+7 966 260-07-25
Факс
+7 8552 70-25-57
Адрес электронной почты
Minsafin@kamges.com
Ф.И.О. контактного лица
Минсафин Тимур Марсович
Место рассмотрения предложений
Казань
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Заключение договора на поставку: Коммутационная панель 1HU, 24 порта, выдвижная 500.105 Lanmark - 6 шт. Модуль Nexans Lanmark6 Evo snap-n, Rj-45, кат.6 экран. - 144 шт. Шнур коммутационный LANmark-5 длиной RJ45 cat.5e - 60 шт. Шнур коммутационный Lanmark-5, длиной 1,5м - 144 шт. Кабель витая пара LANmark-5, UTP, cat.5e - 6,98км Кабель опт. LANmark-OFsm, TBW 8x9/125 - 0.5км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.02.2019 10:00 GMT +326.02.2019 10:0026.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП901917Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку: Коммутационная панель 1HU, 24 порта, выдвижная 500.105 Lanmark - 6 шт. Модуль Nexans Lanmark6 Evo snap-n, Rj-45, кат.6 экран. - 144 шт. Шнур коммутационный LANmark-5 длиной RJ45 cat.5e - 60 шт. Шнур коммутационный Lanmark-5, длиной 1,5м - 144 шт. Кабель витая пара LANmark-5, UTP, cat.5e - 6,98км Кабель опт. LANmark-OFsm, TBW 8x9/125 - 0.5км Казань
Дата и время вскрытия заявок
26.02.2019 10:0026.02.2019 10:0026.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП901917Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку: Коммутационная панель 1HU, 24 порта, выдвижная 500.105 Lanmark - 6 шт. Модуль Nexans Lanmark6 Evo snap-n, Rj-45, кат.6 экран. - 144 шт. Шнур коммутационный LANmark-5 длиной RJ45 cat.5e - 60 шт. Шнур коммутационный Lanmark-5, длиной 1,5м - 144 шт. Кабель витая пара LANmark-5, UTP, cat.5e - 6,98км Кабель опт. LANmark-OFsm, TBW 8x9/125 - 0.5км Казань
Подведение итогов не позднее
28.02.2019 10:0028.02.2019 10:0028.02.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП901917Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку: Коммутационная панель 1HU, 24 порта, выдвижная 500.105 Lanmark - 6 шт. Модуль Nexans Lanmark6 Evo snap-n, Rj-45, кат.6 экран. - 144 шт. Шнур коммутационный LANmark-5 длиной RJ45 cat.5e - 60 шт. Шнур коммутационный Lanmark-5, длиной 1,5м - 144 шт. Кабель витая пара LANmark-5, UTP, cat.5e - 6,98км Кабель опт. LANmark-OFsm, TBW 8x9/125 - 0.5км Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
28.02.201928.02.2019 10:0028.02.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП901917Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку: Коммутационная панель 1HU, 24 порта, выдвижная 500.105 Lanmark - 6 шт. Модуль Nexans Lanmark6 Evo snap-n, Rj-45, кат.6 экран. - 144 шт. Шнур коммутационный LANmark-5 длиной RJ45 cat.5e - 60 шт. Шнур коммутационный Lanmark-5, длиной 1,5м - 144 шт. Кабель витая пара LANmark-5, UTP, cat.5e - 6,98км Кабель опт. LANmark-OFsm, TBW 8x9/125 - 0.5км Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку: Коммутационная панель 1HU, 24 порта, выдвижная 500.105 Lanmark - 6 шт. Модуль Nexans Lanmark6 Evo snap-n, Rj-45, кат.6 экран. - 144 шт. Шнур коммутационный LANmark-5 длиной RJ45 cat.5e - 60 шт. Шнур коммутационный Lanmark-5, длиной 1,5м - 144 шт. Кабель витая пара LANmark-5, UTP, cat.5e - 6,98км Кабель опт. LANmark-OFsm, TBW 8x9/125 - 0.5км
Начальная цена
850 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со списком
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Казань, ул. Дементьева, 2ГРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
Все закупки и тендеры ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
Адрес местонахождения
423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17
31.30.1
27.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1