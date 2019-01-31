www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП901658
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
спец. одежда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
15.01.2019 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б
Почтовый адрес
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102
Контактный телефон
+7 905 066-73-99
Факс
--
Адрес электронной почты
v.shpitc@sibenugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шпиц Вадим Оттович
Место рассмотрения предложений
Новокузнецк
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка СИЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.01.2019 08:30 GMT +331.01.2019 08:3031.01.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП901658Дата и время окончания срока приема заявок поставка СИЗНовокузнецк
Подведение итогов не позднее
05.02.2019 08:3005.02.2019 08:3005.02.2019 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП901658Подведение итогов не позднее поставка СИЗНовокузнецк
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка СИЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня (заявки)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Погрузочная 60 Б. каб.327Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
Все закупки и тендеры СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
Адрес местонахождения
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0