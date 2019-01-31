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    Главная / Торги / спец. одежда

    спец. одежда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 08:3031.01.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП901658Дата и время окончания срока приема заявок поставка СИЗНовокузнецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП901658

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    спец. одежда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.01.2019 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка_СИЗ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры СИБЭНЕРГОУГОЛЬ

    Юридический адрес

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б

    Почтовый адрес

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102

    Контактный телефон

    +7 905 066-73-99

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    v.shpitc@sibenugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шпиц Вадим Оттович

    Место рассмотрения предложений

    Новокузнецк

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка СИЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.01.2019 08:30 GMT +331.01.2019 08:3031.01.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП901658Дата и время окончания срока приема заявок поставка СИЗНовокузнецк

    Подведение итогов не позднее

    05.02.2019 08:3005.02.2019 08:3005.02.2019 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП901658Подведение итогов не позднее поставка СИЗНовокузнецк

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    05.02.201905.02.2019 08:3005.02.2019 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП901658Подведение итогов не позднее поставка СИЗНовокузнецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СИЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня (заявки)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Погрузочная 60 Б. каб.327Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры СИБЭНЕРГОУГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б

    654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка спец.одежда"

    Кол-во: 0

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