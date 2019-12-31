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Номер извещения
ГП901919
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.01.2019 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17
Почтовый адрес
423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17
Контактный телефон
+7 8552 70-36-44
Факс
+7 8552 70-25-57
Адрес электронной почты
ponomareva@kamges.com
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2019 23:00 GMT +331.12.2019 23:0031.12.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП901919Дата и время окончания срока приема заявок Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2Набережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2019 23:0031.12.2019 23:0031.12.2019 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП901919Дата и время вскрытия заявок Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
01.01.2020 23:0001.01.2020 23:0001.01.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП901919Подведение итогов не позднее Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2Набережные Челны
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2
Начальная цена
68 996 526,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
Все закупки и тендеры ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
Адрес местонахождения
423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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