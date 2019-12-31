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    Главная / Торги / Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2

    Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2019 23:0031.12.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП901919Дата и время окончания срока приема заявок Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2Набережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП901919

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.01.2019 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Презентация производственной базы УМС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ

    Юридический адрес

    423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17

    Почтовый адрес

    423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17

    Контактный телефон

    +7 8552 70-36-44

    Факс

    +7 8552 70-25-57

    Адрес электронной почты

    ponomareva@kamges.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2019 23:00 GMT +331.12.2019 23:0031.12.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП901919Дата и время окончания срока приема заявок Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2Набережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2019 23:0031.12.2019 23:0031.12.2019 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП901919Дата и время вскрытия заявок Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    01.01.2020 23:0001.01.2020 23:0001.01.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП901919Подведение итогов не позднее Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2Набережные Челны

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    01.01.202001.01.2020 23:0001.01.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП901919Подведение итогов не позднее Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2

    Начальная цена

    68 996 526,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    --Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По дополнительному согласованию с продавцом
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реализация производственной базы УМС г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 136/2"

    Кол-во: 1

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