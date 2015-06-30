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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества имущества (автомобили).

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества имущества (автомобили).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.06.2015 10:0030.06.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502349Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи имущества МАЗ 642208г. МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП502349

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества имущества (автомобили).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.02.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 499 580-46-73

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    A.Varchev@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варчев Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи имущества ГАЗ-2217

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2015 10:00 GMT +330.06.2015 10:0030.06.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502349Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи имущества ГАЗ-2217г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.07.2015 18:0001.07.2015 18:0001.07.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502349Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи имущества ГАЗ-2217г. Москва

    Дата и время проведения

    02.07.2015 12:0002.07.2015 12:0002.07.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502349Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи имущества ГАЗ-2217г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.07.2015 18:0008.07.2015 18:0008.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502349Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи имущества ГАЗ-2217г. Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    08.07.201508.07.2015 18:0008.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502349Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи имущества ГАЗ-2217г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи имущества ГАЗ-2217

    Начальная цена

    62 837,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Право заключения договора купли-продажи имущества МАЗ 642208

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2015 10:00 GMT +330.06.2015 10:0030.06.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502349Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи имущества МАЗ 642208г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.07.2015 18:0001.07.2015 18:0001.07.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502349Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи имущества МАЗ 642208г. Москва

    Дата и время проведения

    02.07.2015 12:0002.07.2015 12:0002.07.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502349Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи имущества МАЗ 642208г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.07.2015 18:0008.07.2015 18:0008.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502349Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи имущества МАЗ 642208г. Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    08.07.201508.07.2015 18:0008.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502349Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи имущества МАЗ 642208г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи имущества МАЗ 642208

    Начальная цена

    301 154,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Право заключения договора купли-продажи имущества Полуприцеп CUSTOM

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2015 10:00 GMT +330.06.2015 10:0030.06.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502349Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи имущества Полуприцеп CUSTOMг. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.07.2015 18:0001.07.2015 18:0001.07.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502349Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи имущества Полуприцеп CUSTOMг. Москва

    Дата и время проведения

    02.07.2015 12:0002.07.2015 12:0002.07.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502349Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи имущества Полуприцеп CUSTOMг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.07.2015 18:0008.07.2015 18:0008.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502349Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи имущества Полуприцеп CUSTOMг. Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    08.07.201508.07.2015 18:0008.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502349Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи имущества Полуприцеп CUSTOMг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи имущества Полуприцеп CUSTOM

    Начальная цена

    81 775,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Право заключения договора купли-продажи имущества ЛиАЗ 52653-01

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2015 10:00 GMT +330.06.2015 10:0030.06.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502349Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи имущества ЛиАЗ 52653-01г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.07.2015 18:0001.07.2015 18:0001.07.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502349Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи имущества ЛиАЗ 52653-01г. Москва

    Дата и время проведения

    02.07.2015 12:0002.07.2015 12:0002.07.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502349Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи имущества ЛиАЗ 52653-01г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.07.2015 18:0008.07.2015 18:0008.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502349Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи имущества ЛиАЗ 52653-01г. Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    08.07.201508.07.2015 18:0008.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502349Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи имущества ЛиАЗ 52653-01г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи имущества ЛиАЗ 52653-01

    Начальная цена

    139 202,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    005-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по дострою объектов: «АА0013020. ЯЯНГКМ. ПСП. Система электрообогрева (Вахтовый жилой комплекс. Система электрообогрева»; «АА0013021. ЯЯНГКМ. ПСП. Сети канализации (Вахтовый жилой комплекс. Наружные сети канализации»; «АА0013180.ЯЯНГКМ. ПСП. ВЖК. Сети внутриплощадочные. Сети электроснабжения»; «АА0012443. ЯЯНГКМ. ПСП. Сети внутриплощадочные. Сети электрические»; Выполнение работ по строительству объектов: «Вахтовый жилой комплекс. Наружные сети канализации»; «Вахтовый жилой комплекс. Система электрообогрева», расположенных на стройке «Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка»
    005-ЗЦ-2022_ПТО УКС Выполнение работ по дострою объектов: «АА0013020. ЯЯНГКМ. ПСП. Система...
    589704
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    1
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