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Номер извещения
ГП502349
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества имущества (автомобили).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
17.02.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 499 580-46-73
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
A.Varchev@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Варчев Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Право заключения договора купли-продажи имущества ГАЗ-2217
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2015 10:00 GMT +330.06.2015 10:0030.06.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502349Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи имущества ГАЗ-2217г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.07.2015 18:0001.07.2015 18:0001.07.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502349Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи имущества ГАЗ-2217г. Москва
Дата и время проведения
02.07.2015 12:0002.07.2015 12:0002.07.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502349Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи имущества ГАЗ-2217г. Москва
Подведение итогов не позднее
08.07.2015 18:0008.07.2015 18:0008.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502349Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи имущества ГАЗ-2217г. Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи имущества ГАЗ-2217
Начальная цена
62 837,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Право заключения договора купли-продажи имущества МАЗ 642208
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2015 10:00 GMT +330.06.2015 10:0030.06.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502349Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи имущества МАЗ 642208г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.07.2015 18:0001.07.2015 18:0001.07.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502349Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи имущества МАЗ 642208г. Москва
Дата и время проведения
02.07.2015 12:0002.07.2015 12:0002.07.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502349Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи имущества МАЗ 642208г. Москва
Подведение итогов не позднее
08.07.2015 18:0008.07.2015 18:0008.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502349Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи имущества МАЗ 642208г. Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи имущества МАЗ 642208
Начальная цена
301 154,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Право заключения договора купли-продажи имущества Полуприцеп CUSTOM
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2015 10:00 GMT +330.06.2015 10:0030.06.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502349Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи имущества Полуприцеп CUSTOMг. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.07.2015 18:0001.07.2015 18:0001.07.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502349Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи имущества Полуприцеп CUSTOMг. Москва
Дата и время проведения
02.07.2015 12:0002.07.2015 12:0002.07.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502349Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи имущества Полуприцеп CUSTOMг. Москва
Подведение итогов не позднее
08.07.2015 18:0008.07.2015 18:0008.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502349Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи имущества Полуприцеп CUSTOMг. Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи имущества Полуприцеп CUSTOM
Начальная цена
81 775,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Право заключения договора купли-продажи имущества ЛиАЗ 52653-01
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2015 10:00 GMT +330.06.2015 10:0030.06.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502349Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи имущества ЛиАЗ 52653-01г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.07.2015 18:0001.07.2015 18:0001.07.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502349Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи имущества ЛиАЗ 52653-01г. Москва
Дата и время проведения
02.07.2015 12:0002.07.2015 12:0002.07.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502349Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи имущества ЛиАЗ 52653-01г. Москва
Подведение итогов не позднее
08.07.2015 18:0008.07.2015 18:0008.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502349Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи имущества ЛиАЗ 52653-01г. Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи имущества ЛиАЗ 52653-01
Начальная цена
139 202,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов