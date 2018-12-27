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    Главная / Торги / Приобретение бензина, дизельного топлива

    Приобретение бензина, дизельного топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2018 06:2927.12.2018 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31807338169Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31807338169

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение бензина, дизельного топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.12.2018 08:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Приложение № 1 к Информационной карте Критерии оценки

    Документация

    Договор

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Почтовый адрес

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Контактный телефон

    +7 42622 2-02-03

    Факс

    +7 42622 2-37-95

    Адрес электронной почты

    ryaznatali2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рязанова Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Биробиджан

    Закупки и тендеры Еврейская автономная область

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение бензина, дизельного топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2018 06:29 GMT +327.12.2018 06:2927.12.2018 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31807338169Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Дата и время вскрытия заявок

    27.12.2018 06:3027.12.2018 06:3027.12.2018 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31807338169Дата и время вскрытия заявок Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2018 07:0028.12.2018 07:0028.12.2018 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807338169Подведение итогов не позднее Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    28.12.201828.12.2018 07:0028.12.2018 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807338169Подведение итогов не позднее Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение бензина, дизельного топлива

    Начальная цена

    2 034 270,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    46581 литр

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получение Заказчиком Товаров на АЗС в населенных пунктах Еврейской автономной области, в Хабаровском крае при предъявлении Топливной карты в соответствии с п.3.2. и п. 3.3. Технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: 100% стоимости Товара согласно заявки в течение 14 ( четырнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12 и/или иного документа предусмотренным законодательством РФ, и при условии получения Покупателем счет-фактуры. Получение Заказчиком Товаров на АЗС в населенных пунктах Еврейской автономной области, в Хабаровском крае при предъявлении Топливной карты в соответствии с п.3.2. и п. 3.3. Технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Классификатор ОКПД2

    19.2

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.2

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Извещение

    21.12.2018

    Документация

    21.12.2018

    Приложение № 1 к Информационной карте Критерии оценки

    21.12.2018

    Договор

    21.12.2018

    Техническое задание

    21.12.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 46581

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