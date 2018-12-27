Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: 100% стоимости Товара согласно заявки в течение 14 ( четырнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12 и/или иного документа предусмотренным законодательством РФ, и при условии получения Покупателем счет-фактуры. Получение Заказчиком Товаров на АЗС в населенных пунктах Еврейской автономной области, в Хабаровском крае при предъявлении Топливной карты в соответствии с п.3.2. и п. 3.3. Технического задания