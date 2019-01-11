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Номер извещения
ГП836152
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дебиторская задолженность Рябова Д.В.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.12.2018 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Контактный телефон
+7 965 608-09-73
Факс
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Адрес электронной почты
Serge@bdcentr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиверстов Сергей -
Место рассмотрения предложений
Казань
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Задолженность по кредитному договору № 1600229045356000 от 17.12.2012г. заключенному между АКБ «АК БАРС» и Рябовым Д.В., права требования по которому были уступлены ООО «Лиридан 1» по Договору уступки прав (требований) на сумму 3034700 рублей. Требования включены как обеспеченные залогом имущества гражданина. Имеется судебный акт. Требования включены в реестр требований кредиторов, номер дела № А50-3273/2016.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2019 15:00 GMT +311.01.2019 15:0011.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП836152Дата и время окончания срока приема заявок Задолженность по кредитному договору № 1600229045356000 от 17.12.2012г. заключенному между АКБ «АК БАРС» и Рябовым Д.В., права требования по которому были уступлены ООО «Лиридан 1» по Договору уступки прав (требований) на сумму 3034700 рублей. Требования включены как обеспеченные залогом имущества гражданина. Имеется судебный акт. Требования включены в реестр требований кредиторов, номер дела № А50-3273/2016.Казань
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2019 15:0011.01.2019 15:0011.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП836152Дата и время вскрытия заявок Задолженность по кредитному договору № 1600229045356000 от 17.12.2012г. заключенному между АКБ «АК БАРС» и Рябовым Д.В., права требования по которому были уступлены ООО «Лиридан 1» по Договору уступки прав (требований) на сумму 3034700 рублей. Требования включены как обеспеченные залогом имущества гражданина. Имеется судебный акт. Требования включены в реестр требований кредиторов, номер дела № А50-3273/2016.Казань
Подведение итогов не позднее
14.01.2019 23:5914.01.2019 23:5914.01.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП836152Подведение итогов не позднее Задолженность по кредитному договору № 1600229045356000 от 17.12.2012г. заключенному между АКБ «АК БАРС» и Рябовым Д.В., права требования по которому были уступлены ООО «Лиридан 1» по Договору уступки прав (требований) на сумму 3034700 рублей. Требования включены как обеспеченные залогом имущества гражданина. Имеется судебный акт. Требования включены в реестр требований кредиторов, номер дела № А50-3273/2016.Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
14.01.201914.01.2019 23:5914.01.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП836152Подведение итогов не позднее Задолженность по кредитному договору № 1600229045356000 от 17.12.2012г. заключенному между АКБ «АК БАРС» и Рябовым Д.В., права требования по которому были уступлены ООО «Лиридан 1» по Договору уступки прав (требований) на сумму 3034700 рублей. Требования включены как обеспеченные залогом имущества гражданина. Имеется судебный акт. Требования включены в реестр требований кредиторов, номер дела № А50-3273/2016.Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задолженность по кредитному договору № 1600229045356000 от 17.12.2012г. заключенному между АКБ «АК БАРС» и Рябовым Д.В., права требования по которому были уступлены ООО «Лиридан 1» по Договору уступки прав (требований) на сумму 3034700 рублей. Требования включены как обеспеченные залогом имущества гражданина. Имеется судебный акт. Требования включены в реестр требований кредиторов, номер дела № А50-3273/2016.
Начальная цена
303 470,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КазаньРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛИРИДАН 1
Все закупки и тендеры ЛИРИДАН 1
Адрес местонахождения
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
69.20.40.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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