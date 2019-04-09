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Номер извещения
ГП927790
Уникальный номер закупки
ГП927790
Наименование закупки
Наладка токовых защит электрооборудования коксовыталкивателей №1,2,3,4,5 в 2019 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-49-19
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
vbukov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буков Владимир Андреевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Наладка токовых защит электрооборудования коксовыталкивателей №1,2,3,4,5 в 2019 году.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Наладка токовых защит электрооборудования коксовыталкивателей №1,2,3,4,5 в 2019 году.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настройка токовых защит реверсивных электроприводов постоянного тока с питанием обмотки якоря от сети напряжением =220В. Согласно ведомостей объема работ. Срок выполнения работ: периодическая настройка всех пяти коксовыталкивателей должна выполнятся в каждом квартале с апреля по декабрь 2019 года.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Челябинская область, г. Челябинск, промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.20.13.110
Документация лота
Кол-во: 5
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