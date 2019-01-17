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Номер извещения
ГП824689
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт, наладка и испытания бесконтактных электронных пускателей, аналоговой аппаратуры и электродвигателей.» Ответственный за технические вопросы по ТЗ: Пирогова Ирина Александровна Телефон/факс 8-86554-38-099 E-mail: Irina.Pirogova@enel.com
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2018 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
Контактный телефон
+7 34365 3-30-19
Факс
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Адрес электронной почты
Elena.Osintseva@enel.com
Ф.И.О. контактного лица
Осинцева Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
п. Рефтинский
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Ремонт, наладка и испытания бесконтактных электронных пускателей, аналоговой аппаратуры и электродвигателей.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.01.2019 11:00 GMT +317.01.2019 11:0017.01.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП824689Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт, наладка и испытания бесконтактных электронных пускателей, аналоговой аппаратуры и электродвигателей.п. Рефтинский
Дата и время вскрытия заявок
17.01.2019 11:0017.01.2019 11:0017.01.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП824689Дата и время вскрытия заявок Ремонт, наладка и испытания бесконтактных электронных пускателей, аналоговой аппаратуры и электродвигателей.п. Рефтинский
Подведение итогов не позднее
26.01.2019 11:0026.01.2019 11:0026.01.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП824689Подведение итогов не позднее Ремонт, наладка и испытания бесконтактных электронных пускателей, аналоговой аппаратуры и электродвигателей.п. Рефтинский
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт, наладка и испытания бесконтактных электронных пускателей, аналоговой аппаратуры и электродвигателей.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонт, наладка и испытания бесконтактных электронных пускателей, аналоговой аппаратуры и электродвигателей.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
33.14.11.000
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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