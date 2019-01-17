Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата оказанных услуг осуществляется заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика не позднее 2-го рабочего дня после истечения 3-х календарных месяцев с даты окончания месяца, в котором были предоставлены документы, подтверждающие поставку, надлежащим образом подписанные обеими Сторонами и оригиналы счетов-фактур. В случае изменения условий оплаты, предложения участников будут оцениваться по приведенной стоимости