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    Главная / Торги / Бишофит

    Бишофит

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 11:0025.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП824621Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бишофитаНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП824621

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Бишофит

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 03:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    заявка

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-78-01

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    afanasyeva@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Любовь Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Алюминий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка бишофита

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2018 11:00 GMT +325.12.2018 11:0025.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП824621Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бишофитаНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2018 11:0025.12.2018 11:0025.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП824621Дата и время вскрытия заявок Закупка бишофитаНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2019 05:0021.01.2019 05:0021.01.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП824621Подведение итогов не позднее Закупка бишофитаНерюнгри

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    21.01.201921.01.2019 05:0021.01.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП824621Подведение итогов не позднее Закупка бишофитаНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бишофита

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    271тонна

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ГОК "Денисовский"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель оплачивает 100 % стоимости Товара по истечении 30 календарных дней с даты приемки Товара по количеству и качеству и подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, на основании выставленного Поставщиком счета
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    24.42.13.347

    Бишофит

    Классификатор ОКВЭД2

    24.42

    Производство алюминия

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бишофит"

    Кол-во: 271

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