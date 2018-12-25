Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель оплачивает 100 % стоимости Товара по истечении 30 календарных дней с даты приемки Товара по количеству и качеству и подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, на основании выставленного Поставщиком счета