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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП824621
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Бишофит
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2018 03:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-78-01
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
afanasyeva@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Любовь Васильевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бишофита
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2018 11:00 GMT +325.12.2018 11:0025.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП824621Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бишофитаНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2018 11:0025.12.2018 11:0025.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП824621Дата и время вскрытия заявок Закупка бишофитаНерюнгри
Подведение итогов не позднее
21.01.2019 05:0021.01.2019 05:0021.01.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП824621Подведение итогов не позднее Закупка бишофитаНерюнгри
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бишофита
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
271тонна
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ГОК "Денисовский"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
24.42.13.347
24.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 271