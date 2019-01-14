Оказание услуг по охране объектов ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. УКПГ «Карпенское» - Саратовская обл., Краснокутский район, Лебедевское МО, в 6 км от с. Карпенское. 2. УППГ №2 - Саратовская обл., Краснокутский район, Лебедевское МО, в 3 км от с. Карпенское. 3. ВЖК - Саратовская обл., Краснокутский район, Лебедевское МО, с. Карпенское.Рассчитать логистику >