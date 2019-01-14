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Номер извещения
ГП824540
Уникальный номер закупки
Лот 222
Наименование закупки
Оказание услуг по охране объектов ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2018 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 30-91-14 доб. 2114
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
gorinav@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горин Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по охране объектов ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2019 20:00 GMT +314.01.2019 20:0014.01.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП824540Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по охране объектов ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»Саратов
Подведение итогов не позднее
01.02.2019 22:5901.02.2019 22:5901.02.2019 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП824540Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране объектов ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»Саратов
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по охране объектов ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. УКПГ «Карпенское» - Саратовская обл., Краснокутский район, Лебедевское МО, в 6 км от с. Карпенское. 2. УППГ №2 - Саратовская обл., Краснокутский район, Лебедевское МО, в 3 км от с. Карпенское. 3. ВЖК - Саратовская обл., Краснокутский район, Лебедевское МО, с. Карпенское.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
74.60.15.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1