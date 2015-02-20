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    Главная / Торги / Приобретение сварочного полуавтомата для нужд АО «Машиностроительная компания «Витязь»

    Приобретение сварочного полуавтомата для нужд АО «Машиностроительная компания «Витязь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.02.2015 13:0020.02.2015 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502273Дата и время окончания срока приема заявок Сварочный полуавтомат серии САТУРН-315 DGДзержинскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП502273

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение сварочного полуавтомата для нужд АО «Машиностроительная компания «Витязь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2015 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация ЗЦ-0072

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА-УРАЛВАГОНЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УБТ-УРАЛВАГОНЗАВОД

    Юридический адрес

    622051, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ ЮНОСТИ, 10,

    Почтовый адрес

    622018, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ ЮНОСТИ, 10

    Контактный телефон

    +7 3435 97-71-81

    Факс

    +7 3435 37-74-23

    Адрес электронной почты

    osolihin@ubtuvz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалев Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Дзержинский

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

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    Список лотов

    Лот 1

    Сварочный полуавтомат серии САТУРН-315 DG

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.02.2015 13:00 GMT +320.02.2015 13:0020.02.2015 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502273Дата и время окончания срока приема заявок Сварочный полуавтомат серии САТУРН-315 DGДзержинский

    Дата и время вскрытия заявок

    20.02.2015 13:0020.02.2015 13:0020.02.2015 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП502273Дата и время вскрытия заявок Сварочный полуавтомат серии САТУРН-315 DGДзержинский

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    04.03.201504.03.2015 11:0004.03.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502273Подведение итогов не позднее Сварочный полуавтомат серии САТУРН-315 DGДзержинский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сварочный полуавтомат серии САТУРН-315 DG

    Начальная цена

    130 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Машиностроительная компания «Витязь», 453203, Ишимбай, шоссе Индустриальное, д. 2..Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 30 календарных дней с даты выставления счетов фактур и отгрузки продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА-УРАЛВАГОНЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УБТ-УРАЛВАГОНЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УБТ-УРАЛВАГОНЗАВОД

    Адрес местонахождения

    622051, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ ЮНОСТИ, 10,

    622018, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ ЮНОСТИ, 10

    Классификатор ОКПД2

    2918441

    Оборудование и оснастка для восстановления литьем, сварочных, наплавочных и термических работ

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сварочный полуавтомат серии САТУРН-315 DG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сварочный полуавтомат серии САТУРН-315 DG"

    Кол-во: 1

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