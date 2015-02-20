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Номер извещения
ГП502273
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение сварочного полуавтомата для нужд АО «Машиностроительная компания «Витязь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2015 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
622051, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ ЮНОСТИ, 10,
Почтовый адрес
622018, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ ЮНОСТИ, 10
Контактный телефон
+7 3435 97-71-81
Факс
+7 3435 37-74-23
Адрес электронной почты
osolihin@ubtuvz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Дзержинский
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Сварочный полуавтомат серии САТУРН-315 DG
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.02.2015 13:00 GMT +320.02.2015 13:0020.02.2015 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502273Дата и время окончания срока приема заявок Сварочный полуавтомат серии САТУРН-315 DGДзержинский
Дата и время вскрытия заявок
20.02.2015 13:0020.02.2015 13:0020.02.2015 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП502273Дата и время вскрытия заявок Сварочный полуавтомат серии САТУРН-315 DGДзержинский
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сварочный полуавтомат серии САТУРН-315 DG
Начальная цена
130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Машиностроительная компания «Витязь», 453203, Ишимбай, шоссе Индустриальное, д. 2..Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УБТ-УРАЛВАГОНЗАВОД
Все закупки и тендеры АО УБТ-УРАЛВАГОНЗАВОД
Адрес местонахождения
622051, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ ЮНОСТИ, 10,
622018, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ ЮНОСТИ, 10
2918441
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1