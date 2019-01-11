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Номер извещения
ГП824219
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дебиторская задолженность ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2018 11:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Контактный телефон
+7 965 608-09-73
Факс
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Адрес электронной почты
Serge@bdcentr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиверстов Сергей -
Место рассмотрения предложений
Казань
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Задолженность ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ» (ИНН 2126003074) перед ООО «Шыфалы Су Розница» по Кредитному договору № 2009-42 от 11.08.2009 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и АО «Р-Холдинг» (ранее – ЗАО «МТЕ Финанс»), в рамках которого ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ» выступает поручителем по Договору поручительства № 2009-42п от 11.08.2009 года, составляет 83 237 591,52 руб., из которых 76 462 994,15 руб. – основной долг, 6 774 597,37 руб. – задолженность по процентам. Долг отсужен, 20.05.2015 года Арбитражным судом г. Москвы в рамках дела А 40-206683/14 был выдан исполнительный лист в целях исполнения решения Постоянно действующего Третейского суда «Право» по делу № ТСП-941-12 от 09.04.2012 года.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2019 15:00 GMT +311.01.2019 15:0011.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП824219Дата и время окончания срока приема заявок Задолженность ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ» (ИНН 2126003074) перед ООО «Шыфалы Су Розница» по Кредитному договору № 2009-42 от 11.08.2009 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и АО «Р-Холдинг» (ранее – ЗАО «МТЕ Финанс»), в рамках которого ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ» выступает поручителем по Договору поручительства № 2009-42п от 11.08.2009 года, составляет 83 237 591,52 руб., из которых 76 462 994,15 руб. – основной долг, 6 774 597,37 руб. – задолженность по процентам. Долг отсужен, 20.05.2015 года Арбитражным судом г. Москвы в рамках дела А 40-206683/14 был выдан исполнительный лист в целях исполнения решения Постоянно действующего Третейского суда «Право» по делу № ТСП-941-12 от 09.04.2012 года.Казань
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2019 15:0011.01.2019 15:0011.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП824219Дата и время вскрытия заявок Задолженность ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ» (ИНН 2126003074) перед ООО «Шыфалы Су Розница» по Кредитному договору № 2009-42 от 11.08.2009 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и АО «Р-Холдинг» (ранее – ЗАО «МТЕ Финанс»), в рамках которого ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ» выступает поручителем по Договору поручительства № 2009-42п от 11.08.2009 года, составляет 83 237 591,52 руб., из которых 76 462 994,15 руб. – основной долг, 6 774 597,37 руб. – задолженность по процентам. Долг отсужен, 20.05.2015 года Арбитражным судом г. Москвы в рамках дела А 40-206683/14 был выдан исполнительный лист в целях исполнения решения Постоянно действующего Третейского суда «Право» по делу № ТСП-941-12 от 09.04.2012 года.Казань
Подведение итогов не позднее
14.01.2019 23:5914.01.2019 23:5914.01.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП824219Подведение итогов не позднее Задолженность ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ» (ИНН 2126003074) перед ООО «Шыфалы Су Розница» по Кредитному договору № 2009-42 от 11.08.2009 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и АО «Р-Холдинг» (ранее – ЗАО «МТЕ Финанс»), в рамках которого ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ» выступает поручителем по Договору поручительства № 2009-42п от 11.08.2009 года, составляет 83 237 591,52 руб., из которых 76 462 994,15 руб. – основной долг, 6 774 597,37 руб. – задолженность по процентам. Долг отсужен, 20.05.2015 года Арбитражным судом г. Москвы в рамках дела А 40-206683/14 был выдан исполнительный лист в целях исполнения решения Постоянно действующего Третейского суда «Право» по делу № ТСП-941-12 от 09.04.2012 года.Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
14.01.201914.01.2019 23:5914.01.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП824219Подведение итогов не позднее Задолженность ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ» (ИНН 2126003074) перед ООО «Шыфалы Су Розница» по Кредитному договору № 2009-42 от 11.08.2009 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и АО «Р-Холдинг» (ранее – ЗАО «МТЕ Финанс»), в рамках которого ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ» выступает поручителем по Договору поручительства № 2009-42п от 11.08.2009 года, составляет 83 237 591,52 руб., из которых 76 462 994,15 руб. – основной долг, 6 774 597,37 руб. – задолженность по процентам. Долг отсужен, 20.05.2015 года Арбитражным судом г. Москвы в рамках дела А 40-206683/14 был выдан исполнительный лист в целях исполнения решения Постоянно действующего Третейского суда «Право» по делу № ТСП-941-12 от 09.04.2012 года.Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задолженность ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ» (ИНН 2126003074) перед ООО «Шыфалы Су Розница» по Кредитному договору № 2009-42 от 11.08.2009 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и АО «Р-Холдинг» (ранее – ЗАО «МТЕ Финанс»), в рамках которого ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ» выступает поручителем по Договору поручительства № 2009-42п от 11.08.2009 года, составляет 83 237 591,52 руб., из которых 76 462 994,15 руб. – основной долг, 6 774 597,37 руб. – задолженность по процентам. Долг отсужен, 20.05.2015 года Арбитражным судом г. Москвы в рамках дела А 40-206683/14 был выдан исполнительный лист в целях исполнения решения Постоянно действующего Третейского суда «Право» по делу № ТСП-941-12 от 09.04.2012 года.
Начальная цена
6 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КазаньРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛИРИДАН 1
Все закупки и тендеры ЛИРИДАН 1
Адрес местонахождения
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
69.20.40.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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