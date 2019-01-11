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Номер извещения
ГП824216
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дебиторская задолженность ООО «Аргон»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2018 11:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Контактный телефон
+7 843 524-76-95
Факс
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Адрес электронной почты
Serge@bdcentr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиверстов Сергей -
Место рассмотрения предложений
Казань
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Дебиторская задолженность к ООО «Аргон», ИНН 1658062449. Задолженность по Кредитным договорам за №№ 208034 от 14.02.2008 года, 208060 от 17.03.2008 года, 208100 от 22.04.2008 года, 208209 от 07.08.2008 года на общую сумму - 368 308 622 рубля 84 копейки. Поручители: - Фаизова Маргарита Николаевна; - Николаев Сергей Викторович; Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2019 15:00 GMT +311.01.2019 15:0011.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП824216Дата и время окончания срока приема заявок Дебиторская задолженность к ООО «Аргон», ИНН 1658062449. Задолженность по Кредитным договорам за №№ 208034 от 14.02.2008 года, 208060 от 17.03.2008 года, 208100 от 22.04.2008 года, 208209 от 07.08.2008 года на общую сумму - 368 308 622 рубля 84 копейки. Поручители: - Фаизова Маргарита Николаевна; - Николаев Сергей Викторович; Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено.Казань
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2019 15:0011.01.2019 15:0011.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП824216Дата и время вскрытия заявок Дебиторская задолженность к ООО «Аргон», ИНН 1658062449. Задолженность по Кредитным договорам за №№ 208034 от 14.02.2008 года, 208060 от 17.03.2008 года, 208100 от 22.04.2008 года, 208209 от 07.08.2008 года на общую сумму - 368 308 622 рубля 84 копейки. Поручители: - Фаизова Маргарита Николаевна; - Николаев Сергей Викторович; Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено.Казань
Подведение итогов не позднее
14.01.2019 23:5914.01.2019 23:5914.01.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП824216Подведение итогов не позднее Дебиторская задолженность к ООО «Аргон», ИНН 1658062449. Задолженность по Кредитным договорам за №№ 208034 от 14.02.2008 года, 208060 от 17.03.2008 года, 208100 от 22.04.2008 года, 208209 от 07.08.2008 года на общую сумму - 368 308 622 рубля 84 копейки. Поручители: - Фаизова Маргарита Николаевна; - Николаев Сергей Викторович; Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено.Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
14.01.201914.01.2019 23:5914.01.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП824216Подведение итогов не позднее Дебиторская задолженность к ООО «Аргон», ИНН 1658062449. Задолженность по Кредитным договорам за №№ 208034 от 14.02.2008 года, 208060 от 17.03.2008 года, 208100 от 22.04.2008 года, 208209 от 07.08.2008 года на общую сумму - 368 308 622 рубля 84 копейки. Поручители: - Фаизова Маргарита Николаевна; - Николаев Сергей Викторович; Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено.Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дебиторская задолженность к ООО «Аргон», ИНН 1658062449. Задолженность по Кредитным договорам за №№ 208034 от 14.02.2008 года, 208060 от 17.03.2008 года, 208100 от 22.04.2008 года, 208209 от 07.08.2008 года на общую сумму - 368 308 622 рубля 84 копейки. Поручители: - Фаизова Маргарита Николаевна; - Николаев Сергей Викторович; Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено.
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КазаньРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛИРИДАН 1
Все закупки и тендеры ЛИРИДАН 1
Адрес местонахождения
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
69.20.40.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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