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Номер извещения
ГП824209
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дебиторская задолженность ООО «Газсервис»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2018 10:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Контактный телефон
+7 965 608-09-73
Факс
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Адрес электронной почты
Serge@bdcentr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиверстов Сергей -
Место рассмотрения предложений
Казань
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Дебиторская задолженность к ООО «Газсервис», ИНН 1658062449. Задолженность по кредитным договорам за №№ 208023 от 05.02.2008 года, 208031 от 14.02.2008 года, 208038 от 29.02.2008 года, 208089 от 15.04.2008 года, 208098 от 21.04.2008 года, 208107 от 25.04.2008 года, 208113 от 30.04.2008 года, 208156 от 17.06.2008 года, 208185 от 15.07.2008 года, 208192 от 23.07.2008 года, 208237 от 05.09.2008 года, 207284 от 19.11.2007 года на общую сумму - 368 308 622 рубля 84 копейки. Поручители: - «Энергопоставка XXI век»; - Хамидуллин Альфред Каримуллович. Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2019 15:00 GMT +311.01.2019 15:0011.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП824209Дата и время окончания срока приема заявок Дебиторская задолженность к ООО «Газсервис», ИНН 1658062449. Задолженность по кредитным договорам за №№ 208023 от 05.02.2008 года, 208031 от 14.02.2008 года, 208038 от 29.02.2008 года, 208089 от 15.04.2008 года, 208098 от 21.04.2008 года, 208107 от 25.04.2008 года, 208113 от 30.04.2008 года, 208156 от 17.06.2008 года, 208185 от 15.07.2008 года, 208192 от 23.07.2008 года, 208237 от 05.09.2008 года, 207284 от 19.11.2007 года на общую сумму - 368 308 622 рубля 84 копейки. Поручители: - «Энергопоставка XXI век»; - Хамидуллин Альфред Каримуллович. Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено.Казань
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2019 15:0011.01.2019 15:0011.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП824209Дата и время вскрытия заявок Дебиторская задолженность к ООО «Газсервис», ИНН 1658062449. Задолженность по кредитным договорам за №№ 208023 от 05.02.2008 года, 208031 от 14.02.2008 года, 208038 от 29.02.2008 года, 208089 от 15.04.2008 года, 208098 от 21.04.2008 года, 208107 от 25.04.2008 года, 208113 от 30.04.2008 года, 208156 от 17.06.2008 года, 208185 от 15.07.2008 года, 208192 от 23.07.2008 года, 208237 от 05.09.2008 года, 207284 от 19.11.2007 года на общую сумму - 368 308 622 рубля 84 копейки. Поручители: - «Энергопоставка XXI век»; - Хамидуллин Альфред Каримуллович. Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено.Казань
Подведение итогов не позднее
14.01.2019 23:5914.01.2019 23:5914.01.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП824209Подведение итогов не позднее Дебиторская задолженность к ООО «Газсервис», ИНН 1658062449. Задолженность по кредитным договорам за №№ 208023 от 05.02.2008 года, 208031 от 14.02.2008 года, 208038 от 29.02.2008 года, 208089 от 15.04.2008 года, 208098 от 21.04.2008 года, 208107 от 25.04.2008 года, 208113 от 30.04.2008 года, 208156 от 17.06.2008 года, 208185 от 15.07.2008 года, 208192 от 23.07.2008 года, 208237 от 05.09.2008 года, 207284 от 19.11.2007 года на общую сумму - 368 308 622 рубля 84 копейки. Поручители: - «Энергопоставка XXI век»; - Хамидуллин Альфред Каримуллович. Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено.Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
14.01.201914.01.2019 23:5914.01.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП824209Подведение итогов не позднее Дебиторская задолженность к ООО «Газсервис», ИНН 1658062449. Задолженность по кредитным договорам за №№ 208023 от 05.02.2008 года, 208031 от 14.02.2008 года, 208038 от 29.02.2008 года, 208089 от 15.04.2008 года, 208098 от 21.04.2008 года, 208107 от 25.04.2008 года, 208113 от 30.04.2008 года, 208156 от 17.06.2008 года, 208185 от 15.07.2008 года, 208192 от 23.07.2008 года, 208237 от 05.09.2008 года, 207284 от 19.11.2007 года на общую сумму - 368 308 622 рубля 84 копейки. Поручители: - «Энергопоставка XXI век»; - Хамидуллин Альфред Каримуллович. Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено.Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дебиторская задолженность к ООО «Газсервис», ИНН 1658062449. Задолженность по кредитным договорам за №№ 208023 от 05.02.2008 года, 208031 от 14.02.2008 года, 208038 от 29.02.2008 года, 208089 от 15.04.2008 года, 208098 от 21.04.2008 года, 208107 от 25.04.2008 года, 208113 от 30.04.2008 года, 208156 от 17.06.2008 года, 208185 от 15.07.2008 года, 208192 от 23.07.2008 года, 208237 от 05.09.2008 года, 207284 от 19.11.2007 года на общую сумму - 368 308 622 рубля 84 копейки. Поручители: - «Энергопоставка XXI век»; - Хамидуллин Альфред Каримуллович. Задолженность уступлена по договору цессии ОАО «Сбербанк России». Правопреемство проведено.
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КазаньРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛИРИДАН 1
Все закупки и тендеры ЛИРИДАН 1
Адрес местонахождения
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
69.20.40.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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