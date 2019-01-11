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Номер извещения
ГП824207
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дебиторская задолженность ООО «Новгородоблэнергосбыт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2018 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Контактный телефон
+7 965 608-09-73
Факс
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Адрес электронной почты
Serge@bdcentr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиверстов Сергей -
Место рассмотрения предложений
Казань
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Задолженность по Кредитному договору № 0021 от 28.09.2011 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и ОАО «Новгородоблэнергосбыт» (ИНН 5321102236), и Договору поручительства № 21/П-Ю1 от 28.09.2011 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и ООО «ЭНЕРГОСТРИМ», права требования по которым были уступлены ООО «БДЦ» по Договору уступки прав (требований) № 59/18 от 11.10.2017 года, на сумму 190 875 313,38 рублей.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2019 15:00 GMT +311.01.2019 15:0011.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП824207Дата и время окончания срока приема заявок Задолженность по Кредитному договору № 0021 от 28.09.2011 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и ОАО «Новгородоблэнергосбыт» (ИНН 5321102236), и Договору поручительства № 21/П-Ю1 от 28.09.2011 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и ООО «ЭНЕРГОСТРИМ», права требования по которым были уступлены ООО «БДЦ» по Договору уступки прав (требований) № 59/18 от 11.10.2017 года, на сумму 190 875 313,38 рублей.Казань
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2019 15:0011.01.2019 15:0011.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП824207Дата и время вскрытия заявок Задолженность по Кредитному договору № 0021 от 28.09.2011 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и ОАО «Новгородоблэнергосбыт» (ИНН 5321102236), и Договору поручительства № 21/П-Ю1 от 28.09.2011 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и ООО «ЭНЕРГОСТРИМ», права требования по которым были уступлены ООО «БДЦ» по Договору уступки прав (требований) № 59/18 от 11.10.2017 года, на сумму 190 875 313,38 рублей.Казань
Подведение итогов не позднее
14.01.2019 15:0014.01.2019 15:0014.01.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП824207Подведение итогов не позднее Задолженность по Кредитному договору № 0021 от 28.09.2011 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и ОАО «Новгородоблэнергосбыт» (ИНН 5321102236), и Договору поручительства № 21/П-Ю1 от 28.09.2011 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и ООО «ЭНЕРГОСТРИМ», права требования по которым были уступлены ООО «БДЦ» по Договору уступки прав (требований) № 59/18 от 11.10.2017 года, на сумму 190 875 313,38 рублей.Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
14.01.201914.01.2019 15:0014.01.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП824207Подведение итогов не позднее Задолженность по Кредитному договору № 0021 от 28.09.2011 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и ОАО «Новгородоблэнергосбыт» (ИНН 5321102236), и Договору поручительства № 21/П-Ю1 от 28.09.2011 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и ООО «ЭНЕРГОСТРИМ», права требования по которым были уступлены ООО «БДЦ» по Договору уступки прав (требований) № 59/18 от 11.10.2017 года, на сумму 190 875 313,38 рублей.Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задолженность по Кредитному договору № 0021 от 28.09.2011 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и ОАО «Новгородоблэнергосбыт» (ИНН 5321102236), и Договору поручительства № 21/П-Ю1 от 28.09.2011 года, заключенному между АКБ «АК БАРС» и ООО «ЭНЕРГОСТРИМ», права требования по которым были уступлены ООО «БДЦ» по Договору уступки прав (требований) № 59/18 от 11.10.2017 года, на сумму 190 875 313,38 рублей.
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КазаньРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛИРИДАН 1
Все закупки и тендеры ЛИРИДАН 1
Адрес местонахождения
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
69.20.40.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1