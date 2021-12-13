Оказание услуг по автоперевозке ( ТБД , МТР, техники и ВЗиС) автомобильным транспортом с БВХ в г. Ленск на КС-1 (300км МГСС) и БВХ 277 км МГСС,1. Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973) 2. Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская», код стройки 1.СТНГ-2048-ЛС-СТ 2. СТНГ-2044-НС-КС