Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: 100 (сто) процентов от суммы фактически поставленного товара согласно заявки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12 и/или иного документа, предусмотренного законодательством РФ.