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Номер извещения
31807234099
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение электронно-вычислительного оборудования и оргтехники, источников питания для компьютерной техники и оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.11.2018 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Почтовый адрес
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Контактный телефон
+7 42622 2-02-03
Факс
+7 42622 2-37-95
Адрес электронной почты
ryaznatali2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рязанова Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Биробиджан
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Приобретение электронно-вычислительного оборудования и оргтехники, источников питания для компьютерной техники и оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2018 06:29 GMT +307.12.2018 06:2907.12.2018 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31807234099Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение электронно-вычислительного оборудования и оргтехники, источников питания для компьютерной техники и оргтехникиБиробиджан
Дата и время вскрытия заявок
07.12.2018 06:3007.12.2018 06:3007.12.2018 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31807234099Дата и время вскрытия заявок Приобретение электронно-вычислительного оборудования и оргтехники, источников питания для компьютерной техники и оргтехникиБиробиджан
Подведение итогов не позднее
10.12.2018 07:0010.12.2018 07:0010.12.2018 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807234099Подведение итогов не позднее Приобретение электронно-вычислительного оборудования и оргтехники, источников питания для компьютерной техники и оргтехникиБиробиджан
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение электронно-вычислительного оборудования и оргтехники, источников питания для компьютерной техники и оргтехники
Начальная цена
359 148,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
39 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Биробиджан, ул. Школьная 23.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Адрес местонахождения
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 39