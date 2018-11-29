Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом ЭТП на русском языке и должна содержать указанные в извещении о торгах о проведении торгов следующие сведения: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в настоящем извещении о торгах; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почт. адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; банковские реквизиты для возврата задатка. К заявке на участие в торгах должны прилагаться документы согл. требованиям действующего законодательства РФ и Регламента ЭТП, в т.ч. (но не ограничиваясь этим): документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка; копия договора о задатке; действительная на день представления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лиц) или из ЕГРИП (для ИП), датированная не ранее, чем за 30 дней до момента подачи заявки на участие, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации юр.лица или гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя согл. действующему законодательству РФ. Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью. Задаток в размере 10% от начальной цены лота на торгах должен быть зачислен в срок, не позднее последнего дня приема заявок на участие по реквизитам: ООО «Лиридан 1» р/с 40702810700020007814 в ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань, БИК 049205805, К/с 30101810000000000805. В назначении платежа указать: №лота и код торгов. Продажа имущества оформляется договором уступки прав требования (цессии), который заключает ООО «Лиридан 1» с победителем торгов в порядке согласно ГК РФ. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. Договор уступки прав требования (цессии) по результатам открытых торгов заключается вне электронной площадки. Договор уступки прав требования (цессии) заключается без использования электронных средств, в письменной форме лично с участником торгов, либо его полномочным представителем, при наличии у них надлежащим образом оформленных документов, удостоверяющих их личность и право на представление интересов участника торгов. Денежные средства от реализации имущества поступают на счет ООО "Лиридан 1". Лицо, уклонившееся от подписания протокола, обязано возместить причиненные этим убытки в части, превышающей размер предоставленного обеспечения. В случае, если победитель отказывается от принятия Прав требования, то договор уступки прав требования (цессии) считается расторгнутым с момента уведомления Победителем Продавца об отказе в получении Прав требования, при этом Победитель выплачивает Продавцу штраф в размере внесенного задатка. Если в соответствии с установленным законодательством заключение договора возможно только путем проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено в соответствии с законом. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен один участник, заявка которого соответствует условиям торгов и содержит предложение о цене Имущества не ниже установленной начальной цены продажи Имущества, договор уступки прав требования (цессии) заключается с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене. Победитель обязан уплатить в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость лота собственнику продаваемого имущества, за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам: ООО «Лиридан 1» р/с 40702810700020007814 в ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань, БИК 049205805, К/с 30101810000000000805. В назначении платежа указать: №лота и код торгов.