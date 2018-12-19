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Номер извещения
ГП835896
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дебиторская задолженность ООО "Вершина"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Контактный телефон
+7 965 608-09-73
Факс
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Адрес электронной почты
Serge@bdcentr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиверстов Сергей -
Место рассмотрения предложений
Казань
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Дебиторская задолженность ООО "Вершина" по кредитному договору на сумму 1 866 640 рублей. Имеется судебный акт. Имеется поручитель. Регион: Республика Татарстан.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2018 15:00 GMT +319.12.2018 15:0019.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП835896Дата и время окончания срока приема заявок Дебиторская задолженность ООО "Вершина" по кредитному договору на сумму 1 866 640 рублей. Имеется судебный акт. Имеется поручитель. Регион: Республика Татарстан.Казань
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2018 15:0019.12.2018 15:0019.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП835896Дата и время вскрытия заявок Дебиторская задолженность ООО "Вершина" по кредитному договору на сумму 1 866 640 рублей. Имеется судебный акт. Имеется поручитель. Регион: Республика Татарстан.Казань
Подведение итогов не позднее
21.12.2018 16:0021.12.2018 16:0021.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП835896Подведение итогов не позднее Дебиторская задолженность ООО "Вершина" по кредитному договору на сумму 1 866 640 рублей. Имеется судебный акт. Имеется поручитель. Регион: Республика Татарстан.Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
21.12.201821.12.2018 16:0021.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП835896Подведение итогов не позднее Дебиторская задолженность ООО "Вершина" по кредитному договору на сумму 1 866 640 рублей. Имеется судебный акт. Имеется поручитель. Регион: Республика Татарстан.Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дебиторская задолженность ООО "Вершина" по кредитному договору на сумму 1 866 640 рублей. Имеется судебный акт. Имеется поручитель. Регион: Республика Татарстан.
Начальная цена
186 664,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КазаньРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛИРИДАН 1
Все закупки и тендеры ЛИРИДАН 1
Адрес местонахождения
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
69.20.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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