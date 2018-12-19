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    Главная / Торги / Дебиторская задолженность ООО "Вершина"

    Дебиторская задолженность ООО "Вершина"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2018 15:0019.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП835896Дата и время окончания срока приема заявок Дебиторская задолженность ООО "Вершина" по кредитному договору на сумму 1 866 640 рублей. Имеется судебный акт. Имеется поручитель. Регион: Республика Татарстан.КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП835896

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дебиторская задолженность ООО "Вершина"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор задатка

    Договор цессии

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИРИДАН 1
    Все закупки и тендеры ЛИРИДАН 1

    Юридический адрес

    420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209

    Почтовый адрес

    420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209

    Контактный телефон

    +7 965 608-09-73

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Serge@bdcentr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиверстов Сергей -

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дебиторская задолженность ООО "Вершина" по кредитному договору на сумму 1 866 640 рублей. Имеется судебный акт. Имеется поручитель. Регион: Республика Татарстан.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2018 15:00 GMT +319.12.2018 15:0019.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП835896Дата и время окончания срока приема заявок Дебиторская задолженность ООО "Вершина" по кредитному договору на сумму 1 866 640 рублей. Имеется судебный акт. Имеется поручитель. Регион: Республика Татарстан.Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2018 15:0019.12.2018 15:0019.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП835896Дата и время вскрытия заявок Дебиторская задолженность ООО "Вершина" по кредитному договору на сумму 1 866 640 рублей. Имеется судебный акт. Имеется поручитель. Регион: Республика Татарстан.Казань

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2018 16:0021.12.2018 16:0021.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП835896Подведение итогов не позднее Дебиторская задолженность ООО "Вершина" по кредитному договору на сумму 1 866 640 рублей. Имеется судебный акт. Имеется поручитель. Регион: Республика Татарстан.Казань

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    21.12.201821.12.2018 16:0021.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП835896Подведение итогов не позднее Дебиторская задолженность ООО "Вершина" по кредитному договору на сумму 1 866 640 рублей. Имеется судебный акт. Имеется поручитель. Регион: Республика Татарстан.Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дебиторская задолженность ООО "Вершина" по кредитному договору на сумму 1 866 640 рублей. Имеется судебный акт. Имеется поручитель. Регион: Республика Татарстан.

    Начальная цена

    186 664,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. КазаньРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом ЭТП на русском языке и должна содержать указанные в извещении о торгах о проведении торгов следующие сведения: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в настоящем извещении о торгах; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почт. адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; банковские реквизиты для возврата задатка. К заявке на участие в торгах должны прилагаться документы согл. требованиям действующего законодательства РФ и Регламента ЭТП, в т.ч. (но не ограничиваясь этим): документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка; копия договора о задатке; действительная на день представления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лиц) или из ЕГРИП (для ИП), датированная не ранее, чем за 30 дней до момента подачи заявки на участие, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации юр.лица или гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя согл. действующему законодательству РФ. Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью. Задаток в размере 10% от начальной цены лота на торгах должен быть зачислен в срок, не позднее последнего дня приема заявок на участие по реквизитам: ООО «Лиридан 1» р/с 40702810700020007814 в ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань, БИК 049205805, К/с 30101810000000000805. В назначении платежа указать: №лота и код торгов. Продажа имущества оформляется договором уступки прав требования (цессии), который заключает ООО «Лиридан 1» с победителем торгов в порядке согласно ГК РФ. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. Договор уступки прав требования (цессии) по результатам открытых торгов заключается вне электронной площадки. Договор уступки прав требования (цессии) заключается без использования электронных средств, в письменной форме лично с участником торгов, либо его полномочным представителем, при наличии у них надлежащим образом оформленных документов, удостоверяющих их личность и право на представление интересов участника торгов. Денежные средства от реализации имущества поступают на счет ООО "Лиридан 1". Лицо, уклонившееся от подписания протокола, обязано возместить причиненные этим убытки в части, превышающей размер предоставленного обеспечения. В случае, если победитель отказывается от принятия Прав требования, то договор уступки прав требования (цессии) считается расторгнутым с момента уведомления Победителем Продавца об отказе в получении Прав требования, при этом Победитель выплачивает Продавцу штраф в размере внесенного задатка. Если в соответствии с установленным законодательством заключение договора возможно только путем проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено в соответствии с законом. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен один участник, заявка которого соответствует условиям торгов и содержит предложение о цене Имущества не ниже установленной начальной цены продажи Имущества, договор уступки прав требования (цессии) заключается с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене. Победитель обязан уплатить в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость лота собственнику продаваемого имущества, за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам: ООО «Лиридан 1» р/с 40702810700020007814 в ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань, БИК 049205805, К/с 30101810000000000805. В назначении платежа указать: №лота и код торгов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛИРИДАН 1
    Все закупки и тендеры ЛИРИДАН 1

    Адрес местонахождения

    420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209

    Классификатор ОКПД2

    69.20.40

    Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дебиторская задолженность ООО "Вершина" по кредитному договору на сумму 1 866 640 рублей. Имеется судебный акт. Имеется поручитель. Регион: Республика Татарстан."

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