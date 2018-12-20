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Номер извещения
ГП835894
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дебиторская задолженность ИП Богомоловой Н.А. по кредитному договору на сумму 940 520 рублей. Имеется судебный акт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
Контактный телефон
+7 965 608-09-73
Факс
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Адрес электронной почты
Serge@bdcentr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиверстов Сергей -
Место рассмотрения предложений
Казань
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Дебиторская задолженность ИП Богомоловой Н.А. по кредитному договору на сумму 940 520 рублей. Имеется судебный акт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2018 15:00 GMT +320.12.2018 15:0020.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП835894Дата и время окончания срока приема заявок Дебиторская задолженность ИП Богомоловой Н.А. по кредитному договору на сумму 940 520 рублей. Имеется судебный акт.Казань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.12.2018 15:0021.12.2018 15:0021.12.2018 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП835894Дата окончания срока рассмотрения заявок Дебиторская задолженность ИП Богомоловой Н.А. по кредитному договору на сумму 940 520 рублей. Имеется судебный акт.Казань
Дата и время проведения
21.12.2018 15:0021.12.2018 15:0021.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП835894Дата и время проведения Дебиторская задолженность ИП Богомоловой Н.А. по кредитному договору на сумму 940 520 рублей. Имеется судебный акт.Казань
Подведение итогов не позднее
21.12.2018 16:0021.12.2018 16:0021.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП835894Подведение итогов не позднее Дебиторская задолженность ИП Богомоловой Н.А. по кредитному договору на сумму 940 520 рублей. Имеется судебный акт.Казань
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дебиторская задолженность ИП Богомоловой Н.А. по кредитному договору на сумму 940 520 рублей. Имеется судебный акт.
Начальная цена
94 052,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КазаньРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛИРИДАН 1
Все закупки и тендеры ЛИРИДАН 1
Адрес местонахождения
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Дзержинского, д. 5, пом. 209
69.20.40.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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