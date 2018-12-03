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Номер извещения
ГП823912
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2018 12:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в
Почтовый адрес
445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в
Контактный телефон
+7 966 195-03-66
Факс
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Адрес электронной почты
1950366@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трофимова Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Тольятти
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.12.2018 12:00 GMT +303.12.2018 12:0003.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП823912Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.Тольятти
Дата и время вскрытия заявок
03.12.2018 15:0003.12.2018 15:0003.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП823912Дата и время вскрытия заявок Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.Тольятти
Подведение итогов не позднее
03.12.2018 17:0003.12.2018 17:0003.12.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП823912Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.Тольятти
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно проекта
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 47, корпус А, ТЦ "АврорРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в
43.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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