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    Главная / Торги / Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.

    Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 12:0003.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП823912Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.ТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП823912

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 12:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Проект

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕГИЯ
    Все закупки и тендеры ЭЛЕГИЯ

    Юридический адрес

    445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в

    Почтовый адрес

    445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в

    Контактный телефон

    +7 966 195-03-66

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    1950366@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2018 12:00 GMT +303.12.2018 12:0003.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП823912Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.Тольятти

    Дата и время вскрытия заявок

    03.12.2018 15:0003.12.2018 15:0003.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП823912Дата и время вскрытия заявок Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.Тольятти

    Подведение итогов не позднее

    03.12.2018 17:0003.12.2018 17:0003.12.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП823912Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.Тольятти

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    03.12.201803.12.2018 17:0003.12.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП823912Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.Тольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно проекта

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 47, корпус А, ТЦ "АврорРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭЛЕГИЯ
    Все закупки и тендеры ЭЛЕГИЯ

    Адрес местонахождения

    445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в

    Классификатор ОКПД2

    43.3

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СТРОИТЕЛЬСТВО"

    Кол-во: 0

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