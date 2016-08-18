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Номер извещения
ГП502304
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества ОАО "Минудобрения"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
13.02.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Почтовый адрес
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Контактный телефон
+7 499 390-50-20
Факс
{}
Адрес электронной почты
sav@promconsult.com
Ф.И.О. контактного лица
Смирякин Анатолий Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл
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Форсунка ФПМ-2000/1500
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Форсунка ФПМ-2000/1500Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Форсунка ФПМ-2000/1500Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Форсунка ФПМ-2000/1500Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Форсунка ФПМ-2000/1500Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Форсунка ФПМ-2000/1500
Начальная цена
106 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
H
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K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Форсунка ФПМ-2000/1500
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Форсунка ФПМ-2000/1500Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Форсунка ФПМ-2000/1500Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Форсунка ФПМ-2000/1500Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Форсунка ФПМ-2000/1500Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Форсунка ФПМ-2000/1500
Начальная цена
71 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Клапан 25нж50нж D 25
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Клапан 25нж50нж D 25Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Клапан 25нж50нж D 25Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Клапан 25нж50нж D 25Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Клапан 25нж50нж D 25Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клапан 25нж50нж D 25
Начальная цена
24 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Воздухоохладитель И 183
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Воздухоохладитель И 183Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Воздухоохладитель И 183Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Воздухоохладитель И 183Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Воздухоохладитель И 183Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Воздухоохладитель И 183
Начальная цена
23 166,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Емкость V 50 м3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Емкость V 50 м3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Емкость V 50 м3Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Емкость V 50 м3Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Емкость V 50 м3Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Емкость V 50 м3
Начальная цена
39 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Труба полиэтиленовая SDR 100-280х25.4 Ру15 18599-2001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Труба полиэтиленовая SDR 100-280х25.4 Ру15 18599-2001Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Труба полиэтиленовая SDR 100-280х25.4 Ру15 18599-2001Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Труба полиэтиленовая SDR 100-280х25.4 Ру15 18599-2001Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Труба полиэтиленовая SDR 100-280х25.4 Ру15 18599-2001Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба полиэтиленовая SDR 100-280х25.4 Ру15 18599-2001
Начальная цена
58 587,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 39.6
Аппарат без электродвигателя 6300
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Аппарат без электродвигателя 6300Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Аппарат без электродвигателя 6300Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Аппарат без электродвигателя 6300Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Аппарат без электродвигателя 6300Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аппарат без электродвигателя 6300
Начальная цена
46 007,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Аппарат выпарной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Аппарат выпарнойМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Аппарат выпарнойМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Аппарат выпарнойМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Аппарат выпарнойМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аппарат выпарной
Начальная цена
120 386,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Насос циркуляционный GRUNDFOS TP 40-30/4 серия 200
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Насос циркуляционный GRUNDFOS TP 40-30/4 серия 200Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Насос циркуляционный GRUNDFOS TP 40-30/4 серия 200Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Насос циркуляционный GRUNDFOS TP 40-30/4 серия 200Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Насос циркуляционный GRUNDFOS TP 40-30/4 серия 200Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Насос циркуляционный GRUNDFOS TP 40-30/4 серия 200
Начальная цена
41 796,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Швеллер перфорированный К225 80х40
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Швеллер перфорированный К225 80х40Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Швеллер перфорированный К225 80х40Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Швеллер перфорированный К225 80х40Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Швеллер перфорированный К225 80х40Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Швеллер перфорированный К225 80х40
Начальная цена
40 392,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 432
Крышка лотка горячеоцинк.600
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Крышка лотка горячеоцинк.600Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Крышка лотка горячеоцинк.600Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Крышка лотка горячеоцинк.600Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Крышка лотка горячеоцинк.600Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Крышка лотка горячеоцинк.600
Начальная цена
140 389,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Подвеска К340
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Подвеска К340Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Подвеска К340Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Подвеска К340Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Подвеска К340Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подвеска К340
Начальная цена
35 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
Вентиль запорный вакуумный фланцевый D 25 P 16
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Вентиль запорный вакуумный фланцевый D 25 P 16Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Вентиль запорный вакуумный фланцевый D 25 P 16Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Вентиль запорный вакуумный фланцевый D 25 P 16Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Вентиль запорный вакуумный фланцевый D 25 P 16Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вентиль запорный вакуумный фланцевый D 25 P 16
Начальная цена
89 491,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Задвижка с комплектом ответных фланцев 30с15нж D 350 Р 40
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка с комплектом ответных фланцев 30с15нж D 350 Р 40Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Задвижка с комплектом ответных фланцев 30с15нж D 350 Р 40Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Задвижка с комплектом ответных фланцев 30с15нж D 350 Р 40Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Задвижка с комплектом ответных фланцев 30с15нж D 350 Р 40Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задвижка с комплектом ответных фланцев 30с15нж D 350 Р 40
Начальная цена
89 572,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Комплект ответных фланцев к клапану обратному поворотному D 150 P 160
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Комплект ответных фланцев к клапану обратному поворотному D 150 P 160Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Комплект ответных фланцев к клапану обратному поворотному D 150 P 160Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Комплект ответных фланцев к клапану обратному поворотному D 150 P 160Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Комплект ответных фланцев к клапану обратному поворотному D 150 P 160Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплект ответных фланцев к клапану обратному поворотному D 150 P 160
Начальная цена
34 590,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Переключатель СМЦ-622 Ду200
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Переключатель СМЦ-622 Ду200Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Переключатель СМЦ-622 Ду200Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Переключатель СМЦ-622 Ду200Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Переключатель СМЦ-622 Ду200Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Переключатель СМЦ-622 Ду200
Начальная цена
41 351,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Клапан 15кч888р D 25 P 16
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Клапан 15кч888р D 25 P 16Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Клапан 15кч888р D 25 P 16Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Клапан 15кч888р D 25 P 16Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Клапан 15кч888р D 25 P 16Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клапан 15кч888р D 25 P 16
Начальная цена
24 890,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кран шаровый КШТВГ-н/ж ст с эл.при
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Кран шаровый КШТВГ-н/ж ст с эл.приМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Кран шаровый КШТВГ-н/ж ст с эл.приМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Кран шаровый КШТВГ-н/ж ст с эл.приМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Кран шаровый КШТВГ-н/ж ст с эл.приМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кран шаровый КШТВГ-н/ж ст с эл.при
Начальная цена
127 420,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Лоток ЛП 105
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Лоток ЛП 105Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Лоток ЛП 105Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Лоток ЛП 105Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Лоток ЛП 105Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лоток ЛП 105
Начальная цена
24 905,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 170
Короб ПГ 150х150
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Короб ПГ 150х150Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Короб ПГ 150х150Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Короб ПГ 150х150Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Короб ПГ 150х150Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Короб ПГ 150х150
Начальная цена
25 475,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Лоток перфорированный металлический замковый трубчатый ЛПМЗТ-200пр 200х50х2500
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Лоток перфорированный металлический замковый трубчатый ЛПМЗТ-200пр 200х50х2500Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Лоток перфорированный металлический замковый трубчатый ЛПМЗТ-200пр 200х50х2500Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Лоток перфорированный металлический замковый трубчатый ЛПМЗТ-200пр 200х50х2500Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Лоток перфорированный металлический замковый трубчатый ЛПМЗТ-200пр 200х50х2500Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лоток перфорированный металлический замковый трубчатый ЛПМЗТ-200пр 200х50х2500
Начальная цена
22 570,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 170
Фильтр рукавный КФЕ24Б6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Фильтр рукавный КФЕ24Б6Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Фильтр рукавный КФЕ24Б6Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Фильтр рукавный КФЕ24Б6Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фильтр рукавный КФЕ24Б6Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фильтр рукавный КФЕ24Б6
Начальная цена
493 184,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Шнек-холодильник
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Шнек-холодильникМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Шнек-холодильникМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Шнек-холодильникМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Шнек-холодильникМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шнек-холодильник
Начальная цена
39 713,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Печь сушильная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Печь сушильнаяМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Печь сушильнаяМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Печь сушильнаяМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Печь сушильнаяМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Печь сушильная
Начальная цена
265 495,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сборник V 16 м3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Сборник V 16 м3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Сборник V 16 м3Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Сборник V 16 м3Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Сборник V 16 м3Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сборник V 16 м3
Начальная цена
238 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Конвейер скребковый КСТ-200
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Конвейер скребковый КСТ-200Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Конвейер скребковый КСТ-200Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Конвейер скребковый КСТ-200Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Конвейер скребковый КСТ-200Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Конвейер скребковый КСТ-200
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Теплообменник 1400 ТП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Теплообменник 1400 ТПМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Теплообменник 1400 ТПМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Теплообменник 1400 ТПМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Теплообменник 1400 ТПМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Теплообменник 1400 ТП
Начальная цена
30 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Бункер затаривания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Бункер затариванияМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Бункер затариванияМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Бункер затариванияМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Бункер затариванияМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бункер затаривания
Начальная цена
35 654,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Теплообменник конденсаторный 500 ТУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Теплообменник конденсаторный 500 ТУМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Теплообменник конденсаторный 500 ТУМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Теплообменник конденсаторный 500 ТУМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Теплообменник конденсаторный 500 ТУМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Теплообменник конденсаторный 500 ТУ
Начальная цена
35 845,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Барабан сушильный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Барабан сушильныйМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Барабан сушильныйМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Барабан сушильныйМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Барабан сушильныйМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Барабан сушильный
Начальная цена
40 076,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Теплообменник 1200 ТНГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Теплообменник 1200 ТНГМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Теплообменник 1200 ТНГМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Теплообменник 1200 ТНГМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Теплообменник 1200 ТНГМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Теплообменник 1200 ТНГ
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Насос ЦНС 180/170
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Насос ЦНС 180/170Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Насос ЦНС 180/170Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Насос ЦНС 180/170Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Насос ЦНС 180/170Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Насос ЦНС 180/170
Начальная цена
35 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Аппарат 201-125 V 2 м3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Аппарат 201-125 V 2 м3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Аппарат 201-125 V 2 м3Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Аппарат 201-125 V 2 м3Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Аппарат 201-125 V 2 м3Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аппарат 201-125 V 2 м3
Начальная цена
43 540,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Насос 100с 30
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Насос 100с 30Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Насос 100с 30Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Насос 100с 30Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Насос 100с 30Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Насос 100с 30
Начальная цена
49 533,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Колонна пульсационная с баком
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Колонна пульсационная с бакомМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Колонна пульсационная с бакомМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Колонна пульсационная с бакомМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Колонна пульсационная с бакомМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Колонна пульсационная с баком
Начальная цена
144 892,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Прокладка П-образная уплотнительная под стекло 5мм 17х10х5х2.5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Прокладка П-образная уплотнительная под стекло 5мм 17х10х5х2.5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Прокладка П-образная уплотнительная под стекло 5мм 17х10х5х2.5Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Прокладка П-образная уплотнительная под стекло 5мм 17х10х5х2.5Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Прокладка П-образная уплотнительная под стекло 5мм 17х10х5х2.5Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прокладка П-образная уплотнительная под стекло 5мм 17х10х5х2.5
Начальная цена
166 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1668
Отвод сталь 20 15-114x5 36-42-81
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Отвод сталь 20 15-114x5 36-42-81Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Отвод сталь 20 15-114x5 36-42-81Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Отвод сталь 20 15-114x5 36-42-81Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 15-114x5 36-42-81Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отвод сталь 20 15-114x5 36-42-81
Начальная цена
22 150,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Отвод сталь 20 60 325x8 ОСТ36-42-81
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Отвод сталь 20 60 325x8 ОСТ36-42-81Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Отвод сталь 20 60 325x8 ОСТ36-42-81Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Отвод сталь 20 60 325x8 ОСТ36-42-81Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 60 325x8 ОСТ36-42-81Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отвод сталь 20 60 325x8 ОСТ36-42-81
Начальная цена
33 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Тройник 76х7-45х5 17376-01
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Тройник 76х7-45х5 17376-01Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Тройник 76х7-45х5 17376-01Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Тройник 76х7-45х5 17376-01Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Тройник 76х7-45х5 17376-01Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тройник 76х7-45х5 17376-01
Начальная цена
20 136,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20
Начальная цена
102 258,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
Отвод сталь 20 2-45-50-32-83х14-20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Отвод сталь 20 2-45-50-32-83х14-20Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Отвод сталь 20 2-45-50-32-83х14-20Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Отвод сталь 20 2-45-50-32-83х14-20Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 2-45-50-32-83х14-20Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отвод сталь 20 2-45-50-32-83х14-20
Начальная цена
32 934,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20
Начальная цена
68 172,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Отвод сталь 20 2-15-50-32-83х14-20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Отвод сталь 20 2-15-50-32-83х14-20Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Отвод сталь 20 2-15-50-32-83х14-20Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Отвод сталь 20 2-15-50-32-83х14-20Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 2-15-50-32-83х14-20Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отвод сталь 20 2-15-50-32-83х14-20
Начальная цена
21 584,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Фланец 15Х5М 2-100-63 12821-80
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Фланец 15Х5М 2-100-63 12821-80Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Фланец 15Х5М 2-100-63 12821-80Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Фланец 15Х5М 2-100-63 12821-80Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фланец 15Х5М 2-100-63 12821-80Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фланец 15Х5М 2-100-63 12821-80
Начальная цена
105 732,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Переход ст20 Э219x6-108x4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Переход ст20 Э219x6-108x4Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Переход ст20 Э219x6-108x4Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Переход ст20 Э219x6-108x4Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Переход ст20 Э219x6-108x4Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Переход ст20 Э219x6-108x4
Начальная цена
40 040,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Фланец сталь 20 2-100-25 12821-80
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Фланец сталь 20 2-100-25 12821-80Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Фланец сталь 20 2-100-25 12821-80Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Фланец сталь 20 2-100-25 12821-80Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фланец сталь 20 2-100-25 12821-80Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фланец сталь 20 2-100-25 12821-80
Начальная цена
21 024,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
Переход эксцентрический сталь 20 377х12-219х8 17378-2001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Переход эксцентрический сталь 20 377х12-219х8 17378-2001Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Переход эксцентрический сталь 20 377х12-219х8 17378-2001Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Переход эксцентрический сталь 20 377х12-219х8 17378-2001Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Переход эксцентрический сталь 20 377х12-219х8 17378-2001Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Переход эксцентрический сталь 20 377х12-219х8 17378-2001
Начальная цена
47 632,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Фланец 1-200х10 ст20 12820-01
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Фланец 1-200х10 ст20 12820-01Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Фланец 1-200х10 ст20 12820-01Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Фланец 1-200х10 ст20 12820-01Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фланец 1-200х10 ст20 12820-01Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фланец 1-200х10 ст20 12820-01
Начальная цена
37 950,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 66
Фланец 12Х18Н10Т 3-100-25
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Фланец 12Х18Н10Т 3-100-25Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Фланец 12Х18Н10Т 3-100-25Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Фланец 12Х18Н10Т 3-100-25Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фланец 12Х18Н10Т 3-100-25Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фланец 12Х18Н10Т 3-100-25
Начальная цена
97 632,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
Отвод 90-159х8 R=2000 L=3140
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Отвод 90-159х8 R=2000 L=3140Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Отвод 90-159х8 R=2000 L=3140Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Отвод 90-159х8 R=2000 L=3140Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод 90-159х8 R=2000 L=3140Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отвод 90-159х8 R=2000 L=3140
Начальная цена
20 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Переход 220-190
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Переход 220-190Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Переход 220-190Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Переход 220-190Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Переход 220-190Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Переход 220-190
Начальная цена
25 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17
ЗИП"А" для АХИ25/32.1366
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП"А" для АХИ25/32.1366Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок ЗИП"А" для АХИ25/32.1366Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения ЗИП"А" для АХИ25/32.1366Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее ЗИП"А" для АХИ25/32.1366Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИП"А" для АХИ25/32.1366
Начальная цена
22 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Шнур резиновый тепл. 60мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Шнур резиновый тепл. 60ммМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Шнур резиновый тепл. 60ммМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Шнур резиновый тепл. 60ммМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Шнур резиновый тепл. 60ммМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шнур резиновый тепл. 60мм
Начальная цена
23 214,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 79.4
Пруток ВЗК D 5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Пруток ВЗК D 5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Пруток ВЗК D 5Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Пруток ВЗК D 5Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Пруток ВЗК D 5Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пруток ВЗК D 5
Начальная цена
36 542,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Установка получения водорода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Установка получения водородаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Установка получения водородаМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Установка получения водородаМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Установка получения водородаМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка получения водорода
Начальная цена
280 347,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6
Начальная цена
84 745,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Фильтроэлемент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок ФильтроэлементМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок ФильтроэлементМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения ФильтроэлементМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее ФильтроэлементМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фильтроэлемент
Начальная цена
383 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21
Клей SC2000 (зеленый)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Клей SC2000 (зеленый)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Клей SC2000 (зеленый)Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Клей SC2000 (зеленый)Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Клей SC2000 (зеленый)Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клей SC2000 (зеленый)
Начальная цена
31 942,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
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K
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 65
Клей SC2000 (зеленый)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Клей SC2000 (зеленый)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Клей SC2000 (зеленый)Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Клей SC2000 (зеленый)Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Клей SC2000 (зеленый)Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клей SC2000 (зеленый)
Начальная цена
31 942,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 65
Пруток ВЗК D 3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Пруток ВЗК D 3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Пруток ВЗК D 3Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Пруток ВЗК D 3Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Пруток ВЗК D 3Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пруток ВЗК D 3
Начальная цена
37 559,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 1х185
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 1х185Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 1х185Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 1х185Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 1х185Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 1х185
Начальная цена
408 724,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 240
Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 4х240
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 4х240Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 4х240Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 4х240Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 4х240Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 4х240
Начальная цена
470 594,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 53
Баллон с двумя вентилями ВС-16 БМК-300В-2-2-1-2 ТУ 7551-003-23204567-2000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Баллон с двумя вентилями ВС-16 БМК-300В-2-2-1-2 ТУ 7551-003-23204567-2000Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Баллон с двумя вентилями ВС-16 БМК-300В-2-2-1-2 ТУ 7551-003-23204567-2000Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Баллон с двумя вентилями ВС-16 БМК-300В-2-2-1-2 ТУ 7551-003-23204567-2000Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Баллон с двумя вентилями ВС-16 БМК-300В-2-2-1-2 ТУ 7551-003-23204567-2000Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Баллон с двумя вентилями ВС-16 БМК-300В-2-2-1-2 ТУ 7551-003-23204567-2000
Начальная цена
39 605,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л.Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л.Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л.Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л.
Начальная цена
110 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
Муфта соединительная Прогресс ПСтО-10-150/240-Р
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Муфта соединительная Прогресс ПСтО-10-150/240-РМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Муфта соединительная Прогресс ПСтО-10-150/240-РМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Муфта соединительная Прогресс ПСтО-10-150/240-РМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Муфта соединительная Прогресс ПСтО-10-150/240-РМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Муфта соединительная Прогресс ПСтО-10-150/240-Р
Начальная цена
33 864,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
Покрытие полиэтиленовое
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Покрытие полиэтиленовоеМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Покрытие полиэтиленовоеМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Покрытие полиэтиленовоеМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Покрытие полиэтиленовоеМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покрытие полиэтиленовое
Начальная цена
20 405,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
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F
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 396
Волокно рубленное "Рувол-М"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Волокно рубленное "Рувол-М"Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Волокно рубленное "Рувол-М"Москва
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Волокно рубленное "Рувол-М"Москва
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Волокно рубленное "Рувол-М"Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Волокно рубленное "Рувол-М"
Начальная цена
180 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Доска половая буковая
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Доска половая буковаяМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Доска половая буковаяМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Доска половая буковаяМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Доска половая буковаяМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доска половая буковая
Начальная цена
561 864,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1404.66
Доска АЦЭИД 1200х800х8мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Доска АЦЭИД 1200х800х8ммМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Доска АЦЭИД 1200х800х8ммМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Доска АЦЭИД 1200х800х8ммМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Доска АЦЭИД 1200х800х8ммМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доска АЦЭИД 1200х800х8мм
Начальная цена
36 065,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B
C
D
E
F
G
K
P
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 91.2
Гидрозатвор для 1-го сепаратора N-FA 0714 12Х18Н10Т
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Гидрозатвор для 1-го сепаратора N-FA 0714 12Х18Н10ТМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Гидрозатвор для 1-го сепаратора N-FA 0714 12Х18Н10ТМосква
Дата и время проведения
03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Гидрозатвор для 1-го сепаратора N-FA 0714 12Х18Н10ТМосква
Подведение итогов не позднее
06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Гидрозатвор для 1-го сепаратора N-FA 0714 12Х18Н10ТМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гидрозатвор для 1-го сепаратора N-FA 0714 12Х18Н10Т
Начальная цена
81 770,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89
Отсутствуют
A
B