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    Главная / Торги / Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества ОАО "Минудобрения"

    Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества ОАО "Минудобрения"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП502304

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества ОАО "Минудобрения"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.02.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Юридический адрес

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Почтовый адрес

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Контактный телефон

    +7 499 390-50-20

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    sav@promconsult.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирякин Анатолий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства

    Закупки и тендеры Продукция горнодобывающих производств

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Закупки и тендеры Водоснабжение; водоотведение, услуги по удалению и рекультивации отходов

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Закупки и тендеры Услуги транспорта и складского хозяйства

    Закупки и тендеры Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания

    Закупки и тендеры Услуги в области информации и связи

    Закупки и тендеры Услуги финансовые и страховые

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

    Закупки и тендеры Услуги в области образования

    Ключевые слова:

    кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Форсунка ФПМ-2000/1500

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Форсунка ФПМ-2000/1500Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Форсунка ФПМ-2000/1500Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Форсунка ФПМ-2000/1500Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Форсунка ФПМ-2000/1500Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Форсунка ФПМ-2000/1500Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Форсунка ФПМ-2000/1500

    Начальная цена

    106 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    H

    ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ

    I

    ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

    J

    ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Форсунка ФПМ-2000/1500"

    Кол-во: 6

    Лот 2

    Форсунка ФПМ-2000/1500

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Форсунка ФПМ-2000/1500Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Форсунка ФПМ-2000/1500Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Форсунка ФПМ-2000/1500Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Форсунка ФПМ-2000/1500Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Форсунка ФПМ-2000/1500Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Форсунка ФПМ-2000/1500

    Начальная цена

    71 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Форсунка ФПМ-2000/1500"

    Кол-во: 4

    Лот 3

    Клапан 25нж50нж D 25

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Клапан 25нж50нж D 25Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Клапан 25нж50нж D 25Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Клапан 25нж50нж D 25Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Клапан 25нж50нж D 25Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Клапан 25нж50нж D 25Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клапан 25нж50нж D 25

    Начальная цена

    24 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан 25нж50нж D 25 "

    Кол-во: 2

    Лот 4

    Воздухоохладитель И 183

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Воздухоохладитель И 183Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Воздухоохладитель И 183Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Воздухоохладитель И 183Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Воздухоохладитель И 183Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Воздухоохладитель И 183Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Воздухоохладитель И 183

    Начальная цена

    23 166,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Воздухоохладитель И 183"

    Кол-во: 2

    Лот 5

    Емкость V 50 м3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Емкость V 50 м3Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Емкость V 50 м3Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Емкость V 50 м3Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Емкость V 50 м3Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Емкость V 50 м3Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Емкость V 50 м3

    Начальная цена

    39 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Емкость V 50 м3"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Труба полиэтиленовая SDR 100-280х25.4 Ру15 18599-2001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Труба полиэтиленовая SDR 100-280х25.4 Ру15 18599-2001Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Труба полиэтиленовая SDR 100-280х25.4 Ру15 18599-2001Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Труба полиэтиленовая SDR 100-280х25.4 Ру15 18599-2001Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Труба полиэтиленовая SDR 100-280х25.4 Ру15 18599-2001Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Труба полиэтиленовая SDR 100-280х25.4 Ру15 18599-2001Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба полиэтиленовая SDR 100-280х25.4 Ру15 18599-2001

    Начальная цена

    58 587,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба полиэтиленовая SDR 100-280х25.4 Ру15 18599-2001"

    Кол-во: 39.6

    Лот 7

    Аппарат без электродвигателя 6300

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Аппарат без электродвигателя 6300Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Аппарат без электродвигателя 6300Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Аппарат без электродвигателя 6300Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Аппарат без электродвигателя 6300Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Аппарат без электродвигателя 6300Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аппарат без электродвигателя 6300

    Начальная цена

    46 007,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат без электродвигателя 6300"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Аппарат выпарной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Аппарат выпарнойМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Аппарат выпарнойМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Аппарат выпарнойМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Аппарат выпарнойМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Аппарат выпарнойМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аппарат выпарной

    Начальная цена

    120 386,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат выпарной"

    Кол-во: 1

    Лот 9

    Насос циркуляционный GRUNDFOS TP 40-30/4 серия 200

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Насос циркуляционный GRUNDFOS TP 40-30/4 серия 200Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Насос циркуляционный GRUNDFOS TP 40-30/4 серия 200Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Насос циркуляционный GRUNDFOS TP 40-30/4 серия 200Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Насос циркуляционный GRUNDFOS TP 40-30/4 серия 200Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Насос циркуляционный GRUNDFOS TP 40-30/4 серия 200Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насос циркуляционный GRUNDFOS TP 40-30/4 серия 200

    Начальная цена

    41 796,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос циркуляционный GRUNDFOS TP 40-30/4 серия 200"

    Кол-во: 3

    Лот 10

    Швеллер перфорированный К225 80х40

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Швеллер перфорированный К225 80х40Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Швеллер перфорированный К225 80х40Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Швеллер перфорированный К225 80х40Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Швеллер перфорированный К225 80х40Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Швеллер перфорированный К225 80х40Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Швеллер перфорированный К225 80х40

    Начальная цена

    40 392,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Швеллер перфорированный К225 80х40"

    Кол-во: 432

    Лот 11

    Крышка лотка горячеоцинк.600

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Крышка лотка горячеоцинк.600Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Крышка лотка горячеоцинк.600Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Крышка лотка горячеоцинк.600Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Крышка лотка горячеоцинк.600Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Крышка лотка горячеоцинк.600Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Крышка лотка горячеоцинк.600

    Начальная цена

    140 389,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крышка лотка горячеоцинк.600"

    Кол-во: 60

    Лот 12

    Подвеска К340

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Подвеска К340Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Подвеска К340Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Подвеска К340Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Подвеска К340Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Подвеска К340Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подвеска К340

    Начальная цена

    35 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подвеска К340"

    Кол-во: 14

    Лот 13

    Вентиль запорный вакуумный фланцевый D 25 P 16

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Вентиль запорный вакуумный фланцевый D 25 P 16Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Вентиль запорный вакуумный фланцевый D 25 P 16Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Вентиль запорный вакуумный фланцевый D 25 P 16Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Вентиль запорный вакуумный фланцевый D 25 P 16Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Вентиль запорный вакуумный фланцевый D 25 P 16Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вентиль запорный вакуумный фланцевый D 25 P 16

    Начальная цена

    89 491,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентиль запорный вакуумный фланцевый D 25 P 16"

    Кол-во: 8

    Лот 14

    Задвижка с комплектом ответных фланцев 30с15нж D 350 Р 40

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка с комплектом ответных фланцев 30с15нж D 350 Р 40Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Задвижка с комплектом ответных фланцев 30с15нж D 350 Р 40Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Задвижка с комплектом ответных фланцев 30с15нж D 350 Р 40Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Задвижка с комплектом ответных фланцев 30с15нж D 350 Р 40Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Задвижка с комплектом ответных фланцев 30с15нж D 350 Р 40Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижка с комплектом ответных фланцев 30с15нж D 350 Р 40

    Начальная цена

    89 572,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка с комплектом ответных фланцев 30с15нж D 350 Р 40"

    Кол-во: 1

    Лот 15

    Комплект ответных фланцев к клапану обратному поворотному D 150 P 160

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Комплект ответных фланцев к клапану обратному поворотному D 150 P 160Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Комплект ответных фланцев к клапану обратному поворотному D 150 P 160Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Комплект ответных фланцев к клапану обратному поворотному D 150 P 160Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Комплект ответных фланцев к клапану обратному поворотному D 150 P 160Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Комплект ответных фланцев к клапану обратному поворотному D 150 P 160Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект ответных фланцев к клапану обратному поворотному D 150 P 160

    Начальная цена

    34 590,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект ответных фланцев к клапану обратному поворотному D 150 P 160"

    Кол-во: 2

    Лот 16

    Переключатель СМЦ-622 Ду200

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Переключатель СМЦ-622 Ду200Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Переключатель СМЦ-622 Ду200Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Переключатель СМЦ-622 Ду200Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Переключатель СМЦ-622 Ду200Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Переключатель СМЦ-622 Ду200Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Переключатель СМЦ-622 Ду200

    Начальная цена

    41 351,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переключатель СМЦ-622 Ду200"

    Кол-во: 1

    Лот 17

    Клапан 15кч888р D 25 P 16

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Клапан 15кч888р D 25 P 16Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Клапан 15кч888р D 25 P 16Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Клапан 15кч888р D 25 P 16Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Клапан 15кч888р D 25 P 16Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Клапан 15кч888р D 25 P 16Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клапан 15кч888р D 25 P 16

    Начальная цена

    24 890,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан 15кч888р D 25 P 16"

    Кол-во: 6

    Лот 18

    Кран шаровый КШТВГ-н/ж ст с эл.при

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Кран шаровый КШТВГ-н/ж ст с эл.приМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Кран шаровый КШТВГ-н/ж ст с эл.приМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Кран шаровый КШТВГ-н/ж ст с эл.приМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Кран шаровый КШТВГ-н/ж ст с эл.приМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Кран шаровый КШТВГ-н/ж ст с эл.приМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кран шаровый КШТВГ-н/ж ст с эл.при

    Начальная цена

    127 420,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый КШТВГ-н/ж ст с эл.при"

    Кол-во: 2

    Лот 19

    Лоток ЛП 105

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Лоток ЛП 105Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Лоток ЛП 105Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Лоток ЛП 105Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Лоток ЛП 105Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Лоток ЛП 105Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лоток ЛП 105

    Начальная цена

    24 905,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лоток ЛП 105"

    Кол-во: 170

    Лот 20

    Короб ПГ 150х150

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Короб ПГ 150х150Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Короб ПГ 150х150Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Короб ПГ 150х150Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Короб ПГ 150х150Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Короб ПГ 150х150Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Короб ПГ 150х150

    Начальная цена

    25 475,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Короб ПГ 150х150"

    Кол-во: 50

    Лот 21

    Лоток перфорированный металлический замковый трубчатый ЛПМЗТ-200пр 200х50х2500

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Лоток перфорированный металлический замковый трубчатый ЛПМЗТ-200пр 200х50х2500Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Лоток перфорированный металлический замковый трубчатый ЛПМЗТ-200пр 200х50х2500Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Лоток перфорированный металлический замковый трубчатый ЛПМЗТ-200пр 200х50х2500Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Лоток перфорированный металлический замковый трубчатый ЛПМЗТ-200пр 200х50х2500Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Лоток перфорированный металлический замковый трубчатый ЛПМЗТ-200пр 200х50х2500Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лоток перфорированный металлический замковый трубчатый ЛПМЗТ-200пр 200х50х2500

    Начальная цена

    22 570,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лоток перфорированный металлический замковый трубчатый ЛПМЗТ-200пр 200х50х2500"

    Кол-во: 170

    Лот 22

    Фильтр рукавный КФЕ24Б6

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Фильтр рукавный КФЕ24Б6Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Фильтр рукавный КФЕ24Б6Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Фильтр рукавный КФЕ24Б6Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фильтр рукавный КФЕ24Б6Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фильтр рукавный КФЕ24Б6Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фильтр рукавный КФЕ24Б6

    Начальная цена

    493 184,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр рукавный КФЕ24Б6"

    Кол-во: 1

    Лот 23

    Шнек-холодильник

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Шнек-холодильникМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Шнек-холодильникМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Шнек-холодильникМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Шнек-холодильникМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Шнек-холодильникМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шнек-холодильник

    Начальная цена

    39 713,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шнек-холодильник"

    Кол-во: 1

    Лот 24

    Печь сушильная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Печь сушильнаяМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Печь сушильнаяМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Печь сушильнаяМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Печь сушильнаяМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Печь сушильнаяМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Печь сушильная

    Начальная цена

    265 495,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Печь сушильная"

    Кол-во: 1

    Лот 25

    Сборник V 16 м3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Сборник V 16 м3Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Сборник V 16 м3Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Сборник V 16 м3Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Сборник V 16 м3Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Сборник V 16 м3Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сборник V 16 м3

    Начальная цена

    238 020,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сборник V 16 м3"

    Кол-во: 1

    Лот 26

    Конвейер скребковый КСТ-200

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Конвейер скребковый КСТ-200Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Конвейер скребковый КСТ-200Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Конвейер скребковый КСТ-200Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Конвейер скребковый КСТ-200Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Конвейер скребковый КСТ-200Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Конвейер скребковый КСТ-200

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвейер скребковый КСТ-200"

    Кол-во: 1

    Лот 27

    Теплообменник 1400 ТП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Теплообменник 1400 ТПМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Теплообменник 1400 ТПМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Теплообменник 1400 ТПМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Теплообменник 1400 ТПМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Теплообменник 1400 ТПМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Теплообменник 1400 ТП

    Начальная цена

    30 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Теплообменник 1400 ТП"

    Кол-во: 1

    Лот 28

    Бункер затаривания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Бункер затариванияМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Бункер затариванияМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Бункер затариванияМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Бункер затариванияМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Бункер затариванияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бункер затаривания

    Начальная цена

    35 654,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бункер затаривания"

    Кол-во: 1

    Лот 29

    Теплообменник конденсаторный 500 ТУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Теплообменник конденсаторный 500 ТУМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Теплообменник конденсаторный 500 ТУМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Теплообменник конденсаторный 500 ТУМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Теплообменник конденсаторный 500 ТУМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Теплообменник конденсаторный 500 ТУМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Теплообменник конденсаторный 500 ТУ

    Начальная цена

    35 845,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Теплообменник конденсаторный 500 ТУ"

    Кол-во: 1

    Лот 30

    Барабан сушильный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Барабан сушильныйМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Барабан сушильныйМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Барабан сушильныйМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Барабан сушильныйМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Барабан сушильныйМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Барабан сушильный

    Начальная цена

    40 076,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Барабан сушильный"

    Кол-во: 2

    Лот 31

    Теплообменник 1200 ТНГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Теплообменник 1200 ТНГМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Теплообменник 1200 ТНГМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Теплообменник 1200 ТНГМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Теплообменник 1200 ТНГМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Теплообменник 1200 ТНГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Теплообменник 1200 ТНГ

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Теплообменник 1200 ТНГ"

    Кол-во: 1

    Лот 32

    Насос ЦНС 180/170

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Насос ЦНС 180/170Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Насос ЦНС 180/170Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Насос ЦНС 180/170Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Насос ЦНС 180/170Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Насос ЦНС 180/170Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насос ЦНС 180/170

    Начальная цена

    35 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос ЦНС 180/170"

    Кол-во: 1

    Лот 33

    Аппарат 201-125 V 2 м3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Аппарат 201-125 V 2 м3Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Аппарат 201-125 V 2 м3Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Аппарат 201-125 V 2 м3Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Аппарат 201-125 V 2 м3Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Аппарат 201-125 V 2 м3Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аппарат 201-125 V 2 м3

    Начальная цена

    43 540,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат 201-125 V 2 м3"

    Кол-во: 1

    Лот 34

    Насос 100с 30

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Насос 100с 30Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Насос 100с 30Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Насос 100с 30Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Насос 100с 30Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Насос 100с 30Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насос 100с 30

    Начальная цена

    49 533,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос 100с 30"

    Кол-во: 1

    Лот 35

    Колонна пульсационная с баком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Колонна пульсационная с бакомМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Колонна пульсационная с бакомМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Колонна пульсационная с бакомМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Колонна пульсационная с бакомМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Колонна пульсационная с бакомМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Колонна пульсационная с баком

    Начальная цена

    144 892,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колонна пульсационная с баком"

    Кол-во: 1

    Лот 36

    Прокладка П-образная уплотнительная под стекло 5мм 17х10х5х2.5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Прокладка П-образная уплотнительная под стекло 5мм 17х10х5х2.5Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Прокладка П-образная уплотнительная под стекло 5мм 17х10х5х2.5Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Прокладка П-образная уплотнительная под стекло 5мм 17х10х5х2.5Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Прокладка П-образная уплотнительная под стекло 5мм 17х10х5х2.5Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Прокладка П-образная уплотнительная под стекло 5мм 17х10х5х2.5Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прокладка П-образная уплотнительная под стекло 5мм 17х10х5х2.5

    Начальная цена

    166 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка П-образная уплотнительная под стекло 5мм 17х10х5х2.5"

    Кол-во: 1668

    Лот 37

    Отвод сталь 20 15-114x5 36-42-81

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Отвод сталь 20 15-114x5 36-42-81Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Отвод сталь 20 15-114x5 36-42-81Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Отвод сталь 20 15-114x5 36-42-81Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 15-114x5 36-42-81Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 15-114x5 36-42-81Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отвод сталь 20 15-114x5 36-42-81

    Начальная цена

    22 150,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод сталь 20 15-114x5 36-42-81"

    Кол-во: 1

    Лот 38

    Отвод сталь 20 60 325x8 ОСТ36-42-81

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Отвод сталь 20 60 325x8 ОСТ36-42-81Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Отвод сталь 20 60 325x8 ОСТ36-42-81Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Отвод сталь 20 60 325x8 ОСТ36-42-81Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 60 325x8 ОСТ36-42-81Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 60 325x8 ОСТ36-42-81Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отвод сталь 20 60 325x8 ОСТ36-42-81

    Начальная цена

    33 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод сталь 20 60 325x8 ОСТ36-42-81"

    Кол-во: 1

    Лот 39

    Тройник 76х7-45х5 17376-01

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Тройник 76х7-45х5 17376-01Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Тройник 76х7-45х5 17376-01Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Тройник 76х7-45х5 17376-01Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Тройник 76х7-45х5 17376-01Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Тройник 76х7-45х5 17376-01Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тройник 76х7-45х5 17376-01

    Начальная цена

    20 136,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тройник 76х7-45х5 17376-01"

    Кол-во: 9

    Лот 40

    Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20

    Начальная цена

    102 258,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20"

    Кол-во: 9

    Лот 41

    Отвод сталь 20 2-45-50-32-83х14-20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Отвод сталь 20 2-45-50-32-83х14-20Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Отвод сталь 20 2-45-50-32-83х14-20Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Отвод сталь 20 2-45-50-32-83х14-20Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 2-45-50-32-83х14-20Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 2-45-50-32-83х14-20Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отвод сталь 20 2-45-50-32-83х14-20

    Начальная цена

    32 934,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод сталь 20 2-45-50-32-83х14-20"

    Кол-во: 3

    Лот 42

    Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20

    Начальная цена

    68 172,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод сталь 20 2-90-50-32-83х14-20"

    Кол-во: 6

    Лот 43

    Отвод сталь 20 2-15-50-32-83х14-20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Отвод сталь 20 2-15-50-32-83х14-20Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Отвод сталь 20 2-15-50-32-83х14-20Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Отвод сталь 20 2-15-50-32-83х14-20Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 2-15-50-32-83х14-20Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод сталь 20 2-15-50-32-83х14-20Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отвод сталь 20 2-15-50-32-83х14-20

    Начальная цена

    21 584,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод сталь 20 2-15-50-32-83х14-20"

    Кол-во: 2

    Лот 44

    Фланец 15Х5М 2-100-63 12821-80

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Фланец 15Х5М 2-100-63 12821-80Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Фланец 15Х5М 2-100-63 12821-80Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Фланец 15Х5М 2-100-63 12821-80Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фланец 15Х5М 2-100-63 12821-80Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фланец 15Х5М 2-100-63 12821-80Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фланец 15Х5М 2-100-63 12821-80

    Начальная цена

    105 732,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец 15Х5М 2-100-63 12821-80"

    Кол-во: 10

    Лот 45

    Переход ст20 Э219x6-108x4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Переход ст20 Э219x6-108x4Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Переход ст20 Э219x6-108x4Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Переход ст20 Э219x6-108x4Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Переход ст20 Э219x6-108x4Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Переход ст20 Э219x6-108x4Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Переход ст20 Э219x6-108x4

    Начальная цена

    40 040,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переход ст20 Э219x6-108x4"

    Кол-во: 4

    Лот 46

    Фланец сталь 20 2-100-25 12821-80

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Фланец сталь 20 2-100-25 12821-80Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Фланец сталь 20 2-100-25 12821-80Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Фланец сталь 20 2-100-25 12821-80Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фланец сталь 20 2-100-25 12821-80Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фланец сталь 20 2-100-25 12821-80Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фланец сталь 20 2-100-25 12821-80

    Начальная цена

    21 024,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец сталь 20 2-100-25 12821-80"

    Кол-во: 16

    Лот 47

    Переход эксцентрический сталь 20 377х12-219х8 17378-2001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Переход эксцентрический сталь 20 377х12-219х8 17378-2001Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Переход эксцентрический сталь 20 377х12-219х8 17378-2001Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Переход эксцентрический сталь 20 377х12-219х8 17378-2001Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Переход эксцентрический сталь 20 377х12-219х8 17378-2001Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Переход эксцентрический сталь 20 377х12-219х8 17378-2001Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Переход эксцентрический сталь 20 377х12-219х8 17378-2001

    Начальная цена

    47 632,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переход эксцентрический сталь 20 377х12-219х8 17378-2001"

    Кол-во: 2

    Лот 48

    Фланец 1-200х10 ст20 12820-01

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Фланец 1-200х10 ст20 12820-01Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Фланец 1-200х10 ст20 12820-01Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Фланец 1-200х10 ст20 12820-01Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фланец 1-200х10 ст20 12820-01Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фланец 1-200х10 ст20 12820-01Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фланец 1-200х10 ст20 12820-01

    Начальная цена

    37 950,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец 1-200х10 ст20 12820-01"

    Кол-во: 66

    Лот 49

    Фланец 12Х18Н10Т 3-100-25

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Фланец 12Х18Н10Т 3-100-25Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Фланец 12Х18Н10Т 3-100-25Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Фланец 12Х18Н10Т 3-100-25Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фланец 12Х18Н10Т 3-100-25Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Фланец 12Х18Н10Т 3-100-25Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фланец 12Х18Н10Т 3-100-25

    Начальная цена

    97 632,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец 12Х18Н10Т 3-100-25"

    Кол-во: 16

    Лот 50

    Отвод 90-159х8 R=2000 L=3140

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Отвод 90-159х8 R=2000 L=3140Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Отвод 90-159х8 R=2000 L=3140Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Отвод 90-159х8 R=2000 L=3140Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод 90-159х8 R=2000 L=3140Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Отвод 90-159х8 R=2000 L=3140Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отвод 90-159х8 R=2000 L=3140

    Начальная цена

    20 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод 90-159х8 R=2000 L=3140"

    Кол-во: 1

    Лот 51

    Переход 220-190

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Переход 220-190Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Переход 220-190Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Переход 220-190Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Переход 220-190Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Переход 220-190Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Переход 220-190

    Начальная цена

    25 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переход 220-190"

    Кол-во: 17

    Лот 52

    ЗИП"А" для АХИ25/32.1366

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП"А" для АХИ25/32.1366Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок ЗИП"А" для АХИ25/32.1366Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения ЗИП"А" для АХИ25/32.1366Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее ЗИП"А" для АХИ25/32.1366Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее ЗИП"А" для АХИ25/32.1366Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП"А" для АХИ25/32.1366

    Начальная цена

    22 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗИП"А" для АХИ25/32.1366"

    Кол-во: 1

    Лот 53

    Шнур резиновый тепл. 60мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Шнур резиновый тепл. 60ммМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Шнур резиновый тепл. 60ммМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Шнур резиновый тепл. 60ммМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Шнур резиновый тепл. 60ммМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Шнур резиновый тепл. 60ммМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шнур резиновый тепл. 60мм

    Начальная цена

    23 214,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шнур резиновый тепл. 60мм"

    Кол-во: 79.4

    Лот 54

    Пруток ВЗК D 5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Пруток ВЗК D 5Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Пруток ВЗК D 5Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Пруток ВЗК D 5Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Пруток ВЗК D 5Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Пруток ВЗК D 5Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пруток ВЗК D 5

    Начальная цена

    36 542,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пруток ВЗК D 5"

    Кол-во: 20

    Лот 55

    Установка получения водорода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Установка получения водородаМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Установка получения водородаМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Установка получения водородаМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Установка получения водородаМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Установка получения водородаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка получения водорода

    Начальная цена

    280 347,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка получения водорода"

    Кол-во: 1

    Лот 56

    СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6

    Начальная цена

    84 745,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6"

    Кол-во: 1

    Лот 57

    Фильтроэлемент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок ФильтроэлементМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок ФильтроэлементМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения ФильтроэлементМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее ФильтроэлементМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее ФильтроэлементМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фильтроэлемент

    Начальная цена

    383 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтроэлемент"

    Кол-во: 21

    Лот 58

    Клей SC2000 (зеленый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Клей SC2000 (зеленый)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Клей SC2000 (зеленый)Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Клей SC2000 (зеленый)Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Клей SC2000 (зеленый)Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Клей SC2000 (зеленый)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клей SC2000 (зеленый)

    Начальная цена

    31 942,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клей SC2000 (зеленый)"

    Кол-во: 65

    Лот 59

    Клей SC2000 (зеленый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Клей SC2000 (зеленый)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Клей SC2000 (зеленый)Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Клей SC2000 (зеленый)Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Клей SC2000 (зеленый)Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Клей SC2000 (зеленый)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клей SC2000 (зеленый)

    Начальная цена

    31 942,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клей SC2000 (зеленый)"

    Кол-во: 65

    Лот 60

    Пруток ВЗК D 3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Пруток ВЗК D 3Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Пруток ВЗК D 3Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Пруток ВЗК D 3Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Пруток ВЗК D 3Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Пруток ВЗК D 3Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пруток ВЗК D 3

    Начальная цена

    37 559,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пруток ВЗК D 3"

    Кол-во: 20

    Лот 61

    Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 1х185

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 1х185Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 1х185Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 1х185Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 1х185Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 1х185Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 1х185

    Начальная цена

    408 724,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 1х185"

    Кол-во: 240

    Лот 62

    Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 4х240

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 4х240Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 4х240Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 4х240Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 4х240Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 4х240Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 4х240

    Начальная цена

    470 594,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель XLPE/PVC 600/1000V Ymvk-mb 4х240"

    Кол-во: 53

    Лот 63

    Баллон с двумя вентилями ВС-16 БМК-300В-2-2-1-2 ТУ 7551-003-23204567-2000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Баллон с двумя вентилями ВС-16 БМК-300В-2-2-1-2 ТУ 7551-003-23204567-2000Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Баллон с двумя вентилями ВС-16 БМК-300В-2-2-1-2 ТУ 7551-003-23204567-2000Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Баллон с двумя вентилями ВС-16 БМК-300В-2-2-1-2 ТУ 7551-003-23204567-2000Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Баллон с двумя вентилями ВС-16 БМК-300В-2-2-1-2 ТУ 7551-003-23204567-2000Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Баллон с двумя вентилями ВС-16 БМК-300В-2-2-1-2 ТУ 7551-003-23204567-2000Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Баллон с двумя вентилями ВС-16 БМК-300В-2-2-1-2 ТУ 7551-003-23204567-2000

    Начальная цена

    39 605,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баллон с двумя вентилями ВС-16 БМК-300В-2-2-1-2 ТУ 7551-003-23204567-2000"

    Кол-во: 3

    Лот 64

    Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л.Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л.Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л.Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л.

    Начальная цена

    110 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баллон порожний ГЕЛИЙ сталь, вентиль КВБ-53 правая резьба, заглушка 3/4, колпак для баллона 40 л."

    Кол-во: 16

    Лот 65

    Муфта соединительная Прогресс ПСтО-10-150/240-Р

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Муфта соединительная Прогресс ПСтО-10-150/240-РМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Муфта соединительная Прогресс ПСтО-10-150/240-РМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Муфта соединительная Прогресс ПСтО-10-150/240-РМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Муфта соединительная Прогресс ПСтО-10-150/240-РМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Муфта соединительная Прогресс ПСтО-10-150/240-РМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Муфта соединительная Прогресс ПСтО-10-150/240-Р

    Начальная цена

    33 864,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта соединительная Прогресс ПСтО-10-150/240-Р"

    Кол-во: 18

    Лот 66

    Покрытие полиэтиленовое

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Покрытие полиэтиленовоеМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Покрытие полиэтиленовоеМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Покрытие полиэтиленовоеМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Покрытие полиэтиленовоеМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Покрытие полиэтиленовоеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покрытие полиэтиленовое

    Начальная цена

    20 405,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    L

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Покрытие полиэтиленовое"

    Кол-во: 396

    Лот 67

    Волокно рубленное "Рувол-М"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Волокно рубленное "Рувол-М"Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Волокно рубленное "Рувол-М"Москва

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Волокно рубленное "Рувол-М"Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Волокно рубленное "Рувол-М"Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Волокно рубленное "Рувол-М"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Волокно рубленное "Рувол-М"

    Начальная цена

    180 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Волокно рубленное "Рувол-М""

    Кол-во: 4

    Лот 68

    Доска половая буковая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Доска половая буковаяМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Доска половая буковаяМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Доска половая буковаяМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Доска половая буковаяМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Доска половая буковаяМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доска половая буковая

    Начальная цена

    561 864,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска половая буковая"

    Кол-во: 1404.66

    Лот 69

    Доска АЦЭИД 1200х800х8мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Доска АЦЭИД 1200х800х8ммМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Доска АЦЭИД 1200х800х8ммМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Доска АЦЭИД 1200х800х8ммМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Доска АЦЭИД 1200х800х8ммМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Доска АЦЭИД 1200х800х8ммМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доска АЦЭИД 1200х800х8мм

    Начальная цена

    36 065,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

    C

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    E

    ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    P

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска АЦЭИД 1200х800х8мм"

    Кол-во: 91.2

    Лот 70

    Гидрозатвор для 1-го сепаратора N-FA 0714 12Х18Н10Т

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2015 12:00 GMT +301.04.2015 12:0001.04.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП502304Дата и время окончания срока приема заявок Гидрозатвор для 1-го сепаратора N-FA 0714 12Х18Н10ТМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2015 09:0003.04.2015 09:0003.04.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП502304Дата окончания срока рассмотрения заявок Гидрозатвор для 1-го сепаратора N-FA 0714 12Х18Н10ТМосква

    Дата и время проведения

    03.04.2015 10:0003.04.2015 10:0003.04.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП502304Дата и время проведения Гидрозатвор для 1-го сепаратора N-FA 0714 12Х18Н10ТМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2015 12:0006.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Гидрозатвор для 1-го сепаратора N-FA 0714 12Х18Н10ТМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    06.04.201506.04.2015 12:0006.04.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП502304Подведение итогов не позднее Гидрозатвор для 1-го сепаратора N-FA 0714 12Х18Н10ТМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гидрозатвор для 1-го сепаратора N-FA 0714 12Х18Н10Т

    Начальная цена

    81 770,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Пром-Консалт
    Все закупки и тендеры Пром-Консалт

    Адрес местонахождения

    109469, Российская Федерация, Москва, Перервинский б-р, 17/89

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    B

    РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО