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Номер извещения
ГП501651
Уникальный номер закупки
1/01/15
Наименование закупки
Масло И-20А ГОСТ 20799-8
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.01.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121099, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, 11
Почтовый адрес
428022, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, проспект Мира, 1
Контактный телефон
+7 962 321-59-06
Факс
+7 8352 28-33-93
Адрес электронной почты
as.stepanov@tplants.com
Ф.И.О. контактного лица
Степанов Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Чебоксары
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1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.02.2015 23:00 GMT +316.02.2015 23:0016.02.2015 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП501651Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары
Дата и время вскрытия заявок
16.02.2015 23:0016.02.2015 23:0016.02.2015 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП501651Дата и время вскрытия заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары
Подведение итогов не позднее
18.02.2015 13:3018.02.2015 13:3018.02.2015 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП501651Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
18.02.201518.02.2015 13:3018.02.2015 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП501651Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Определяется спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КурганРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Комплексное обеспечение
Все закупки и тендеры ЗАО Комплексное обеспечение
Адрес местонахождения
121099, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, 11
428022, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, проспект Мира, 1
Отсутствуют
51.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40000