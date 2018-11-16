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Номер извещения
ГП811311
Уникальный номер закупки
207У
Наименование закупки
Услуги текущего и капитального ремонта скважин на Бортовом лицензионном участке (Саратовская область) в 2019-2020 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
04.11.2018 23:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 30-91-15 доб. 2119
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
VaynerYuYu@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вайнер Юлия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Саратов тел для оперативной связи +7 937 269 3278
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Услуги капитального ремонта скважин на Бортовом лицензионном участке в 2019-2020гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2018 11:00 GMT +316.11.2018 11:0016.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП811311Дата и время окончания срока приема заявок Услуги капитального ремонта скважин на Бортовом лицензионном участке в 2019-2020гг.Саратов тел для оперативной связи +7 937 269 3278
Подведение итогов не позднее
20.11.2018 21:3020.11.2018 21:3020.11.2018 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП811311Подведение итогов не позднее Услуги капитального ремонта скважин на Бортовом лицензионном участке в 2019-2020гг.Саратов тел для оперативной связи +7 937 269 3278
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги капитального ремонта скважин на Бортовом лицензионном участке в 2019-2020гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская область в соответствии со схемой БЛУРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
09.10.12.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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