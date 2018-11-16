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    Главная / Торги / Услуги текущего и капитального ремонта скважин на Бортовом лицензионном участке (Саратовская область) в 2019-2020 гг.

    Услуги текущего и капитального ремонта скважин на Бортовом лицензионном участке (Саратовская область) в 2019-2020 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.11.2018 11:0016.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП811311Дата и время окончания срока приема заявок Услуги капитального ремонта скважин на Бортовом лицензионном участке в 2019-2020гг.Саратов тел для оперативной связи +7 937 269 3278Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП811311

    Уникальный номер закупки

    207У

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги текущего и капитального ремонта скважин на Бортовом лицензионном участке (Саратовская область) в 2019-2020 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.11.2018 23:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма КП

    Схема БЛУ

    Изменения в извещении

    Заявка на тендер

    Приглашение

    Распределение обязанностей

    Нормы времени

    Техническое оснащение

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 8452 30-91-15 доб. 2119

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    VaynerYuYu@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вайнер Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов тел для оперативной связи +7 937 269 3278

    Закупки и тендеры Саратовская область

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    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги капитального ремонта скважин на Бортовом лицензионном участке в 2019-2020гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.11.2018 11:00 GMT +316.11.2018 11:0016.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП811311Дата и время окончания срока приема заявок Услуги капитального ремонта скважин на Бортовом лицензионном участке в 2019-2020гг.Саратов тел для оперативной связи +7 937 269 3278

    Подведение итогов не позднее

    20.11.2018 21:3020.11.2018 21:3020.11.2018 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП811311Подведение итогов не позднее Услуги капитального ремонта скважин на Бортовом лицензионном участке в 2019-2020гг.Саратов тел для оперативной связи +7 937 269 3278

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.11.201820.11.2018 21:3020.11.2018 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП811311Подведение итогов не позднее Услуги капитального ремонта скважин на Бортовом лицензионном участке в 2019-2020гг.Саратов тел для оперативной связи +7 937 269 3278

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги капитального ремонта скважин на Бортовом лицензионном участке в 2019-2020гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратовская область в соответствии со схемой БЛУРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту с отсрочкой в 30 КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    09.10.12.190

    Услуги, связанные с добычей нефти, газового конденсата и горючего природного газа, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бригадо/час"

    Кол-во: 1

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