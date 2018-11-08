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Номер извещения
ГП811170
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка труб марки Parker
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.11.2018 09:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5
Почтовый адрес
422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5
Контактный телефон
+7 84371 2-12-03
Факс
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Адрес электронной почты
rover74@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семёнов Геннадий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Зеленодольск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку труб марки Parker
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 15:00 GMT +308.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП811170Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку труб марки ParkerЗеленодольск
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 15:0008.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП811170Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку труб марки ParkerЗеленодольск
Подведение итогов не позднее
09.11.2018 15:0009.11.2018 15:0009.11.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП811170Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку труб марки ParkerЗеленодольск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку труб марки Parker
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со списком.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Зеленодольск. Доставка за счёт продавцаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
Все закупки и тендеры АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
Адрес местонахождения
422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5
24.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 96
Кол-во: 42
Кол-во: 24
Кол-во: 372