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    Главная / Торги / Закупка труб марки Parker

    Закупка труб марки Parker

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП811170Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку труб марки ParkerЗеленодольскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП811170

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка труб марки Parker

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.11.2018 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
    Все закупки и тендеры АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО

    Юридический адрес

    422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5

    Почтовый адрес

    422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5

    Контактный телефон

    +7 84371 2-12-03

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    rover74@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семёнов Геннадий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Зеленодольск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку труб марки Parker

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 15:00 GMT +308.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП811170Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку труб марки ParkerЗеленодольск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 15:0008.11.2018 15:0008.11.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП811170Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку труб марки ParkerЗеленодольск

    Подведение итогов не позднее

    09.11.2018 15:0009.11.2018 15:0009.11.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП811170Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку труб марки ParkerЗеленодольск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    09.11.201809.11.2018 15:0009.11.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП811170Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку труб марки ParkerЗеленодольск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку труб марки Parker

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со списком.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Зеленодольск. Доставка за счёт продавцаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки- в течение 5-7 рабочих недель после предоплаты Форма оплаты безналичная Предоплата 50%, окончательная оплата в течение 5 дней с момента поступления товара на склад. Обязательно приложить сертификаты качества.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
    Все закупки и тендеры АО ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО

    Адрес местонахождения

    422546, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольск, ул. Заводская, д.5

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба R16*2 71 "

    Кол-во: 96

    "Позиция 2"

    "Труба R25*3 71"

    Кол-во: 42

    "Позиция 3"

    "Труба R22*1.5 71 "

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Труба R12*2 71"

    Кол-во: 372

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