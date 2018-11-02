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Номер извещения
ГП834901
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по заправке топливом с использованием топливных карт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.10.2018 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
Контактный телефон
+7 34365 3-30-87
Факс
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Адрес электронной почты
Nadezhda.Kokovina@enel.com
Ф.И.О. контактного лица
Коковина Надежда Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по заправке топливом с использованием топливных карт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.11.2018 09:00 GMT +302.11.2018 09:0002.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834901Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по заправке топливом с использованием топливных картЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.11.2018 09:0002.11.2018 09:0002.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП834901Дата и время вскрытия заявок Услуги по заправке топливом с использованием топливных картЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
09.11.2018 08:0009.11.2018 08:0009.11.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834901Подведение итогов не позднее Услуги по заправке топливом с использованием топливных картЕкатеринбург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по заправке топливом с использованием топливных карт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
бензин - 36 000 диз.топливо - 27 000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
19.20.21.100
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 36000