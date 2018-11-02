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    Главная / Торги / Услуги по заправке топливом с использованием топливных карт

    Услуги по заправке топливом с использованием топливных карт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.11.2018 09:0002.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834901Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по заправке топливом с использованием топливных картЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП834901

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по заправке топливом с использованием топливных карт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.10.2018 15:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕЛ РОССИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10

    Контактный телефон

    +7 34365 3-30-87

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Kokovina@enel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Коковина Надежда Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по заправке топливом с использованием топливных карт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.11.2018 09:00 GMT +302.11.2018 09:0002.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП834901Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по заправке топливом с использованием топливных картЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.11.2018 09:0002.11.2018 09:0002.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП834901Дата и время вскрытия заявок Услуги по заправке топливом с использованием топливных картЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    09.11.2018 08:0009.11.2018 08:0009.11.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834901Подведение итогов не позднее Услуги по заправке топливом с использованием топливных картЕкатеринбург

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    09.11.201809.11.2018 08:0009.11.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП834901Подведение итогов не позднее Услуги по заправке топливом с использованием топливных картЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по заправке топливом с использованием топливных карт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    бензин - 36 000 диз.топливо - 27 000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа в течении 15 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕЛ РОССИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.100

    Бензин автомобильный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензины автомобильные"

    Кол-во: 36000

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